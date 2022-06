Автомномни автомобили, космическа храна и още проекти обсъди Лорер в САЩ

© Amcham Bulgaria Момент от срещите на Лорер.

Проучване на възможностите за извличане на редки метали от лигнитните въглища в комплекса "Марица-изток", ускоряване на доставките на втечнен природен газ, виртуални газопроводи, съхранение и пренос на водород, модернизация на газохранилището в Чирен и пренос на газ по Дунав е обсъдил министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер с американски компании. Това съобщи Американската търговска камара в България (AmCham), която организира във Вашингтон кръгла маса и серия от бизнес срещи между министъра и американски компании.

Сред участниците са представители на компаниите Waymo, Intel, New Alternative Energy Group, Corban Energy, Pangea Carbon Capture, Sierra Nevada Corporation, FedEx, Rivian (производителя на електромобили на Amazon), Pangea Carbon Capture, New Alternative Energy Group, Corban Energy Group, както и от академичната

област от National Science Foundation, Johns Hopkins University и University of Central Florida.

Обсъдени са възможностите за развитие на проекти, свързани с автономните автомобили и сътрудничество с научно-технически институти у нас, в т.ч. и с центъра за компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT) в София. Обсъдена е технологията за съхранение на водород и водородно-електрически станции за зареждане на автомобили.

Други теми от високотехнологичните индустрии са били разработване и производство на космическа храна и аерокосмически изследвания, автономни дронове за комерсиално ползване.

Предстои България да бъде посетена от научна делегация на Центъра за технологичен трансфер и комерсиализация на патенти на Virginia Commonwealth University, както и търговски мисии в България на

щатско ниво в сътрудничество със Организацията за международно сътрудничество на отделните щати (SIDO) и със Департамента по търговия на САЩ, се казва в съобщението на AmCham.