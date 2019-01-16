Спас Русев и Елвин Гури придобиха "Телеком Албания"

"Телеком Албания" (Telekom Albania) вече е собственост на Спас Русев, основен акционер в БТК, и на бизнесмена от албански произход Елвин Гури, съобщава "Капитал".
Новината е съобщена от германския собственик на мобилния оператор – Deutsche Telekom, и дъщерната им OTE.
За придобиването на втория по големина играч на местния пазар новосъздадената компания "Албания телеком инвест" ще плати 50 млн. евро. Спас Русев държи мажоритарния пакет от акциите на дружеството, а познатият като основател на Jet Finance и мениджър на фонд за дялови инвестиции Елвин Гури – останалите.
Сделката е финансирана със средства от албанския клон на Първа инвестиционна банка.
Спас Русев заявил пред "Капитал", че след БТК и новата сделка това е само началото на регионалната му експанзия.
Междувременно Deutsche Telekom търси изход и от други нестратегически инвестиции в региона – по информация на "Капитал" за продажба са и македонският и румънският телеком на групата.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3307 Неутрално
Водещи сме по калинки милиардери!Libertarianism is just anarchy for rich people
olga_kokoshkinaРейтинг: 458 Неутрално
Тоест, да се чете: "Кремълската банка ВТБ (собственик на Vivacom) придоби и Telekom Albania".
DeaddarkРейтинг: 2167 Весело
Половината албански национали са в Швейцария, другата половина ще дойде в Левски и ще направи аналог в ШЛ, като Швейцария на СП.I'm back... for now.
КомпетентенРейтинг: 467 Неутрално
Айде сега и телекома в Северна Македония.
balkantouristРейтинг: 782 Неутрално
др. Русев се сдружи с албанската мафия!
penetratingРейтинг: 10328 Любопитно
Интересен екип :) (включително и ПИБ)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Ivan ProdanovРейтинг: 165 Неутрално
Когато човек спестява от банички, вижте какво постига.
dma12587967Рейтинг: 1101 Неутрално
Тръстът какво мисли, по въпроса?
PisnaMiРейтинг: 1684 Любопитно
Откъде този Спас Русев натрупа толкова ... мускули?
plebsРейтинг: 1972 Неутрално
Този е много прозрачна путинка. Прицелил се е във всички балканси дружества на Дойче телеком, включително телекомуникационна инфраструктура. Другите стандартни направления на путинките са ВПК и енергийни дружества.
plebsРейтинг: 1972 Неутрално
До коментар [#10] от "plebs": - допълнение
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7248107
vassilunРейтинг: 4288 Неутрално
По-скоро дружи с руската правителствена мафия!
vassilunРейтинг: 4288 Неутрално
Не от банички, а от пелмени!
Ivan ProdanovРейтинг: 165 Неутрално
До коментар [#12] от "vassilun":
Лично Путин му дава стотинки нали.