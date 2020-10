Кои са плюсовете на новото мобилно приложение Lidl Plus за крайния потребител

По повод 10-годишния си юбилей на българския пазар само преди дни "Лидл България" официално представи своя пръв дигитален подарък към клиентите - мобилното приложение за лоялност Lidl Plus.

Какво прави Lidl Plus различно от обикновена карта за лоялност?

На първо място това е философията на приложението - то е още един допълнителен инструмент за клиентите, чрез който да получат нови възможности за отстъпки и изгодно пазаруване. Приложението допринася за оптимизирането на бюджета на всяко домакинство и му помага реално за пестенето на средства - нещо изключително важно, особено в светлината на ситуацията, в която се намираме в момента. Според предварителните изчисления, ако се използва в пълнота (всички седмични предложения), приложението би могло да спести на всяко домакинство най-малко около 10 лв. на седмица.

Какви са конкретните потребителски ползи, които Lidl Plus предлага

По отношение на възможността за оптимизиране на бюджета приложението предлага купони за отстъпка. Два пъти в седмицата клиентът получава нови купони: в понеделник - за цялата седмица, и в петък - за уикенда. Всички купони се ползват еднократно и клиентът трябва предварително да ги активира - или от дома си, или в магазина, или дори на касата. След като направи покупката през тях, те престават да се виждат.

В допълнение на купоните Lidl Plus предлага и специални седмични оферти, валидни само с приложението и които по никакъв начин не се припокриват с традиционните намаления и промоции в магазините. Тоест, ако днес от брошурата или от рекламата по телевизията клиентът е разбрал, че може да си пазарува пилешко месо и краставици на намаление, той може да се възползва от това намаление и допълнително към него да спести още чрез възможностите, които предлага Lidl Plus. Тези оферти с Lidl Plus важат във всички магазини и могат да се използват многократно в периода на тяхната валидност, a именно - седмично.

Друго важно предимство на Lidl Plus e дигиталната скреч карта. Тя се появява в приложението накрая на всяко плащане на касата, независимо дали клиентът се е възползвал от купони или Lidl Plus оферти. Скреч картата е още една възможност за клиента, този път зависеща от индивидуалния късмет на всеки, да се спечели допълнителни купони за отстъпка.

Следващ плюс на приложението е една уникална за нашия пазар опция - дигитална касова бележка. Lidl Plus съхранява касовите бележки от всяко пазаруване, което потребителят е реализирал с приложението, в неговия профил за период от 3 години. Това е незаменимо удобство, защото дигиталният касов бон има всички предимства на хартиения - може да се използва както за подмяна и връщане на стоки, така и да служи като гаранционна карта за продуктите от нехранителния асортимент на веригата. В същото време събраните накуп дигитални касови бележки са възможност за бърза справка колко средства са спестени от едно пазаруване, за анализи на обичайните разходи на домакинството, както и удобен инструмент за по-добро управление на бюджета.

За разлика от пластмасовата карта Lidl Plus дава възможност и за актуална и полезна информация за конкретния потребител. Това става чрез опцията за избор на любим магазин, който всеки потребител трябва да посочи при регистрация - това е магазинът, в който най-често пазарува. Така клиентът ще бъде уведомен за всякаква актуална информация, свързана с този конкретен магазин - от специални събития, случващи се в този магазин, като фермерски пазари или разпродажба на нехранителни стоки до конкретна информация за промяна на работно време и др. Изборът на любим магазин обаче не ограничава ползването на приложението във всички обекти на веригата.

Съвкупността от всички тези инструменти позволява на всеки при добро планиране да оптимизира седмичните си бюджети, като пазарува разнообразни и отговарящи на вкуса му продукти. Използването на приложението е лесно и наистина прави пазаруването по-удобно и по-изгодно. С Lidl Plus няма вариант клиентът да не е на плюс, което е и причината още в първата седмица, откакто е активно, Lidl Plus да е най-сваляното приложение в Google Play и App Store.