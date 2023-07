България е новият любим пазар на Johnnie Walker Black Label

От ляво надясно: Ивайло Анков, управител – "Авенди"; Димитър Стойчев, мениджър дивизия "Напитки" – "Авенди"; Иван Стоев, мениджър потребителски маркетинг – "Авенди"; Дора Фехес, старши бранд мениджър – "Диаджо"; Константин Испирски, национален мениджър търговски екип "Традиционна търговия" – "Авенди"; Димитър Вретенарски, търговски мениджър за България, Северна Македония, Косово и Албания – "Диаджо"; Рафет Моллов, национален мениджър "Ключови клиенти" – "Авенди"; Зоран Максич, ръководител бизнес развитие за Европа, Средния изток и Северна Африка – "Диаджо"

Най-продаваната и най-разпознаваема марка уиски в света посочи България като пазара с най-добро представяне за Европа, Близкия изток и Африка през изтеклата година.

Johnnie Walker Black Label - луксозен бленд от уискита, отлежавали най-малко 12 години, донесе на страната ни награда от годишната конференция на Diageo в Европа. Компанията - собственик на бранда, държи 40% от световното производство на шотландско уиски, развива общо 24 марки уиски и оперира в 132 точки по света. Техен партньор за България е "Авенди" - компания с над 20 години опит, извоювала лидерски позиции в дистрибуцията и маркетинга на водещи световни брандове.

Отличието си за изключителни постижения в развитието на Johnnie Walker Black Label от "Авенди" получиха на церемония в латвийската столица Вилнюс.

"Връчваме тази награда на наш партньор, който винаги е постигал изключителни резултати за бранда", каза Юлия Тиян, маркетинг директор на Diageo за уиски портфолиото им на източноевропейския пазар. "Тази година имахме 11 кандидатури, но резултатите на "Авенди" категорично изведоха България на първо място". Сред останалите кандидатури за отличието са тези на Унгария, Исландия, Малта, Чехия, Хърватия, Кипър и др.

Black is the new black*

Johnnie Walker Black Label е емблематично питие, предпочитано от ценителите на уиски от премиум сегмента. Блендът може да бъде поднесен чист, с няколко капки вода, но и в коктейлни версии, например със сода. По тази причина Johnnie Walker Black Label е все по-интересен за бурно развиващата се в последните години коктейлна култура.

Успехът е за споделяне

Признанието на Diageo е поредно потвърждение, че големи световни корпорации припознават "Авенди" като свой ключов партньор.

Компанията представлява на местния пазар както брандовете на Diageo, така и на LVMH, Proximo, Monin, Nestlé Waters, Borges, Kraft Heinz, Artsana и други.

"Авенди" работи в две направления на дистрибуцията и маркетинга - напитки и храни. Някои от най-популярните марки напитки, които "Авенди" представлява за България са Johnnie Walker, Bushmills, Smirnoff, Bailey's, Moët & Chandon, Dom Perignon, , Cardhu, Veuve Clicquot и Perrier. В портфолиото на дивизия "Храни" на "Авенди" попадат продуктите за бебета и деца, хранителните и хигиенните продукти - Chicco, Plasmon, Filippo Berio, Kraft Heinz, Artsana и много други. Компанията има и собствен бранд интерактивни образователни играчки Thinkle Stars, които са специално създадени за българските деца и "говорят" на български език.

Стабилни основи и ясна стратегия

Вече повече от 20 години "Авенди" обогатява своите портфолиа, следвайки ясна стратегия за развитие. Компанията - част от "ВМ Финанс Груп" АД, се е утвърдила като ключов универсален дистрибутор на българския пазар и нееднократно е посочвана като един от най-добрите работодатели не само у нас, но и в Централна и Източна Европа.

В екипа си насърчава отличния професионализъм и синергията между опита и творческата иновативност. В "Авенди" вече работят доста представители на поколението Z, като тяхната креативност е подкрепена от експертизата на колеги, изградили кариера в компанията от 10 и повече години. И именно този баланс между устойчивост и предприемачески дух е фундаментална част от историята на успеха на "Авенди".

*Черното е новото черно (в превод от англ.)