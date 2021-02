Мила Вълкова, Kaufland: Инвестирахме над 10 млн. лева в увеличение на заплатите

Мила Вълкова, старши ръководел "Подбор и работодателска марка" в "Kaufland България", за отличието "Топ работодател 2021"

Изминалата 2020 година беше една от най-предизвикателните пред работодателите и по отношение на екипа и вътрешната среда. Как "Kaufland България" успя да реагира на новата реалност за служителите?

- 2020 определено беше една предизвикателна година, в която за пореден път успяхме да докажем, че грижата за хората ни е наш първи приоритет. Ние останахме стабилни в условията на пандемията и успяхме да запазим екипа си от над 6000 служители, дори да назначим нови колеги. Вярвайки, че екипът ни е нашият най-ценен ресурс, ние инвестирахме над 10 млн. лева в увеличение на заплатите. Успоредно с това преструктурирахме десетки процеси от ежедневната ни работа, с които да подпомогнем пазаруването на българското семейство и да гарантираме спокойната работа на колегите на първа линия, в близост до клиента. От началото нa ĸpизaтa инвecтиpaхме нaд 2 млн. лева в пpoтивoeпидeмични мepĸи за бeзoпacнa cpeдa зa paбoтa, но и в специални обучения и семинари, насочени към психологическото и емоционалното здраве на колегите.

С какви вътрешни инициативи и проекти отговорихте на променените обстоятелства на работа?

- Новата реалност ни даде допълнителен тласък за развитието на инициативи, които да подкрепят и благодарят на колегите ни, но и да донесат добавена стойност за външните ни аудитории. С нашите кампании "Аз помагам", "Колеги със суперсили" и "Разчитайте на нас" показахме огромната признателност и благодарност към колегите ни за всеотдайната работа и висок професионализъм, проявени при необичайните обстоятелства на 2020 година. Успешно стартирахме проекти, насочени и към външните ни аудитории - "Професионалистите споделят", където наши топ експерти споделят добрите ни бизнес практики, а в уебинарната ни поредица "We know, You grow" подпомагаме развитието на най-младата ни публика с различни теми за професионалната ориентация и придобиването на разнообразни т.нар. "меки умения".

"Kaufland България" е "Топ работодател" за трета поредна година. Как ще коментирате този стандарт в контекста на 2020?

- Тази сертификация валидира стандартите, които прилагаме в 20 различни области в областта на човешките ресурси. В продължение на 6 месеца всичките ни процеси и политики в управлението на човешките ресурси подлежаха на задълбочен одит от независимия международен институт Top Employers Institute, който завършва с обща оценка за представянето ни. След една предизвикателна година, каквато беше 2020, съм изключително горда, че получихме подобрение във всички одитирани области, защото то отразява реалните усилия, които полагаме като един от най-големите работодатели в страната.

Една от областите, които "Топ работодател" отразява в оценката си, е "Подбор". Какви са резултатите ви в тази категория спрямо миналата година?

- Конкретно в категория "Подбор" тази година отбелязваме една от най-високите оценки: 97% изпълнение на заложените световни най-добри практики в областта, която е и много над средната за всички топ работодатели в Европа. През 2020 година в "Подбор" бележим ръст от 20% спрямо предходните две години. Вярвам, че това отразява дългосрочните ни усилия непрекъснато да подобряваме процеса по подбор, така че нашите бъдещи колеги да намират най-прекия път до нас, да разчитат на професионален процес по подбор и да имат възможност да покажат най-доброто от себе.