Takeaway.com награди най-добрите ресторанти в страната

За Just Eat Takeaway.com

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) е един от водещите световни лидери на пазара за дигитална доставка на храна. Със седалище в Амстердам компанията се фокусира върху свързването на потребители и партньори чрез своите платформи. С 692 000 свързани партньори Just Eat Takeaway.com предлага на потребителите богат избор от храни. Just Eat Takeaway.com бързо се разрасна, за да се превърне във водещ онлайн пазар за доставка на храна с операции в Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Холандия, Канада, Австралия, Австрия, Белгия, България, Дания, Франция, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Нова Зеландия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария.