Автозастраховките са поскъпнали с над 20% за месец, инфлацията е 0.1%

Автозастраховките са поскъпнали с над 20% за месец, инфлацията е 0.1%

© Юлия Лазарова



През август месечната инфлация е 0.1%, а годишната - 3.5%, съобщи Националният статистически институт.


Спрямо юли цените на храните и безалкохолните напитки не са се променили, алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.1%, режийните разноски - с 0.4%, а облеклото и обувките са поевтинели с 3.8%.


Най-драстично за месеца са поскъпнали автомобилните застраховки - с 20.5%. Цените на международните полети са се увеличили с 8.4%, на туристическите пакети - с 1.1%, а хотелските услуги - с 2.6%.




Спрямо август 2017 г. най-голямо е увеличението на цените на транспортните услуги - с 9%, и в ресторантите и хотелите - с 6%. Храните поскъпват с 2.9%, алкохолът и цигарите - с 3.5%, режийните разноски - с 4.8%. За година поевтиняват единствено дрехите и обувките - с 1.5%.


Инфлацията по месеци:


Автозастраховките са поскъпнали с над 20% за месец, инфлацията е 0.1%

© НСИ

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Коментари (16)
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  1. 1 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 2676 Неутрално

    На печелившите - честито. И на бушоните също ... Ето пряк резултата от липсата на законност у нас ... тиху да не събудим Ганьо ...

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  2. 2 Профил на lustmord
    lustmord
    Рейтинг: 2361 Любопитно

    "Спрямо юли цените на храните и безалкохолните напитки не са се променили, алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.1%"

    Чудя се каква е точността на тези статистически данни, че 0.1% разлика се докладва като промяна?

  3. 3 Профил на hope
    hope
    Рейтинг: 2332 Неутрално

    Да поскъпне още, аман от таралясници в София.

  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3704 Неутрално

    Всичко е поскъпнало ! Освен заплати и пенсии.
    Тепърва идват зимните сметки !
    Гарантирано от ГЕРБ !!!
    Може ли да ми се обосноват от застрахователния КАРТЕЛ за новите цени !!!

    ОСТАВКА !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3704 Разстроено

    До коментар [#3] от "hope":

    Може да доведе до много коли БЕЗ застраховка по пътищата ! А това е много лошо и опасно.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    Нацепих най-гадният момент, когато ми изтече застраховката.
    Не е 20%.
    Повече е.
    "Булстрад" ми поискаха вместо 175 лева 285 лева.
    Тимаджиите бяха "по-скромни", само 50 лева в повече, но пак е не 20%, а 30%.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  7. 7 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#3] от "hope":


    Да поскъпне още, аман от таралясници в София.
    —цитат от коментар 3 на hope


    Повишаването на цените на ГО не спира никого.
    А защо в София точно да ги спре.................

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  8. 8 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":


    До коментар [#3] от "hope":Може да доведе до много коли БЕЗ застраховка по пътищата ! А това е много лошо и опасно.
    —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА


    Пак тъпотии.
    Когато те удари такъв "опасен" дето няма застраховка ти плащат от гаранционният фонд, ама ти откъде да знаеш, като не шофираш.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  9. 9 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Не могат да си се обосноват, а и точно на тебе не е нужно, защото нито кола имаш, нито караш.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3704 Неутрално

    До коментар [#6] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    И как аргументират увеличението сладурите ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3704 Весело

    До коментар [#8] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    А ти как разбра , се не шофирам ? Пак изпадаш в "състояние" .

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3704 Весело

    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    Пак греда.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  13. 13 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 2676 Весело

    Вие дамката - защо не си вземете стая :)

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  14. 14 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":


    До коментар [#6] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":И как аргументират увеличението сладурите ?
    —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


    Кротко НЕ се аргументират.
    Олимпик таковата.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  15. 15 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    До коментар [#11] от "КМЕТ В СЯНКА":


    До коментар [#8] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":А ти как разбра , се не шофирам ? Пак изпадаш в "състояние" .
    —цитат от коментар 11 на КМЕТ В СЯНКА


    Лесно разбрах, че не караш кола и нямаш кола....поне не и в движение. По глупостите ти от зимата, по мрънкането срещу магистралите, които очевидно не си виждал.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  16. 16 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 3862 Неутрално

    Всичко поскъпва и най-често стоки от първа необходимост.





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