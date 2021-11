Антиейдж вълшебство, умножено по 3 – запълване, стимулиране, предпазване

Зад завесите на науката: Новата формула Eucerin® Hyaluron-Filler

"За съжаление, хиалуроновата киселина остава в тялото ни за кратко - от няколко часа до ден", разказва Анн-Мари ван Геловен, международен старши мениджър "Медицина и иновации" в Beiersdorf. Експертът обяснява, че тя се разгражда по два различни начина - под влияние на свободните радикали и под въздействието на ензим, наречен хиалуронидаза. Затова, за да избегнем дегенерация на кожата в ранна възраст, е препоръчително да подпомогнем производството на биологична хиалуронова киселина и да защитим кожата от загуба ѝ.

Как кожата произвежда хиалуронова киселина?

"Има два типа кожни клетки, които произвеждат хиалуронова киселина. Най-важни са дермалните фибробласти и до някаква степен епидермалните кератиноцити", обяснява Анн-Мари ван Геловен.

Фибробластите са тип клетки, чиято основна функция е да поддържа структурната цялост на съединителната тъкан, докато кератиноцитите са основният тип клетки на епидермиса.

"В кожата ни има молекули хиалуронова киселина с много различен размер. Големите по размер молекули имат най-голяма способност да привличат и задържат вода, като правят кожата да изглежда изпълнена, гладка, хидратирана и еластична. Наличието на голям брой малки по размер молекули е признак за повишено разграждане на хиалуроновата киселина", казва експертът в грижата за кожата.

Защо се разгражда хиалуроновата киселина и как можем да спрем този процес?

"Процесът на разграждане се случва по два начина - безензимно физическо разграждане, причинено от свободните радикали, и ензимно биологично разграждане, причинено от ензими, наречени хиалуронидази (често съкращавани като HYAL1)", обяснява Анн-Мари ван Геловен. Науката е идентифицирала шест различни ензима от типа хиалуронидаза, като от тях HYAL1 е най-активен в кожата - разгражда големите молекули до малки, като виновници са най-вече слънцето и замърсяването.

"Най-холистичният подход към поддържане съдържанието на собствена хиалуронова киселина е да стимулираме фибробластите и кератиноцитите да произвеждат повече от нея, като същевременно предотвратяваме разграждането ѝ с помощта на антиоксиданти и инхибитори на HYAL1", съветва Анн-Мари ван Геловен.

Новото поколение Eucerin® Hyaluron-Filler комбинира всички тези ефекти, за да избегне загуба на хиалуронова киселина и да предотврати или намали първите и най-видими признаци на стареене - загуба на хидратация и формиране на фини линии и бръчки. Тук хиалуроновата киселина е повече от съставка - тя е собствената концепция на тялото за запълване на епидермиса и дермата.

С новата концепция на формулата продуктите против стареене сега стимулират естествените способности на кожата да произвежда 200 пъти повече вода и да намали ензимното разграждане на естествено произвежданата хиалуронова киселина с повече от 50%. От Beiersdorf нарича това троен ефект: запълване, стимулиране, предпазване.

Какви са научните доказателства за антиейдж силата на новата формула?

Ефикасността на новата формула е подкрепена от изключителни интензивни in vitro и in vivo проучвания. Проведени са повече от 35 проучвания, в които са направени над 1500 клинични измервания. В тези от типа "Продукт в употреба" са участвали над 1400 доброволци с всички типове кожа и са приложени различни методи за доказване намаляването на бръчките. In vitro изследванията са показали повече от 200% увеличение на дермалната и епидермалната хиалуронова киселина и повече от 50% намаляване на нейното разграждане. След четири седмици употреба 99% от участниците потвърждават, че бръчките видимо са намалели, а 98% - че продуктите противодействат на процесите на стареене. 97% заявяват, че използването на Eucerin® Hyaluron-Filler Дневен крем ги е накарало да се чувстват по-млади. Дори след само две седмици употреба 90% са потвърдили, че имат видимо по-млада кожа.

Подобни са резултатите и при проучванията на Eucerin® Hyaluron-Filler Концентрат, който е подходящ за цялото лице, включително деликатните области около очите и устните. Тук след четири седмици употреба, 99% от доброволците са потвърдили, че фините линии и бръчки видимо са намалени и че продуктите противодействат на процесите на стареене. 96% казват, че използването на Eucerin® Hyaluron-Filler Дневен крем ги е накарало да се чувстват по-млади. И отново, само след две седмици употреба, 89% потвърждават, че кожата им изглежда видимо по-млада.