Synergyc и Ingram Micro в стратегически съюз

Ingram Micro, базирана в Ървайн, Калифорния, присъства в 80% от технологията, която използваме всеки ден. Компанията предоставя пълен спектър от глобални технологии, устройства и услуги по целия свят. С огромната си глобална инфраструктура и съсредоточаване върху облачни и мобилни решения, вериги за доставки и технологични решения Ingram Micro дава възможност на бизнес партньорите си да работят по-ефективно и успешно на пазарите, които обслужват.



CloudBlue, бизнес звено на Ingram Micro и водещ доставчик на облачни платформи, създава възможности за пазари с над 30 милиона потребители по света.

"С нивото на експертиза и задълбочени познания в индустрията на нашия екип създаването на IT Center of Excellence (CoE) от следващо поколение на Ingram Micro в България чрез съюза ни със Synergyc ще ни позволи да поддържаме и развиваме нашата водеща позиция в един постоянно променящ се и конкурентен пазар" - Rony Lerner, Vice President of Global Engineering at Ingram Micro Cloud.

"В Ingram Micro сме въодушевени да работим заедно със Synergyc, за да създадем IT Center of Excellence за нашия инженерен екип на CloudBlue в София, България" - Taylor Giddens, Executive Director Global Engineering, Ingram Micro Cloud.

Чрез това сътрудничество Synergyc ще осигури безпроблемната и сигурна работа на бизнеса на Ingram Micro, като изгради персонализиран IT Engineering Center of Excellence (CoE), използвайки своя доказан опит в услугите на информационните технологии.

"Горди сме да приветстваме Ingram Micro като наш клиент и с нетърпение очакваме заедно да проправим пътя към XaaS революцията" - Joseph Lazarus, CEO of Synergyc.

"Развълнуван съм от перспективата за разрастване на този нов CoE от 200+ иновативни и високотехнологични роли за Ingram Micro Cloud" - Anthony Lindsey, Partner - Professional IT Services, Synergyc.

Synergyc е водещ партньор в областта на професионалните услуги, който предлага ефективни, оптимални и стратегически решения на клиентите си, отличавайки се със своята методология и подход за трансформация на бизнеса.