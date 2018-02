Какво е социален капитал и колко е важен за бизнеса и демокрацията

Кои са основните предпоставки за успех?

Финанси, хора и контакти. Това е краткият отговор, според политолога по образование Иван Бондоков. Политолог по образование, в момента той се занимава с темата за социален капитал. Без който според него - не може да има добре развита демокрация.

Бондоков е съосновател на Limacon Marketing и Limacon Event Center в Пловдив, където вече почти две години създава общност от бизнес ориентирани хора и такива, които искат да развиват себе си и да имат здрав социален капитал. В усилията си да повдигне въпроса в България, Бондоков кани професори от университета в Мичиган. Един от тях е проф. Уейн Бейкър, който изнесе наскоро онлайн лекция на тема "The power of Social Capital for Your Business" в Пловдив.

Какво е социален капитал?

Социалният капитал са всичките ресурси, които човек придобива чрез лични и професионални контакти и отношения. Това са например:

информация, идеи, бизнес възможности,

финансов и човешки капитал, влияние, доверие, емоционална подкрепа, приятелство и сътрудничество. Но думата "социален" е изключително ключова – тези ресурси не са и никога няма да бъдат вечни или пък още по-малко лични придобивки.

Ресурсът на социалния капитал се гради и намира в мрежите от връзки и отношения с другите.

Ако финансовият капитал са всички средства, които трябват, човешкият капитал е сбор от знания и способности, които можем да придобием, т.е. "какво знаем и можем", то достъпът до социалния капитал зависи от това "кого познаваме" - мащабът, разнообразието и качеството на нашите лични и професионални познанства и връзки, разказва Бондоков.

Но също така нашият социален капитал се изгражда

и от хората, които не познаваме, но сме свързани с тях

косвено, чрез нашите мрежи и общности, в които живеем, работим и развиваме.



"Но тук не говорим за така добре познатите ни "връзкари". Основната ценност на истинския социален капитал е доверието. Без да изграждаме доверие в хората около нас, ние никога няма да сме "богати" социални капиталисти, без значение колко хора си мислим, че познаваме", отбелязва още Бондоков.

Пред българите професор Бейкър сравнява близки и напълно противоположни термини, за да обрисува ползата и силата на социалния капитал. Лекцията му е преразказана от Бондаков.

Първото сравнение, което Бейкър прави е между:

човешки капитал и социален капитал

Тези на пръв поглед еднотипни понятия всъщност са много различни едно от друго. Човешкият капитал представлява знанията, уменията, силните страни и натрупания опит, които притежава всеки отделен човек. Те са строго индивидуални за всеки от нас. Социалният капитал, от друга страна, това е мрежата ни от контакти с всички ресурси, до които тя ни дава достъп. Подобни ресурси са: информация, идеи, възможности, съвети, подкрепа, енергия и др.

Силни социални връзки - слаби социални връзки

Разбира се, тук победителят е неоспорим. Добре развитият социален капитал на работното място води до редица ползи. Най-важните от тях са: по-ефективно разрешаване на проблемните ситуации, повече споделяне на информация, просоциално поведение, ангажираност към компанията, позитивни емоции и енергия, доверие, психологическа сигурност, по-добро индивидуално и организационно представяне. От друга страна, отсъствието на устойчив социален капитал в една компания може да доведе до негативни последици като: непродуктивно представяне, междуличностни конфликти, лошо поведение, липса на доверие между хората и др.

Продуктивност - Иновативност

Когато се направи анатомия на социалните връзки в една компания, много лесно се вижда откъде идват иновативните идеи и кои са най-продуктивните екипи. Проучванията сочат, че можете да повишите с 20% до 30% продуктивността на хората в една група само като вземете под внимание връзките помежду им. Ако подберете хора, които имат добри отношения помежду си, сработват се добре и се харесват, те наистина регистрират по-добри резултати. Иноваторите, от друга страна, се оказва, че рядко са част от конкретни екипи. В повечето случай те са свързващите звена между тези групи, защото като такива имат достъп до повече информация. Разполагат с по-голям ресурс от разнородни знания и използвайки го, генерират иновативни идеи.

Реални връзки - Виртуални контакти

Провеждани са изследвания с примати и други животни, които са доказали, че колкото по-голям е мозъкът на съответното животно, в толкова по-голяма социална група то може да участва. Става ли дума за човешкия мозък, то нашият максимум е около 150 живи контакта. Човек физиологически не може да има здрави социални отношение с повече от 150 души. В това число влизат истинските приятели и хората в личното ни обкръжение. Контактите ни в социалните мрежи, колкото и да са на брой, не се оказват достатъчно ефективни, когато говорим за качествени междуличностни отношения.

Давай - Взимай

Всъщност едното не може без другото. Трябва да даваме, но и да взимаме. Трябва да питаме за нещата, от които се нуждаем, защото когато го правим, регистрираме редица ползи. Като резултат в работна среда може да се отбележи: изключително добро ниво на изпълнение на поставените задачи и удовлетворение от постигнатото; положителна нагласа у новите служители, по-добро представяне и по-голяма вероятност да останат в компанията; професионално развитие и трупане на нови знания у служителите; понижаване на стреса; повишаване на креативността; по-бързо превръщане на идеите в реалност; подобрено представяне на екипите и др.

За да се постигне всичко това обаче, всеки от нас трябва да започне да търси помощ и реципрочно да дава такава. Според проучвания 90% от оказаната подкрепа в работна среда е в следствие на запитване за такава. Повечето хора биха помогнали с удоволствие, а единици са тези, които биха отказали на протегната ръка. Проблемът идва от това, че малцина се осмеляват да попитат. Хората мълчат, следователно никой не разбира за техните нужди и не получават необходимата подкрепа. Като резултат нещо не се променя, нито се подобрява на работното място.

Какви са ползите от социалния капитал

Ползите от социалния капитал са много, разказва още Бондоков. "Никой не може да е истински успешен, ако не осъзнае силата и ползата от социалния капитал. Не всеки може да замени просто средата си с друга, но може да опита да я промени. И това става чрез развитие на социален капитал. Силните връзки в едно общество, изградени на базата на доверие и сътрудничество, са най-важната сплав, която дава не само качество, но и смисъл на общностното развитие", обяснява той.

По думите му не само в България, а и в много други общества, все още има много хора, които не осъзнават важността на добре изградения и развит социален капитал. Те смятат, че формулата за успеха е в индивидуализма.

"Друг белег за осъзнат социален капиталист е моралното поведение. Моралното поведение в бизнеса и личните отношения означава да не го играем фалшиви "връзкари". Означава да не използваме слабостта на околните. Какво имам предвид – никога не се възползвайте от доминантното си положение в дадена ситуация, ако човек, който е по-слаб, по-беден, по-неизвестен от вас, ви поиска услуга или помощ. Ето защо истинският социален капиталист мисли в перспектива. Важно е да откривате в средата около вас максимално много възможности за развитие на общностния социален капитал", разказва още Бондоков.

Според него е важно да се развива осъзнато социалния капитал и да се поддържа баланса му с другите два капитала - финансов и човешки. Той подчертава, че всички характеристики на успеха, които човек смята за негови като талант, интелигентност, образование, постижения и дори късмет - всъщност зависят най-вече от средата и връзките с околните. А най-трудната част към развиването на социалния капитал, според Бондоков е човек да се извади от уравнението. "Всеки трябва е готов да даде - да инвестира в хората около него, с цялото съзнание, че инвестицията е рискова. Не се инвестира достатъчно за опознаване в повече детайли хората около нас", обяснява той.