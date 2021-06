Lead the Charge: Tвоята кариера на стартова позиция

"Модис"

Във все по-развиващия се свят на IT и инженерните науки компанията "Модис" е пионер в т.нар. "смарт" индустрия.

"Модис" предоставя IT и дигитални инженерни решения с фокус върху иновации и дигитална трансформация. Комбинацията от консултантски решения, таланти и академия в технологичния сектор позволява на бизнесите - партньори на "Модис", да се развиват и да растат устойчиво.

"Модис" има глобално присъствие с над 30 000 консултанти в повече от 20 страни, които имат фокус върху когнитивни технологии, дигитална трансформация, Cloud и облачна инфраструктура, смарт екосистеми и Industry 4.0. в секторите на автомобилните и транспортните компании, енергия и околна среда, софтуери, интернет и комуникации, финансови услуги и производствени индустрии.

В България компанията предоставя технологични решения в сферата на софтуерното инженерство, както и IT и BPO аутсорсинг услуги. Към момента, броят на служителите на компанията е над 1400 души в трите офис локации в градовете София и Пловдив.

"Модис" е част от "Адеко Групата", която е водеща компания в предоставянето на HR решения и е сред 500-те най-големи компании в света (Fortune Global 500).

www.modis.com