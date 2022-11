Булевард "Витоша" в София е в топ 50 на най-скъпите търговски улици в Европа

© Юлия Лазарова

Софийският бул. "Витоша" се нарежда на 47-а позиция в Европа в класацията за най-скъпи търговски улици. Средният месечен наем за магазин от 100 кв. м на популярната столична дестинация е малко над 50 евро/кв. м, което е с 10 на сто по-малко спрямо нивата от 56 евро/кв. м през 2019 година.

Спадът е резултат от ковид пандемията, като от началото на тази година е налице плавно възстановяване и завръщане към предходните нива. Данните са от традиционното проучване "Main Streets across the World" на консултантската компания Cushman & Wakefield, представлявана от "Фортън" в България, съобщиха от компанията. Докладът обхваща 47 държави в света, като България е представена със столичния бул. "Витоша".

"Въпреки че наемните нива на търговски площи и в центъра на София бяха повлияни от пандемията, тенденцията е към плавно повишаване и връщане към нивата от 2019 година", коментира Красимир Петров, мениджър "Управление на имоти и активи" в Cushman & Wakefield Forton.

"Бул. "Витоша" продължава да се развива като локация, привличаща най-много наематели от сегмента на ресторантите и заведенията. Преобразуването му в пешеходна зона преди години, високите наемни нива и изместването на търговците към моловете и търговските паркове постепенно допринесоха за сегашния облик на централната улица", допълни той.

По думите му макар и повечето от съществуващите магазини на централната търговска улица да са по-скоро тип "флагман" обекти, все повече се обръща внимание на икономическото им представяне. Навлизането на нови кафенета и ресторанти на булеварда също е ограничено, тъй като сградите там са основно жилищни и в много случаи етажната собственост отказва промяна на предназначението на партерните помещения в заведения.

Сред останалите балкански столици се отличават Белград с "Кнеза Михаила", която е на 42 позиция на Стария континент, с наемни нива от 82 евро/кв. м, както и Загреб с улица "Ilica" със среден наем от 73 евро/ кв. м. В Букурещ "Calea Victoriei" се нарежда на 46-о място с месечен наем от 53 евро/кв. м.

Най-скъпата търговска локация в Европа вече е "Via Montenapoleone" в Милано с 1212 евро месечен наем. Следва я New Bond Street в Лондон с месечен наем, равняващ се на 1195 евро/кв. м. Третата позиция на Стария континент заема Via Condotti в Рим с нива от 1034 евро/кв. м на месец. Парижката Avenue des Champs Elysees изпада от Топ 3 и заема четвърто място с наем от 922 евро/кв. м.

В световен мащаб най-скъпата улица отново е Пето авеню в Ню Йорк, с наем от 1756 евро на кв. м. Пето авеню бележи и ръст с 14 на сто спрямо времето преди ковид пандемията. На втора позиция, въпреки спада от 41 на сто спрямо 2019 г., се нарежда Tsim Sha Tsui в Хонконг. На трето място в глобален план се подрежда първенецът в Европа - миланската Via Montenapoleone.

Най-голям скок в класацията отчита улицата Nedra Slottsgate в Осло, която се изкачи от 27-о до 22-ро място, докато варшавската Nowy Swiat отбеляза най-голям спад и слезе от 32-ро на 36-о място.

Тенденцията на възстановяване е валидна не само за България, но и в международен план и наемните нива постепенно се завръщат към показателите от 2019 година. В пика на КОВИД-19 цените в региона на Европа, Близкия изток и Африка /ЕМЕА/ спаднаха средно с 11 на сто, макар да варираха значително в зависимост от тежестта на текущите затваряния. Ирландия, Обединеното кралство, Испания и Франция изпитаха значително въздействие, като наемите спаднаха средно с до 28 на сто. В същото време промените бяха минимални в части от Източна Европа, като Словакия и Словения.

Първокласните наеми в региона се възстановиха до 8 на сто под нивата отпреди пандемията, а в началото на 2022 г. в региона на ЕС бяха регистрирани обеми на продажбите на дребно, които бяха с 4,1 на сто по-високи в сравнение с нивата при появата на КОВИД-19. Възстановяването обаче е и ще продължи да бъде подложено на предизвикателствaта на инфлацията, което оказва сериозно влияние върху потребителското търсене.

Въпреки предизвикателните краткосрочни икономически перспективи от Cushman & Wakefield регистрират вълна от нови участници, които навлизат на пазара, проучвайки физическата търговия на дребно. През последните 18 месеца 75 на сто от сделките на дребно са нови договори за наем, което значи, че търговците отново оценяват значимостта на физическите магазини.

"Много брандове гледат в дългосрочна перспектива и се стремят да си осигурят най-добрите възможности за адаптиране към все по-взискателните клиенти. С по-нататъшните инвестиции, целящи да превърнат посещението в магазините в изживяване, както и с напредъка в омниканалните подходи (бел. ред. - омниканалната търговия обединява продажбите и маркетинга), сме уверени в устойчивостта на сектора, особено в луксозния сегмент и в ключовите градове на световните дестинации", казва Робърт Травърс, ръководител на отдел "Търговия на дребно" за Европа, Близкия изток и Африка в Cushman & Wakefield./БТА