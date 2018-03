Кои са най-добрите български вина за 2017

© Цветелина Белутова, Капитал 1 / 2

Следваща снимка

Увеличи

Предходна снимка

2 / 2

Увеличи

За седма поредна година специализираната медиа DiVino раздаде своите награди за най-добро българско вино за 2017г. Класацията включва общо 50 вина. Победител е Domaine Bessa Valley Grande Cuvee 2013.

Подгласник е Edoardo Miroglio Pinot Noir Reserva 2013, което е от сорта пино ноар. На трето място остана Salla Estate Chardonnay Barrel Aged 2013, което беше избрано и за най-добро бяло вино.

Най-доброто розе за 2017 г. пък е Tsarev Brod Rose de Pinot 2016. Най-доброто специално вино е сладкото вино Better Half Late Harvest Rkatsiteli 2008. За най-добро вино от лимитирана серия (вина, произведени в количество до 1500 литра) първото място бе присъдено на Midalidare Rock’n’Rolla 2013.

Ето и цялата класация на DiVino за 50-те най-добри български вина за 2017 г.:

1. Domaine Bessa Valley Grande Cuvee 2013 (Най-добро българско червено винo)

2. Edoardo Miroglio Pinot Noir Reserva 2013

3. Salla Estate Chardonnay Barrel Aged 2013 (Най-добро българско бяло винo)

4. Yamantiev‘s Marble Land Chardonnay 2014

5. Ivo Varbanov The Firebird Syrah 2013

6. Santa Sarah BIN 40 Cabernet Sauvignon 2015

7. Minkov Brothers Cbernet Sauvignon Reserva 2013

8. Rossidi Rubin 2015 (Награда за местен сорт)

9. Angel’s Estate Deneb Syrah 2013

10. Domaine Boyar Supreme Grand Cuvee 2015

11. Rumelia Mavrud Reserve 2014

12. Four Friends Zitara Cabernet Franc 2015

13. Midalidare Cabernet Franc Grand Vintage 2015

14. Dragomir Pitos Merlot & Cabernet Sauvignon & Rubin 2012

15. Alexandra Estate Reserve 2015

16. Maryan Ivan Alexander Grand Cuvee 2015

17. TsarevBrod Rose de Pinot 2016 (Най-добро българско розе)

18. Seven Generations Cuvee Cabernet Sauvignon & Merlot Cabernet & Franc 2012

19. Vinex Preslav Novi Pazar Rhine Riesling 2016

20. Neragora Organic Mavrud 2015

21. Logodaj Hypnose Merlot Single Vineyard Reserve 2013

22. Abdyika First Selection Reserve 2016

23. Stratsin Soulmate Sauvignon Blanc Rose 2016

24. Castra Rubra Dominant Cabernet Sauvignon & Syrah 2012

25. Sintica Explosion Cabernet Franc 2015

26. Staro Oryahovo White Story Sauvignon Blanc 2016

27. OrbeliaMelnik 55 2016

28. Medi Valley Excentric Platinum 2015

29. Yustina Special Reserve 2013

30. Damianitza Ormano Red Cabernet Sauvignon 2016

31. MH Wine Selection Silver 2015

32. Korten Grand Vintage 2016

33. Zlaten Rozhen Premium Melnik 55 & Melnishki Rubin 2016

34. Levent Grand Selection Chardonnay 2016

35. Katarzyna Mavrud 2016

36. Rupel Spancha Sangiovese & Merlot & Cabernet Sauvignon 2016

37. Opreff Via Seletika Mavrud Evmolpia 2015

38. Manastira Middle Forest Syrah Reserve 2016

39. Bratanov Tamianka Single Vineyard 2016

40. Tohun Savignon Blanc 2016

41. Kapatovo Shiraz&Petit Verdot&Marselan&Primitivo 2016

42. Orbelus Prima Special Selection 2013

43. Zagreus Mavrud Reserva 2013

44. Zelanos Misket 2016

45. Todoroff Teres Mavrud 2016

46. Bononia Estate Istar Chardonnay 2016

47. Domaine Marash Lenea Riesling 2014

48. Villa Yambol Cabernet Sauvignon Reserve 2014

49. Malkata Zvezda Rubin 2015

50. Domain Menada Artistique Chardonnay & Sauvignon Blanc 2016