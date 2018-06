Главният готвач на кралска сватба е най-добрият шеф в света

© Vincent West, Reuters

Готвачът от Северна Ирландия Клеър Смит, която се грижеше за трапезата на сватбата на Меган Маркъл и принц Хари, е обявена за най-добрата жена, готвач в света, съобщава "Гардиън".

Тя получи наградата си на церемонията в понеделник в Билбао, Испания, където бяха отличени и 50-те най-добри ресторанта в света.

"Все още са малко жените, представени на най-високото ниво в кулинарната индустрия. Трябва да направим нещо по въпроса, защото това няма да се промени, като просто не се обръща внимание. За мен да се прави разделение на мъже и жени е странно, но в същото време няма достатъчно жени главни готвачи", коментира Смит. Защо са малко жените на тези позиции четете тук.

"Надявам се скоро да установим, че не се нуждаем от награди, разделени по полов признак, защото жените ще получат своето признание и ще има баланс в индустрията", допълва тя.

Смит напуска семейната ферма край Белфаст, когато е на 16, за да учи кетъринг в Хайбъри колидж в Портсмут. След това работи в Terence Conran’s Michelin House, във French Laundry в Калифорния и в Per Se (заемащ 81-во място в тазгодишната класация на най-добрите ресторанти в света - бел. ред.) в Ню Йорк, преди да стане шеф патрон на ресторанта на Гордън Рамзи през 2007 г. Така тя става първата жена главен готвач на ресторант във Великобритания с три звезди "Мишлен" - само седем жени в историята на високата кулинария са били главни готвачи и са получавали толкова звезди.

Предложение от менюто на ресторанта. Скрийншот от сайта на Core by Clare Smyth.

През юли 2017 г. тя отваря своя ресторант в знамения лондонски квартал "Нотинг хил" - Core by Clare Smyth. Оттогава заведението получава титлата най-добър ресторант през 2018 г. от GQ Food и Drink Awards.

Най-близките на сватбата на Меган Маркъл и принц Хари са получили за вечеря пош бургери и свинско шкембе, а за десерт - вариация на захарен памук.

"Прекарах 15 г. от живота си в ресторанти с три звезди "Мишлен" и така се подготвих да постигна най-доброто, на което съм способна", казва Смит.

"Стоях рамо до рамо с мъже в най-натоварените кухни в света и се справях по-добре и обожавах това", казва още Смит при получаването на наградата.