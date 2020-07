Едно наум: И Младен Маринов - докторант, Гешев вече е с научна публикация на английски

© swu.bg На страницата на правно-историческия факултет на ЮЗУ греят снимките на новите докторанти.

"Едно наум" е рубрика на "Дневник", в която публикуваме прессъобщения, откъси от материали, изказвания и други текстове, които трябва да се четат с едно наум.

По-малко от седмица след новината, че главният прокурор Иван Гешев е станал докторант по международно право в Югозападния университет (ЮЗУ) в Благоевград, се разбра, че и смененият вътрешен министър Младен Маринов се е захванал със същото.

Регионалният вестник "Струма" съобщи новината:

"След главния прокурор Иван Гешев и доскорошният министър на вътрешните работи Младен Маринов стана докторант в Правно-историческия факултет (ПИФ) на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Той е зачислен миналата седмица след проведен факултетен съвет и ще надгражда знанията и компетентностите си с

докторантура в Катедрата по "Национална сигурност и и публична администрация" към ПИФ

Както Ив. Гешев, така и Мл. Маринов е приет в самостоятелна форма на обучение. Припомняме, че според вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ докторантите в самостоятелна форма се приемат без изпит през цялата академична година, след представяне на проект на дисертационния труд, разработен в основната му част. Конкретно бившият министър на вътрешните работи е кандидатствал за докторант в ЮЗУ с разработка, свързана с границите и граничния контрол, разбра репортер на "Струма".

Самият Младен Маринов е възпитаник на ЮЗУ "Н. Рилски". Той е завършил първо академията на МВР, след което през 2005 г. се дипломира в специалност "Право" в Югозападния университет в Благоевград."

Преди 6 дни пак "Струма" съобщи, че главният прокурор Иван Гешев е зачислен в самостоятелна форма на обучение

в катедра "Международно право и международни отношения", а негов научен ръководител е деканът

на факултета доц. д-р Николай Марин. Справка в документите на Гешев в сайта на Висшия съдебен съвет при избора му за главен прокурор показа, че той не е декларирал да знае нито един чужд език.

"Дневник" не успя да се свърже с декана на факултета, нито със заместниците му, за да попита на какъв език ще работи докторантът Гешев, както и какви проекти за бъдещите си дисертации са предложили той и колегата му Маринов. Според съобщение, публикувано на сайта на ПИФ, всички са излезли в отпуск за повече от месец, а посочените за контакт телефони не отговарят.

Страницата на ЮЗУ обаче се оказа много интересна. На видно място в нея е галерия с новите докторанти Гешев и Маринов - като почетни гости на университета. Вижда се, че ръководството често кани видни личности от върховете на властта - председателят на Конституционния съд Борис Велчев, министърът на образованието Красимир Вълчев, омбудсманът Диана Ковачева и др.

На страницата на университета са публикувани и всички онлайн списания, които издава. "Дневник" ги разгледа, за да потърси научния принос на доц. д-р Марин, който ще направлява докторанта Гешев. Така се натъкнахме на

научна публикация на английски език, подписана от Иван Гешев в съавторство с Марин.

Тя е излязла в онлайн списанието "Economics and Law" и е със заглавие THE "HAWALA SYSTEM" - BETWEEN CUSTOMARY LAW AND ORGANIZED CRIME, в превод "Системата "Хавала" - между обичайното право и организираната престъпност". Очевидно това ще е и научният принос на главния прокурор към международното право.

Става дума за древен азиатски обичай за "бързи преводи" на пари, както Гешев обясняваше пред журналисти, преди да стане главен прокурор, след арестите на членове на международна престъпна група през януари 2019 г. Това дело впрочем катастрофира в съда, припомня в. "Сега".

"Д-р Борисов, д-р Гешев, д-р Маринов, д-р Доган. Само Пеевски изостава", коментира във "Фейсбук" по случая с новите докторанти политическият наблюдател Димитър Бечев. Пеевски също е възпитаник на правния факултет в ЮЗУ.