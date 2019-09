Два глобални фонда проучват дали да купят БТК

© Дневник

Два глобални фонда - BC Partners и Providence Equity в момента правят детайлно проучване на БТК и реално един от тях може да е следващия собственик на телекома, съобщава "Капитал" като се позовава на няколко свои източника.

По информация на изданието общо около 10 финансови инвеститора са проявили интерес към дружеството, но лятото продавачите са получили само три първоначални оферти, като едната не е посрещнала изискванията.

И двата кандидата имат опит в телекомуникационния сектор и са сред най-големите фондове за дялови инвестиции, отбелязва изданието с уговорката, че ако се стигне до сделка, телекомът отново ще е собственост на финансов инвеститор, а не на глобална телеком група.

Базираният в Лондон фонд BC Partners наддава чрез регионалния си кабелен и телевизионен оператор United Group. Той работи основно в държавите от Западните Балкани, най-вече в Сърбия, като в началото на XXI в. започва да изкупува активи там като операторите SBB, Telemach Slovenia и Telemach BiH, които обединява в обща група.

Providence Equity e базиран в щата Ню Йорк фонд с фокус върху инвестиции в медии, комуникации, образование и информационни технологии. Сред капиталовложенията му са фирми като AutoTrader.com Group, Blackboard Inc., eircom, Hulu, Kabel Deutschland, MLS Media, NEW Asurion, Bluestone Television, Newport Television, Univision, VoiceStream (сегашната T-Mobile US), Warner Music Group и др.

Ако бъде завършена успешно, продажбата ще доведе шестия поред собственик на най-големия български телеком по приходи, припомня "Капитал". Последната засега сделка стана факт през 2016 г., когато операторът беше продаден на търг, организиран от руската VTB като кредитор. В транзакция за 330 млн. евро собственик стана консорциум, воден от Спас Русев с 46%, като дялове имат още самата VTB, българските й мениджъри братята Милен и Георги Велчеви и други стари кредитори. VTB осигури и огромната част от финансирането чрез заем. Тогава продажбата беше оспорвана от руснака Дмитрий Косарев, според когото търгът е бил нагласен и на занижена цена. Той претендираше, че чрез придобити от него компании по веригата на собствеността на БТК той индиректно е притежавал контролния пакет. През юли лондонски съд отхвърли една от претенциите му, което улеснява продажбата на БТК.