Спас Русев и Елвин Гури придобиха "Телеком Албания"

Спас Русев и Елвин Гури придобиха "Телеком Албания"

© Цветелина Белутова, Капитал



"Телеком Албания" (Telekom Albania) вече е собственост на Спас Русев, основен акционер в БТК, и на бизнесмена от албански произход Елвин Гури, съобщава "Капитал".


Новината е съобщена от германския собственик на мобилния оператор – Deutsche Telekom, и дъщерната им OTE.


За придобиването на втория по големина играч на местния пазар новосъздадената компания "Албания телеком инвест" ще плати 50 млн. евро. Спас Русев държи мажоритарния пакет от акциите на дружеството, а познатият като основател на Jet Finance и мениджър на фонд за дялови инвестиции Елвин Гури – останалите.




Сделката е финансирана със средства от албанския клон на Първа инвестиционна банка.


Спас Русев заявил пред "Капитал", че след БТК и новата сделка това е само началото на регионалната му експанзия.


Междувременно Deutsche Telekom търси изход и от други нестратегически инвестиции в региона – по информация на "Капитал" за продажба са и македонският и румънският телеком на групата.

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Коментари (14)
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  1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3307 Неутрално

    Водещи сме по калинки милиардери!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  2. 2 Профил на olga_kokoshkina
    olga_kokoshkina
    Рейтинг: 458 Неутрално

    Тоест, да се чете: "Кремълската банка ВТБ (собственик на Vivacom) придоби и Telekom Albania".

  3. 3 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2167 Весело

    Половината албански национали са в Швейцария, другата половина ще дойде в Левски и ще направи аналог в ШЛ, като Швейцария на СП.

    I'm back... for now.
  4. 4 Профил на Компетентен
    Компетентен
    Рейтинг: 467 Неутрално

    Айде сега и телекома в Северна Македония.

  5. 5 Профил на balkantourist
    balkantourist
    Рейтинг: 782 Неутрално

    др. Русев се сдружи с албанската мафия!

  6. 6 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10328 Любопитно

    Интересен екип :) (включително и ПИБ)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  7. 7 Профил на Ivan Prodanov
    Ivan Prodanov
    Рейтинг: 165 Неутрално

    Когато човек спестява от банички, вижте какво постига.

  8. 8 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1101 Неутрално

    Тръстът какво мисли, по въпроса?

  9. 9 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1684 Любопитно

    Откъде този Спас Русев натрупа толкова ... мускули?

  10. 10 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 1972 Неутрално

    Този е много прозрачна путинка. Прицелил се е във всички балканси дружества на Дойче телеком, включително телекомуникационна инфраструктура. Другите стандартни направления на путинките са ВПК и енергийни дружества.

  11. 11 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 1972 Неутрално

    До коментар [#10] от "plebs": - допълнение

    https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7248107

  12. 12 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4288 Неутрално

    др. Русев се сдружи с албанската мафия!
    —цитат от коментар 5 на balkantourist


    По-скоро дружи с руската правителствена мафия!

  13. 13 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4288 Неутрално

    Когато човек спестява от банички, вижте какво постига.
    —цитат от коментар 7 на Ivan Prodanov


    Не от банички, а от пелмени!

  14. 14 Профил на Ivan Prodanov
    Ivan Prodanov
    Рейтинг: 165 Неутрално

    До коментар [#12] от "vassilun":

    Лично Путин му дава стотинки нали.





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