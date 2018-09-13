Автозастраховките са поскъпнали с над 20% за месец, инфлацията е 0.1%

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През август месечната инфлация е 0.1%, а годишната - 3.5%, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо юли цените на храните и безалкохолните напитки не са се променили, алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.1%, режийните разноски - с 0.4%, а облеклото и обувките са поевтинели с 3.8%.

Най-драстично за месеца са поскъпнали автомобилните застраховки - с 20.5%. Цените на международните полети са се увеличили с 8.4%, на туристическите пакети - с 1.1%, а хотелските услуги - с 2.6%.

Спрямо август 2017 г. най-голямо е увеличението на цените на транспортните услуги - с 9%, и в ресторантите и хотелите - с 6%. Храните поскъпват с 2.9%, алкохолът и цигарите - с 3.5%, режийните разноски - с 4.8%. За година поевтиняват единствено дрехите и обувките - с 1.5%.

Инфлацията по месеци: