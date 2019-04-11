Московски съд освободи под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви

Московски съд освободи днес под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви, основател на инвестиционния фонд "Беринг восток" (Baring Vostok), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Той е в затвора от 15 февруари по обвинения в присвояване на 2.5 млрд. рубли (37 млн. долара) от банка "Восточний", в която "Беринг восток" има контролен дял.
Марката за неотклонение домашен арест е до събота. Не е ясно какво ще се случи след това, отбелязва "Ройтерс".
Районният съд на московския Басманен район освободи под домашен арест и бившия директор на банка "Восточний" Алексей Кордичев, информира ТАСС.
Министърът на икономическото развитие Максим Орешкин определи освобождаването на Калви под домашен арест като добър знак за руския инвестиционен климат.
На 19 март руският президент Владимир Путин призова руското правосъдие да бъде "по-ефективно в защитата на на предприемачите".
Апелът бе отправен на фона на ареста на американския предприемач през февруари, който шокира бизнес средите, информира АФП.
Руската прокуратура също трябва "да помага за подобряването на бизнес климата", допълни Путин в реч по случай годишния форум на прокурорите в страната.
Калви основава "Беринг восток" през 1994 година и фондът се специализира в инвестиции в Русия и други страни от Общността на независимите държави (ОНД). От 1994 г. "Беринг восток" е инвестирал над 2.4 млрд. долара в 70 проекта във финансовите услуги, нефтогазовата сфера, телекомуникациите, медиите и потребителския сектор.
WWWРейтинг: 1424 Неутрално
грешка е !
този е американски биснесмен => това е мошеник.
4u4oРейтинг: 787 Неутрално
Бизнес по руски!
PracticРейтинг: 3539 Неутрално
"Майкъл Калви е освободен днес под домашен арест..."
Човекът е американски инвеститор и следователно неговият „домашен арест“ трябва да се случва някъде в Мичиган… или в най-лошия случай в Илинойс… Но не и в Русия.
Да-а, инвестиционният климат в Русия се подобрява...
tucker caseРейтинг: 1868 Весело
у рим праиш кат римляните, райт...?Now what's a few miles between the beauty and the beast...
koko65bgРейтинг: 1828 Неутрално
Ами платил си е където трябва и готово.
WWWРейтинг: 1424 Неутрално
защо е отишел да краде в Русия?
малко ли има за крадене в сащ?
EU defenderРейтинг: 2209 Неутрално
Очаквано.The best way to predict the future is to invent it.
EU defenderРейтинг: 2209 Неутрално
И както ВИНАГИ познах.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/02/15/3390898_rusiia_zadurja_amerikanec_suzdal_edin_ot_nai-golemite/ The best way to predict the future is to invent it.
vassilunРейтинг: 4705 Неутрално
Който е луд да смята, че в Русия може да се прави нормален бизнес, да си носи последствията!
Бизнес в Русия се прави само с удобрението на Бащицата! Иначе - затвор и конфискация на активите!
penetratingРейтинг: 12247 Неутрално
Руските Пеевски се опитват да сложат ръка на бизнеса му. Безогледно и брутално...Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
EU defenderРейтинг: 2209 Неутрално
"Марката за неотклонение домашен арест е до събота. Не е ясно какво ще се случи след това, отбелязва "Ройтерс"."The best way to predict the future is to invent it.
След това - в США. Платил си е където трябва, в Расия така стават работите.
РосиРейтинг: 8795 Неутрално
И тука прокуратурата помага, затова бягат чуждите инвеститори и остават само нашите мафиоти.
klimentmРейтинг: 4576 Весело
До коментар [#1] от "WWW":klimentm
Виж руските симфонични оркестри!
klimentmРейтинг: 4576 Весело
Става дума за отнемане на бизнес- кражба по типично руски образец, справка - Хордоковски и Евтушенко, последният доброволно прехвърли бизнеса си и се отърва само с домашен арест!klimentm
TaigaРейтинг: 1749 Весело
До коментар [#8] от "EU defender":"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
Както винаги си познал дръжки.
daskal1Рейтинг: 4493 Весело
До коментар [#13] от "klimentm":
Кой сектор, на виолончелистите или... на духовата музика ?
daskal1Рейтинг: 4493 Весело
До коментар [#14] от "klimentm":
Специално за Ходорковски никак не ми е жал - бивш първи секретар на комсомола в Москва, поръчкови убийства и адски амбиции. Все едно е станал милиардер с наследствени пари и ли честен труд, хайде холан... Вълците се самоизяждат в борбата за кокала и власт
klimentmРейтинг: 4576 Весело
До коментар [#17] от "daskal1":klimentm
И на мен не ми е жал но самата система му връчи безплатно ореола на мъченик и борец за свобада. Виж САЩ как хитро преметнаха Дерипаска.
daskal1Рейтинг: 4493 Весело
До коментар [#18] от "klimentm":
Когато контролираш крана и решаваш кой да пие вода и кой не, изборът практически не съществува. И "ДОТ Ком" се опита, но не стана, а не е от Русия".
Ще цитирам Мечо Пух с неговата желязна логика: "Колкото повече вали, толкова повече вали." За меда отделно :-)