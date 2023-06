Инвестиция в по-светло бъдеще за учениците с LEGO® Education

Последните няколко години бяха изпълнени с предизвикателства за учителите и учениците, докато се ориентират в нов начин на учене. Учителите имаха особено големи трудности, тъй като нуждите на учениците и училищата се променят бързо, а от преподавателите се изисква да се адаптират със същата скорост. Дигиталните потребности на класната стая се променят ежедневно, а точните науки, техническите предмети и изкуствата придобиват все по-голямо значение в подготовката на учениците за бъдещето, при което става ясно, че учителите имат нужда от конкретни инструменти, които безпроблемно да се интегрират в класните стаи и да подобрят резултатите от обучението - без да изискват много време за подготовка. Един от най-популярните такива инструменти в България са образователните комплекти LEGO® Education.

Над 40 години LEGO Education разработва решения и ресурси в подкрепа на учителя в класната стая, тъй като те вдъхват живот на точните науки и изкуствата чрез целенасочени практически занятия. С уроци, които съответстват на учебната програма и познатите тухлички, LEGO® Education предоставя на учениците възможност за практическо обучение и нов фокус върху образованието. А с новото финансиране от ЕС, достъпно за училищата и преподавателите, въвеждането в класните стаи на практическо, проектно-базирано обучение, доказало своите ползи, е много по-лесно.

От 2020 г. насам повече от 100 училища в България са внедрили ресурсите на LEGO Education в класната стая. Един пример е основно училище в Бургас, където учителите използват LEGO Education в STEM занятия с акцент върху науката и иновациите. Друго основно училище, в Русе, включи LEGO Education в учебната си програма, което помага на учениците да свързват сложни концепции от компютърните и техническите науки с реални проблеми от живота.

Трети пример са занятията в STEM лаборатория в малък град в Северозападна България, където инструментите на LEGO Education изграждат интердисциплинарни връзки и ангажират ученици и учители в учебна среда, подходяща за съвместна работа и игра. "Силно препоръчваме въвеждането на LEGO® Education в класната стая, особено в начален и прогимназиален етап. По този начин времето в класната стая минава неусетно; под формата на игра и забавления учениците с нетърпение научават много нови неща и разширяват хоризонтите за развитие на интелекта си" - посочва директорът на училището.

Ангажиране на учениците с практическо обучение и игри, които изграждат умения за бъдещето

Практическото, игрово обучение се доказва като лесен и ангажиращ подход за преподаване на концепции, свързани с науките, технологиите и изкуствата. Фондация LEGO установи, че когато учителите въвеждат играта в класната стая, това позволява на учениците да задоволят основната човешка нужда да изразяват въображение, любопитство и творчество, които са ключови ресурси в свят, задвижван от знанията (УНИЦЕФ, 2018 г.). Тези преживявания са градивните елементи за комплексните умения на XXI век, от които ще се нуждаят в бъдеще. Ученето чрез игра не само изгражда основни умения, но също така подкрепя целенасочената ангажираност и засилва мотивацията на учениците и страстта им към ученето.

В допълнение към възстановяването от пандемията, ЕС подчертава необходимостта да се инвестира в бъдещето на образованието чрез Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите (DigCompEdu) (Съвместен изследователски център, 2021 г.). Новата рамка за педагози, преподаващи на малки и по-големи деца, се фокусира върху променящите се изисквания на професията. В нея също така се подчертава, че за да използват дигиталните технологии в класната стая, преподавателите първо трябва да бъдат уверени в собствените си способности.

Изграждане на увереност у преподавателите с достъпни решения за класната стая

LEGO Education разработва обучения и инструменти, които гарантират, че учителите се чувстват уверени по време на практическото, игрово обучение в класната стая - това е ключов момент в реализирането на потенциала на учениците. Тези решения осигуряват практическо STEAM обучение, което насърчава усвояването на важни умения за XXI век, като същевременно дават възможност на учителите да изградят собствените си умения.

Всичко това се постига чрез достъпната и лесна за използване система за обучение на LEGO® (LEGO® Learning System) - взаимосвързана система от инструменти за обучение по науки и изкуства в началните, основните и средните училища. Уроците, съобразени с учебната програма, развиват умения на бъдещето като роботика и програмиране, което позволява на учениците да изградят важни технически способности, като същевременно се ангажират отново в обучението чрез практически уроци и игри. Всички планове за уроци от LEGO Education са готови за използване и безплатни за всички учители. С тази система на обучение, подкрепена от научни изследвания, абстрактните концепции стават осезаеми, като учениците преминават от прости изследвания към все по-сложни предизвикателства в реалния свят.

Системата за обучение на LEGO предоставя възможност да се облекчи допълнителният натиск върху учителите в днешните класни стаи да интегрират STEAM и дигиталните компетентности в ежедневните уроци. Макар че идеята за въвеждане на роботика или програмиране в класната стая може да изглежда непреодолима, не е нужно учителите да бъдат технологични експерти - системата за обучение на LEGO е интуитивно решение и се базира на лесно достъпно съдържание в интернет или различни приложения и се комбинира с познатите тухлички и строителни елементи LEGO®.

Решения, които отговарят на нуждите на всяко училище

Тъй като учителите са натоварени с все по-дигиталните и сложни стандарти на учебната програма, LEGO Education осигурява лесен и безпроблемен начин за въвеждане на образование по технически предмети, науки и изкуства в класната стая. Тухличките LEGO са добре познати, а множеството онлайн ресурси и подкрепата за учителите означават, че STEAM обучението може бързо да навлезе в класната стая.

За да научите повече за системата за обучение на LEGO, посетете legoeducation.com. За да разгледате решенията на LEGO Education за класната стая, можете да се свържете с официалния партньор на LEGO Education в България чрез тази уебстраница: https://education.lego.com/en-us/shop/find-distributor.

