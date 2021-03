Проучване установи различно качество в едни и същи храни в отделните страни на ЕС

© Associated Press

След изследването на 20 продукта, продавани във всички страни от ЕС, Европейската комисия е стигнала до извода, че има разлики в качеството на 10 от тях, като то се дължи на вариации в съставките. Те са купени в 5-10 държави, сред които и България, съобщава "Капитал".

Подобни изводи бяха направени и при първото проучване по темата през 2019 г. Тогава бе установена разлика в съставките на около една трета от изследваните храни, продавани под една и съща марка в отделните страни. Целта на втората част на проучването е да се установи дали тези разлики в състава могат да бъдат доловени от човешките сетива.

Пробите са взети през септември 2020 г., а тестването е започнало на 12 октомври и е продължило до края на ноември 2020 г.

Установени са забележими вкусови различия, дължащи се на разлики в съдържанието на портокалов сок в оранжада, на прасковен сок в студен чай, на кафе в горещата разтворима напитка, на мазнини в майонеза, на захар в зърнени закуски, на сол в крема сиренето. В същото време по-малки разлики в съдържанието водят по-рядко до значителни разминавания във вкуса на други от изследваните продукти.

За продуктите, купени в България, е установено, че се ползва фруктоза вместо захар и арабска дъвка, която липсва в аналогичните продукти, продавани в Западна Европа. Установени са и разлики в проверена марка кафе, като в България продаваното изделие при варене отделя повече пяна.

В резултатите от изследването е посочено, че разликите са доловими от експерти и е възможно обикновен потребител да не ги установи. Освен това се посочва, че производството в различни фабрики няма как да доведе до пълна идентичност на продуктите. В допълнение изследването обхваща малко продукти и не може да се ползва за обобщение.

Проучването обхваща Coca-Cola Original Taste, зърнени закуски Kellogg's Special K Classic/Original, натурална Danone Activia, млечен десерт Kinder Pingui, бира Desperados, чипс Lay's Potato Chips Salted/Nature, пудинг Dr Oetker/Cameo Pudding Powder Chocolate, студен чай Lipton Lemon, Fanta портокал, бисквити Milka Choco, рибни пръчици Findus/Iglo Fish Fingers Alaskan Pollock, шоколад Milka Whole Hazelnuts, напитка Freeway портокал, адаптирано мляко за бебета Nestlé NAN Optipro 2, студен чай Fuze Tea Peach Hibiscus, зърнени закуски Nestlé Nesquik, майонеза Heinz Mayonnaise Seriously Good, Pepsi Cola, разтворимо кафе Jacobs Original/Classic 3 in 1, крема сирене Philadelphia Cream Cheese Original.