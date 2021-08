Милена Органджиева: Ваксините са едно от най-големите постижения на общественото здраве

Профил

Милена Органджиева (Костова) е новият управляващ директор на MSD за България, Северна Македония и Косово от 1 юли 2021 г. Тя започва кариерата си в българския офис на американския концерн през 2000 г. и в продължение на 21 години придобива богат опит на ключови позиции в различни направления на бизнеса - управление на човешките ресурси, връзки с клиенти и проекти, свързани с бизнес развитие и достъп на лекарства до пазара. През 2018 г. Милена Органджиева става мениджър "Бизнес процеси" за България и успява да изгради от основи и развие успешно отдела. Междувременно поема развитието на продуктовото портфолио за Северна Македония и Косово, където разширява значително стратегическото портфолио на компанията с фокус върху лечението на онкологични заболявания и ваксините. От февруари 2020 г. поема проект за разделяне на компанията, като успешно ръководи и координира всички междуфункционални дейности в Централна и Източна Европа, Балканите, Гърция, Малта и Кипър. След повишението на предишния управляващ директор Константинос Папаянис в управляващ директор на MSD за Румъния и Молдова през февруари 2021, Милена Органджиева е временно изпълняваща длъжността и управлява MSD България, Северна Македония и Косово в продължение на пет месеца.

Милена Органджиева (Костова) има магистърска степен по специалност "Икономика" от Икономическия университет във Варна и по индустриален мениджмънт и получава CIPD диплома от асоциацията на специалистите по управление на човешките ресурси The Chartered Institute of Personnel and Development.

"Обединени от визията на "MSD България" "Ангажирани за по-добър живот", MSD като социално отговорна, ориентирана към пациентите компания, която изобретява, разработва и предоставя иновативни продукти и услуги, ще продължи да подобрява живота на хората", коментира тя по повод назначението й на новия пост. "Ежедневно демонстрираме готовността си да подкрепяме партньорите ни и ангажираността си за подобряване на локалната здравна среда. Нашите ценности ни ръководят в действията и решенията ни и са спечелили доверието и уважението на нашите колеги, партньори и клиенти в сектора на здравеопазването", допълва Милена Органджиева (Костова).