Да разсмееш по-тъжния, или как английският хумор доведе британци в България

An Englishman, a Scotsman and an Irishman walk into a bar. The Englishman wanted to go so they all had to leave.

-Англичанин, шотландец и ирландец влизат в бар. Англичанинът решава да си ходи, така че се налага другите също да си тръгнат.

Английското чувство за хумор е известно в цял свят. А когато е провокирано от самоирония покрай Брекзит е още по-разбираемо.

Но как една шега би могла да привлече вниманието на британските граждани към България и да им покаже, че има места, различни от тези, които те познават и посещават?

За това разказа за "Дневник" изпълнителният директор на рекламната агенция McCann Десислава Олованова, която заедно с екипа си и съвместно с Министерството на туризма се е заела със задачата да представи България на британците по един нетрадиционен начин. Нещото, което им дава шанс да спечелят безплатна екскурзия до страната, е разказването на една шега.

"Великобритания е позната с лошото си време, а тук в България ние можем да предложим обратното - слънце. Причината да изберем в кампанията ни британците да разказват шеги беше, че през 2017 г., когато започвахме да я подготвяме, резултати в проучване сочеха българите за една от най-тъжните нации в световен мащаб. Ето защо искахме те да ни разсмиват, а ние в замяна да им предложим хубаво време", обяснява Десислава Олованова.

© McCann Снимката е визия от сайта на кампанията The Great Swap.

Кампанията The Great Swap започва миналата година и ще приключи на 15 април, когато на лотриен принцип ще бъде изтеглен последният печеливш. Средствата се отпускат по програмата "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" на Министерството на туризма.

Олованова разказва, че въпреки цялостното усещане, че напливът на туристи от Великобритания е голям, това съвсем не е така - те са концентрирани в няколко курортни селища. Затова трябва да се работи по въпроса как те да бъдат привлечени в България на места, различни от често посещавания Слънчев бряг.

Така се появява сайтът на играта The big bargain. В няколко последователни стъпки посетителят може да посочи каква екскурзия предпочита – през лятото или зимата, в града или в курортно селище, на културна обиколка, парти почивка или на дегустация на храни и вина. След няколко кликвания на мишката посетителят трябва да разкаже вица, с който ще участва в играта.

"Дори да не спечели, той вече е видял и разбрал за България, което е и нашата цел", казва Олованова.

След като печелившият бъде изтеглен, агенцията организира персонална петдневна екскурзия, като прави последни запитвания и уточнения с него.

Кампанията се оказва доста успешна – по данни на агенцията, в активния период от 15 септември до сега сайта са посетили 100 хил. британски граждани, а близо 2 мин. е средната продължителност, в която посетителят се задържа на него - "Това е съществен показател, който показва, че сме привлекли вниманието му", обяснява изпълнителния директор на рекламната агенция.

До този момент България е посетена от 3 двойки, като две от тях са предпочели почивка в София, а една - в Сандански.

Министерството на туризма допълва, че освен играта с шегите начинанието е подплатено с над 150 външни реклами на спирки на градския транспорт, вътрешна и печатна реклама и пиар събития и други похвати. Ангажирани са и британски дигитални инфлуенсъри.

Още подобни кампании ще се проведат и на други пазари, след като се направи анализ на рекламните активности и данните за посещение на чуждестранни туристи в България, съобщиха за "Дневник" от министерството. Рекламни кампании на туризма в България се провеждат също в Германия, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Турция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Франция.

Любопитен факт, на който обръщат внимание авторите на рекламната кампания, е, че сред традиционните английски шеги се появяват и много за събития, развълнували гражданите на Великобритания на различните времеви етапи от играта - например за Световното първенство по футбол миналата година, или свързани с обратите около Брекзит.

Ето още две от хилядите английски шеги, участвали в играта:

Why are aliens avoiding the Earth? Bad rating: just one star.

-Защо извънземните избягват Земята? Лош рейтинг: само една звезда.

What do you call a Brit at the knockout stages of the World Cup? A Referee.

-Как се нарича британец, стигнал до елиминации на Световното първенство по футбол? Рефер.

Как през десетилетията се развиваше туристическият бизнес и кои бяха основните пазари според статистическите данни до 2017 г. вижте във видеото от рубриката "С две думи". Дано с новите стратегии картината се промени.