Takeda с четвърто отличие "глобален работодател", а в България е "най-добро място за работа"

Тодор Кесимов, управител на "Такеда България" ЕООД: Мисията на компанията ни е да подобрява качеството на живот на пациентите. Знаем обаче, че, за да сме успешни, най-важният ни актив са хората – членовете на нашия екип.

Визитка

Тодор Кесимов завършва Regent's Business School London през 2007 г. В биофармацевтичната компания Takeda постъпва през 2012 г. като бизнес контролер за България, a година по-късно оглавява "Финанси и логистика" за Румъния и България. В периода 2017-2018 г. е ръководител на Финансовия отдел на компанията за Балканския полуостров. От началото на 2018 г. поема поста управител на представителството на Takeda в България. Понастоящем, след придобиването на "Шайър" от Takeda в началото на 2019 г., Тодор Кесимов оглавява обединената компания "Такеда България" ЕООД.

В началото на годината Takeda получи сертификация от Top Employers Institute® като Top Employer® (най-добър работодател) за 2021 г. С това престижно отличие за 2021 бяха удостоени едва 16 компании в целия свят. От повече от 30 години Институтът за сертифициране на най-добрите работодатели (Top Employers Institute) присъжда годишни сертификати на компании с изключителна култура, работна среда, материално стимулиране и възможности за своите кадри. Институтът сертифицира организациите въз основа на резултатите от проучване за най-добри практики и прилагани политики. То обхваща 20 теми в областта на кадровата политика, кариерното развитие, култура, многообразие и приобщаване, обучение, устойчивост, ценности, здраве и работна среда.

Непосредствено след това глобално признание на местно ниво "Такеда България" ЕООД беше сертифицирана от Best Places to Work - международна програма за сертификация на работодателите, базирана на отзивите на служителите им.



Kакво всъщност означават двете отличия, които получи Takeda - Top Employer и Best Places to Work?

- Несъмнено тези две признания - на глобално и на локално ниво, от две различни програми, съответно сертифициращи организации, на база различни критерии - прилагани политики, от една страна, и отзиви на служители, от друга, подчертават последователните усилия на компанията да създава и поддържа изключителни условия на труд. Горд съм, че в тези трудни и предизвикателни за всички времена получаваме подобна оценка, като особено ценно е признанието от служителите ни в програмата Best Places to Work.



Разкажете ни малко повече за компанията, къде инвестира тя и в кои терапевтични области е насочила усилията си?

- Takeda е ориентирана към пациентите, иновативна, глобална фармацевтична компания със забележителна история - тази година ще честваме 240-годишнина от създаването на компанията в Япония. Понастоящем Takeda има присъствие в над 80 държави и региони по света, включително Съединените щати, Европа, Латинска Америка, Африка, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион.

Основните ценности, залегнали в корпоративната философия на Takeda, са Почтеност, Справедливост, Честност, Усърдност, а основните приоритети на компанията са Пациент, Доверие, Репутация и Бизнес - в този ред.

Мисията на компанията ни е създаването на терапии, които променят живота на пациентите в няколко терапевтични области: онкология, редки заболявания, хематология, гастроентерология, неврология, плазмени терапии и ваксини.

В България Takeda стъпва през 2008 г. Макар сравнително млада за страната, компанията се развива бързо - ако през 2017 г. бяхме екип от 5 човека, сега сме 20.

Наскоро Takeda получи и наградата "Черна перла" на Европейската организация на хора с редки болести (EURORDIS), какво означава този приз ?

- Takeda живее и диша с убеждението, че пациентът е винаги в центъра на всичко, което правим, и сме горди с това признание. Наградите "Черна перла" се връчват на личности, организации и компании, посветени на подобряване на живота на пациентите с редки болести. През 2021 г. Takeda бе отличена в категория "Ангажираност към пациентите" от EURORDIS заради посветеността ни на конструктивното сътрудничество с пациентската общност; усилията за своевременна и точна диагностика и достъпа до лечение. Пример за тази посветеност е глобална програма за съкращаване на дългия път на диагностика при деца с редки заболявания (Global Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease), инициирана от Takeda заедно с Microsoft и Европейската организация на пациентите с редки болести. Това е проект с огромно значение, тъй като понастоящем отнема средно около 5 години за поставяне на точна диагноза на дете с рядко заболяване.



Как се отрази COVID-19 на дейността на компанията?

- Takeda, като компания, която държи на своите служители, реагира на задаващата се пандемия още преди тя да бъде реално усетена в България. На глобално ниво преустановихме международните пътувания още през февруари 2020 г. При обявяването на извънредното положение в България ние въведохме режим на дистанционна работа, като бързо създадохме нужната организация, за да поддържаме бизнеса с минимален риск за здравето на служителите. Ключ за справянето въпреки ситуацията са добрите отношения с партньорите, които сме изградили през годините, както и мотивацията на екипа - това е най-ценното, което се радвам, че сме постигнали досега и което ни помага да се справим в новата нормалност. Работа, без да имаш директен контакт с екипа и партньорите, е изключително предизвикателство, особено в нашия бранш. Съществено се оказа да можем да променим първоначалните планове за активности, разпределение на средства, дори преразпределение на задачи в екипа, за да може всеки един да бъде съпричастен и полезен в новата реалност.

Взехме си и уроците - можем да се справим и с ограничен ресурс, научихме се да се срещаме виртуално (особено с колегите от регионалния и глобалния екип).

Разбира се, оценяваме, че работата вкъщи, заедно с всички предизвикателства на дистанционния живот, се отразява на всички ни и затова се погрижихме и за поддържане на добрия дух на екипа ни в България. Организирахме няколко виртуални събития, целящи да разнообразят ежедневието - различни игри, виртуално коледно парти, изненади по домовете на служителите ни за всички празници, които се наложи да отбележим по необичен за нас начин.

Адаптивността (Agility) е основна ценност от корпоративната философия на Takeda още преди COVID-19, a сега новата реалност е един тест за нея, на този етап успешен.