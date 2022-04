myPOS е най-успешна финансова компания според Forbes Business Awards

myPOS е сред най-големите победители в единадесетото издание на престижния конкурс Forbes Business Awards. Създадена в България, финтех компанията от години се радва на успех в Европа и е известна с платформата си, която улеснява малките бизнеси, като дигитализира приемането на картови плащания, управлението на паричните потоци, дистанционните продажби и е-комерс. Призът "Компания на годината" в категория "Финанси" бе връчен на myPOS по време на церемонията на Forbes Business Awards 2022 в София късно снощи.

"Зад нашия успех стоят иновативен продукт, който помага на бизнеса да расте, и изключителен екип от над 350 висококвалифицирани специалисти, работещи в България, Англия, Нидерландия, Италия, Франция, Белгия, Румъния, Австрия, Испания и Португалия. Благодарим на всички тях и на Forbes за високото отличие. Гордеем се, че myPOS все още е единствената платформа в Европа, която позволява на търговците, приемащи дигитални плащания чрез нашите инструменти, да получат парите си веднага, без да бъдат таксувани допълнително за това", казва Христо Георгиев, съосновател на myPOS.

За приза "Компания на годината" се бориха 56 компании, а до финала в категория "Финанси" стигнаха myPOS, NEXO и Payhawk. Осем експерти от български и международни компании отредиха първото място на myPOS и Payhawk.

myPOS помага на малки и средни бизнеси, като предлага услуги без обвързващи дългосрочни договори и месечни такси. Освен безплатна бизнес сметка, карта и ПОС терминали без абонаментни такси, myPOS предоставя и постоянно разширява набора от допълнителни дигитални услуги, до които дребните търговци имат достъп в една обща екосистема. На myPOS се доверяват над 150 000 бизнес клиенти в повече от 30 европейски страни.

За myPOS признанието от Forbes е поредна награда. Миналата година компанията бе отличена от престижния форум FinTech Breakthrough, оценяващ най-добрите финансови технологии в света, а миналия месец в Лондон myPOS грабна приза Best Use of Mobile от FSTech Awards за решението си myPOS Glass, което превръща Android телефоните в ПОС терминали.

Компанията обещава да продължи да помага на малкия и средния бизнес, като предлага иновативни решения, които в момента са достъпни само за големите търговци на пазара. Тези решения ще позволят на myPOS търговците да станат по-конкурентни, да се разрастват по-бързо и да предоставят по-добри услуги на потребителите.

Forbes Business Awards е едно от най-важните бизнес събития в България. То се провежда в страната за единадесети път, като се стреми да насърчи предприемаческия дух и да отличи най-добрите бизнес практики. На церемонията, състояла се в Hyatt Regency Sofia, присъстваха близо 200 представители на най-големите компании в страната.