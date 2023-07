"Чайкафарма" подкрепя световната инициатива "Изправи се срещу раковите заболявания"

Благотворителната инициатива Stand Up To Cancer (SU2C; "Изправи се срещу раковите заболявания") стартира в Съединените щати, като събира значителни средства чрез онлайн и телевизионни програми за транслационни изследвания на онкологични заболявания. Първото предаване, излъчено на живо на 5 септември 2008 г. в над 170 държави едновременно по ABC, NBC, CBS, Fox, само за една вечер събира над 100 милиона долара. Средствата се разпределят от Американската асоциация за изследване на рака и през годините са финансирани стотици мултидисциплинарни и мултицентрови научни изследвания и изследователски екипи. Крайната цел е за всеки пациент с рак да бъде осигурено лечение. Редица световни организации, компании от различни сфери, артисти и музиканти подкрепят инициативата. Световните медии са силно ангажирани.