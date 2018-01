От днес "Райънер" въвежда нови правила за багажа

© Надежда Чипева, Капитал

От днес влизат в сила новите правила за качвания на борда на самолета багаж на нискобюджетния превозвач "Райънер" (Ryanair). Само пътниците, платили за качване с предимство (включително купили услуги Plus, Flexi Plus и Family Plus), ще могат да се качат с два броя ръчен багаж. Всички останали ще имат право на 1 чанта, а втората - по-голяма, трябва да се качи в багажното отделение, като това ще става безплатно.

От компанията обявиха, че са изпратили напомнящ мейл на всички свои клиенти, които са си купили билети за след 15 януари. Освен това новите бордни карти са с дизайн, който ясно показва статута на съответния билет.

© Райънер

На всички изходи на полети пък са поставени рамки, по които пътниците могат да се ориентират за това допустим ли е багажът им според изискванията за размера. От днес опцията за приоритетно качване на борда ще може да се купува до 30 минути преди полета от мобилното приложение на превозвача.

"Райънер" вече представи и новите си такси за багаж. Според компанията те са по-евтини за чекирания багаж. Така от есента той може да е 20 вместо 15 кг, а таксата за него е намалена от 35 на 25 евро.

© Райънер

Новите правила се въвеждат, за да се улесни качването на борда на самолета и то да става много по-бързо.