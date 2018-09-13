Автозастраховките са поскъпнали с над 20% за месец, инфлацията е 0.1%

През август месечната инфлация е 0.1%, а годишната - 3.5%, съобщи Националният статистически институт.
Спрямо юли цените на храните и безалкохолните напитки не са се променили, алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.1%, режийните разноски - с 0.4%, а облеклото и обувките са поевтинели с 3.8%.
Най-драстично за месеца са поскъпнали автомобилните застраховки - с 20.5%. Цените на международните полети са се увеличили с 8.4%, на туристическите пакети - с 1.1%, а хотелските услуги - с 2.6%.
Спрямо август 2017 г. най-голямо е увеличението на цените на транспортните услуги - с 9%, и в ресторантите и хотелите - с 6%. Храните поскъпват с 2.9%, алкохолът и цигарите - с 3.5%, режийните разноски - с 4.8%. За година поевтиняват единствено дрехите и обувките - с 1.5%.
Инфлацията по месеци:
danvanРейтинг: 2676 Неутрално
На печелившите - честито. И на бушоните също ... Ето пряк резултата от липсата на законност у нас ... тиху да не събудим Ганьо ...Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
lustmordРейтинг: 2361 Любопитно
"Спрямо юли цените на храните и безалкохолните напитки не са се променили, алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.1%"
Чудя се каква е точността на тези статистически данни, че 0.1% разлика се докладва като промяна?
hopeРейтинг: 2332 Неутрално
Да поскъпне още, аман от таралясници в София.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3704 Неутрално
Всичко е поскъпнало ! Освен заплати и пенсии.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Тепърва идват зимните сметки !
Гарантирано от ГЕРБ !!!
Може ли да ми се обосноват от застрахователния КАРТЕЛ за новите цени !!!
ОСТАВКА !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3704 Разстроено
До коментар [#3] от "hope":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Може да доведе до много коли БЕЗ застраховка по пътищата ! А това е много лошо и опасно.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
Нацепих най-гадният момент, когато ми изтече застраховката.в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Не е 20%.
Повече е.
"Булстрад" ми поискаха вместо 175 лева 285 лева.
Тимаджиите бяха "по-скромни", само 50 лева в повече, но пак е не 20%, а 30%.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#3] от "hope":
Повишаването на цените на ГО не спира никого.
А защо в София точно да ги спре................. в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
Пак тъпотии.
Когато те удари такъв "опасен" дето няма застраховка ти плащат от гаранционният фонд, ама ти откъде да знаеш, като не шофираш. в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Не могат да си се обосноват, а и точно на тебе не е нужно, защото нито кола имаш, нито караш.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3704 Неутрално
До коментар [#6] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
И как аргументират увеличението сладурите ?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3704 Весело
До коментар [#8] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
А ти как разбра , се не шофирам ? Пак изпадаш в "състояние" .
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3704 Весело
До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Пак греда.
danvanРейтинг: 2676 Весело
Вие дамката - защо не си вземете стая :)Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":
Кротко НЕ се аргументират.
Олимпик таковата. в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2731 Неутрално
До коментар [#11] от "КМЕТ В СЯНКА":
Лесно разбрах, че не караш кола и нямаш кола....поне не и в движение. По глупостите ти от зимата, по мрънкането срещу магистралите, които очевидно не си виждал. в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
pet_fireРейтинг: 3862 Неутрално
Всичко поскъпва и най-често стоки от първа необходимост.