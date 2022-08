Устойчивото развитие на компаниите зависи до голяма степен от финансовите им директори

На 15 август стартира новото издание на конкурса за финансов директор на годината CFO of the Year 2022

Разширен състав на журито и фокус върху ESG в новото издание на конкурса

Финансовите директори на български и международни компании могат да подават своите кандидатури до 14 октомври 2022 г.



Стартира седмото издание на конкурса за финансов директор на годината CFO of the Year 2022, организиран от консултантската компания EY Bulgaria, в партньорство с "Капитал". По традиция конкурсът ще отличи онези финансови лидери в България, които работят за успешното развитие на своите екипи и компании и дават своя принос за утвърждаване на добрите професионални практики в общността на финансовите специалисти.

"В последните няколко предизвикателни и непредсказуеми за бизнеса години стабилността и устойчивото развитие на компаниите до голяма степен зависят от професионализма на финансовите им директори. В този момент, повече от всякога, добрите професионални практики трябва да бъдат поощрени и оценени. Тази година EY отбелязва 30-годишно присъствие на българския пазар и на база дългогодишния ни опит и многото ни клиенти мога да отбележа, че в страната ни има изключително силни професионалисти, чиято експертност е на световно ниво. Горди сме, че от създаването на конкурса през 2014 г. досега той беше припознат като атестат за професионализъм и висок стандарт на работа и с всяка изминала година броя на участниците в него се увеличава", коментира Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България и Югоизточна Европа.

Кой може да участва?

Конкурсът изисква кандидатите да бъдат финансови директори или еквивалент на длъжността в публична или частна организация. Всеки кандидат е нужно да заема съответната позиция от минимум една година. Номинацията в конкурса е необходимо да бъде одобрена от изпълнителния директор или член на борда на директорите на компанията.

Как да кандидатствате?

Финансовите директори могат сами да подадат своята кандидатура, да бъдат номинирани от свои колеги или от управителните органи на съответната компания. Номинации ще се приемат от 15 август до 14 октомври, когато независимо жури ще оценява кандидатурите. Победителите ще бъдат обявени през месец декември по време на официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса.

През 2022 г. конкурсът ще запази основните си категории, с един нов фокус в категория "Стратегически партньор за развитие на бизнеса" за приноса на финансовите директори в създаването и реализирането ESG стратегията на компанията.

Наградите CFO of the Year ще бъдат присъдени в следните категории:

1) CFO of the Year: Стратегически партньор за развитие на бизнеса

2) CFO of the Year: Трансформация на финансовата функция

3) CFO of the Year: Лидерство и развитие на екипа

4) CFO of the Year: Планиране и бюджетиране

5) CFO of the Year: Контрол и отчетност

6) CFO of the Year: Малки и средни предприятия

Журито

Кандидатурите ще бъдат разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери, учени от академичните среди и представители на други финансови организации. Негови членове ще са проф. д.ик.н. Бистра Боева - Университет за национално и световно стопанство, Данета Желева - главен изпълнителен директор на "Индустриален холдинг България", Тодор Брешков - управляващ съдружник на Launchub Ventures, Николай Генчев - бивш главен изпълнителен директор на Застрахователна компания "Уника" АД, които оценяваха и при предишното издание на конкурса. Тази година към тях ще се присъединят двама нови доказали се бизнес лидери - Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на "Лидл България", и Николай Андреев - главен изпълнителен директор на Vivacom, който е носител на наградата за "Цялостен принос" в първото издание на конкурса CFO of the Year през 2014 г.

Победителите от последното издание на CFO of the Year Стратегически партньор за развитие на бизнеса - Иван Манолов, главен финансов директор на "Булсатком"

Трансформация на финансовата функция - Кристоф де Мил, изпълнителен директор "Финанси" на ОББ

Лидерство и развитие на екипа - Нина Зафирова, финансов директор "ВиЕмУеър България"

Планиране и бюджетиране - Елиана Богданова, финансов мениджър на "Аксидиа"

Контрол и отчетност - Анелия Илиева, финансов директор на "Софийска вода"

Малки и средни предприятия - Георги Янчев, главен финансов директор на "Софтуер груп"



Повече информация за конкурса може да намерите на www.capital.bg/cfo2022