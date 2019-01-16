Спас Русев и Елвин Гури придобиха "Телеком Албания"

© Цветелина Белутова, Капитал

"Телеком Албания" (Telekom Albania) вече е собственост на Спас Русев, основен акционер в БТК, и на бизнесмена от албански произход Елвин Гури, съобщава "Капитал".

Новината е съобщена от германския собственик на мобилния оператор – Deutsche Telekom, и дъщерната им OTE.

За придобиването на втория по големина играч на местния пазар новосъздадената компания "Албания телеком инвест" ще плати 50 млн. евро. Спас Русев държи мажоритарния пакет от акциите на дружеството, а познатият като основател на Jet Finance и мениджър на фонд за дялови инвестиции Елвин Гури – останалите.

Сделката е финансирана със средства от албанския клон на Първа инвестиционна банка.

Спас Русев заявил пред "Капитал", че след БТК и новата сделка това е само началото на регионалната му експанзия.

Междувременно Deutsche Telekom търси изход и от други нестратегически инвестиции в региона – по информация на "Капитал" за продажба са и македонският и румънският телеком на групата.