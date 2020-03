Опитът на Китай и високите технологии за превенция и контрол на епидемията

За Dahua Technology

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Е водещ глобален доставчик на решения за видеонаблюдение. През 2019 г. Dahua Technology бе класирана на 2-ро място в класацията "Security 50" на a&s international. Dahua Technology се ангажира да предоставя най-висококачествените решения и продукти, разполагащи с най-новите технологии, за да даде възможност на клиентите да осъществяват успешно бизнеса си.

В България продуктите на Dahua се предлагат от официалните дистрибутори на компанията в страната: Systeh Bulgaria Ltd - http://systeh.bg/ , Andy-L OOD - http://www.andi-bg.com/ , Tekra Ltd - https://www.tekra.bg/, Lancom Bulgaria Ltd- http://www.lancombg.com/ , Bittel Ltd. https://www.bittel.bg/en/