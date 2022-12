Първата бутилка от лимитираната колекция Tales of The Macallan ще бъде представена с аудио-визуална изложба

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

За първи път в България ще се проведе аудио-визуална изложба, на която ще бъде представено първото уиски от лимитираната колекция на The Macallan - Tales of The Macallan. Най-ексклузивната серия на пазара съдържа общо 6 бутилки, като първата от тях - Tales of The Macallan Volume I, ще бъде представена от 5 до 8 декември по нетрадиционен начин пред широката аудитория в столичната галерия VIVACOM ART HALL Oborishte 5 между 14:00 и 21:00 ч. Ценителите на качественото уиски ще имат възможността да получат едно различно премиум изживяване, а България е сред първите пазари в света, на който почитателите и колекционерите на кехлибарената напитка ще имат възможността да се потопят в историята и изкуството зад първата бутилка, която вдъхва живот на наследството на The Macallan.

Затворено в кристален декантер Lalique, Tales of The Macallan е дестилирано през далечната 1950 г. и бутилирано през 2021 г., за да бъде представено 71 години по-късно и да пренесе почитателите в друго време, разкривайки им история за новото начало и една сбъдната мечта. Първата бутилка сингъл малц лимитирано уиски от колекцията е "скрита" в изключителен алманах от 800 страници, разказващ неподозирани детайли от живота на пионера Джон Грант и жена му - собствениците на нивите за ечемик и резиденцията Easter Elchies Estate, които в началото на XVIII в. построяват резиденцията и поставят началото на приказката на The Macallan.

Аудио-визуалната изложба ще позволи на запалените уиски любители да се докоснат до любопитни и запомнящи се моменти от историята на лимитираната колекция, чийто дистрибутор в България е "Кока-Кола ХБК". Посетителите ще усетят времето, в което са положени основите на едномалцовото уиски изживяване, създадено преди векове и развиващо се и до днес, и ще имат възможността да видят на живо бутилката, която помества в себе си историята на The Macallan.

Билети за аудио-визуалната изложба в галерия "VIVACOM ART HALL Oborishte 5" могат да бъдат закупени на място, като те ще се предлагат в две категории: стандартен тур - на цена от 50 лв., включващ дегустационно уиски и възможност за закупуване на редки бутилки от различни колекции на The Macallan, както и комплимент - специален сертификат от посещението на изложбата, и персонален тур, който ще бъде достъпен на цена от 100 лв. Персоналният билет ще предостави на посетителите както цялостното аудио-визуално изживяване и сертификата за него, така и допълнителен комплимент - дегустация на лимитирани издания уиски The Macallan и персонален гид.