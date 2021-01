Kaufland е сертифицирана като топ работодател в България за трета поредна година

Водещата компания в сектора за модерна търговия "Kaufland България" за трета поредна година бе сертифицирана като топ работодател от престижния международен независим институт Top Employers Institute.

Kaufland получава сертификацията след детайлен мониторинг на процесите в компанията през 2020 година. Оценката се изготвя от международно жури от независими експерти след близо 6-месечен анализ на база въведените от работодателя концепции, процеси и инструменти за управление на човешките ресурси. Универсалният на глобално ниво метод за сертифициране на Top Employers Institute се прилага в 119 държави по света.

Спрямо предходната година "Kaufland България" значително е подобрила представянето си във всички 20 категории, които подлежат на оценка - "Бизнес стратегия", "Стратегия за управление на човешкия ресурс", "Лидерство", "Организация и управление на промяната", "Дигитален HR", "Работна атмосфера", "Работодателски имидж", "Подбор", "Въвеждане в работата", "Представяне", "Кариерно развитие", "Обучение", "Удовлетвореност на служителите", "Ангажираност", "Възнаграждения и придобивки", "Напускане на служителите", "Ценности", "Вътрешно корпоративна етика и отговорност", "Устойчивост" и "Многообразие". Високата оценка в тазгодишната сертификация на Top Employers Institute, която "Kaufland България" получава, е резултат от цялостна стратегия за развитие и управление на човешкия капитал, която търговската верига прилага и непрекъснато се стреми да надгражда. Дългосрочни приоритети в работодателската политика на Kaufland са грижата и развитието на служителите.

"Горди сме, че за трета поредна година преминаваме успешно през процеса на сертификация като топ работодател. Настоящият сертификат има за нас особена стойност, защото успяхме да докажем високите стандарти в работодателската политика на "Kaufland България" в една изключително трудна година и всичко това е с цел грижа към нашите над 6000 служители. Въпреки предизвикателствата на пазара на труда и несигурната икономическа ситуация в условия нa cвeтoвнa пaндeмия през 2020 г. зaтвъpдихме пoзициятa cи нa cтaбилeн и нaдeждeн paбoтoдaтeл, ycпяxмe дa се погрижим за здpaвeтo нa eĸипa ни чpeз нaвpeмeнни и пpaвилни мepĸи срещу СОVІD-19, оcтaнaxмe cтaбилни ĸaтo вoдeщa pитeйл ĸoмпaния и ĸaтo paбoтoдaтeл, ĸoйтo ocигypявa cигypнocт и oтлични ycлoвия зa paбoтa и paзвитиe", коментира Милена Караилиева, директор "Човешки ресурси" в "Kaufland България".

Тя припомни, че от нaчaлoтo нa ĸpизaтa ĸoмпaниятa e инвecтиpaлa нaд 1 млн. eвpo в пpoтивoeпидeмични мepĸи за бeзoпacнa cpeдa зa paбoтa и пaзapyвaнe, както и над 5 милиона евро за повишаване на възнaгpaждeниятa на екипа във филиалната мpeжa. "Каuflаnd щe пpoдължи дa пoдĸpeпя cвoитe cлyжитeли и yвepявaм ĸoлeгитe ни, чe и зaнaпpeд мoгaт дa paзчитaт нa нac", подчерта Милена Караилиева.



Отличието Top Employer е присъдено както на "Kaufland България", така и на всички останали държави от семейството на компанията. По този начин освен топ работодател в България Kaufland е и топ работодател в Европа - признание за корпоративната култура и стандарти за качество в управлението на човешките ресурси навсякъде, където компанията оперира.

"2020 г. се превърна в една от най-предизвикателните в историята на бизнеса. Имайки това предвид, Kaufland може да се гордее особено много с тазгодишната награда "Топ работодател 2021". Защото това е впечатляващо свидетелство за факта, че благосъстоянието на служителите е поставено на първо място", казва Дейвид Плинк, главен изпълнителен директор на института "Top Employers Institute".

През 2020 година здравето на екипа в условия на COVID-19 се превръща в първи приоритет за Kaufland. Инвестициите на компанията от над 1 млн. евро са освен в противоепидемични мерки, с които да подсигури безопасна среда за работа на служителите си, и в специални обучения и семинари, насочени към психологическото и емоционалното здраве на екипа.

Като част от големия екип на Kaufland всеки човек получава възможност за развитие в компанията, шанс за допълнителна квалификация, прозрачна обратна връзка за своята работа, менторство и участие в обучителни програми, които да повишат неговите опит и познания. Доказателство за това е фактът, че близо 80% от всички ръководители в компанията са развили кариерния си път вътрешно.

Като един от най-големите работодатели в България с екип от над 6000 човека Kaufland осъзнава своята ключова роля за кариерното развитие на младите хора в страната. Компанията реализира успешно редица кариерни програми за младежи. Вече трета година Kaufland провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето". Всяка година търговската верига приема и своите дуални ученици, а между 70 и 100 средношколци преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията. От няколко месеца Kaufland стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.