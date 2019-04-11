Московски съд освободи под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви

Московски съд освободи под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви

© Reuters



Московски съд освободи днес под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви, основател на инвестиционния фонд "Беринг восток" (Baring Vostok), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Той е в затвора от 15 февруари по обвинения в присвояване на 2.5 млрд. рубли (37 млн. долара) от банка "Восточний", в която "Беринг восток" има контролен дял.


Марката за неотклонение домашен арест е до събота. Не е ясно какво ще се случи след това, отбелязва "Ройтерс".


Районният съд на московския Басманен район освободи под домашен арест и бившия директор на банка "Восточний" Алексей Кордичев, информира ТАСС.




Министърът на икономическото развитие Максим Орешкин определи освобождаването на Калви под домашен арест като добър знак за руския инвестиционен климат.


На 19 март руският президент Владимир Путин призова руското правосъдие да бъде "по-ефективно в защитата на на предприемачите".


Апелът бе отправен на фона на ареста на американския предприемач през февруари, който шокира бизнес средите, информира АФП.


Руската прокуратура също трябва "да помага за подобряването на бизнес климата", допълни Путин в реч по случай годишния форум на прокурорите в страната.


Калви основава "Беринг восток" през 1994 година и фондът се специализира в инвестиции в Русия и други страни от Общността на независимите държави (ОНД). От 1994 г. "Беринг восток" е инвестирал над 2.4 млрд. долара в 70 проекта във финансовите услуги, нефтогазовата сфера, телекомуникациите, медиите и потребителския сектор.

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Коментари (19)
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  1. 1 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 1424 Неутрално

    грешка е !

    този е американски биснесмен => това е мошеник.

  2. 2 Профил на 4u4o
    4u4o
    Рейтинг: 787 Неутрално

    Бизнес по руски!

  3. 3 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3539 Неутрално

    "Майкъл Калви е освободен днес под домашен арест..."

    Човекът е американски инвеститор и следователно неговият „домашен арест“ трябва да се случва някъде в Мичиган… или в най-лошия случай в Илинойс… Но не и в Русия.
    Да-а, инвестиционният климат в Русия се подобрява...

  4. 4 Профил на tucker case
    tucker case
    Рейтинг: 1868 Весело

    у рим праиш кат римляните, райт...?

    Now what's a few miles between the beauty and the beast...
  5. 5 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1828 Неутрално

    Ами платил си е където трябва и готово.

  6. 6 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 1424 Неутрално

    "Майкъл Калви е освободен днес под домашен арест..."Човекът е американски инвеститор и следователно неговият „домашен арест“ трябва да се случва някъде в Мичиган… или в най-лошия случай в Илинойс… Но не и в Русия.Да-а, инвестиционният климат в Русия се подобрява...
    —цитат от коментар 3 на Practic


    защо е отишел да краде в Русия?
    малко ли има за крадене в сащ?

  7. 7 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2209 Неутрално

    Очаквано.

    The best way to predict the future is to invent it.
  8. 8 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2209 Неутрално

    И както ВИНАГИ познах.

    Според мен тоя американец е изкарал яки кинти от мужиците. Сега ще си плати откуп на КГБ и ще си бие камшика.
    —цитат от коментар 49 на EU defender


    https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/02/15/3390898_rusiia_zadurja_amerikanec_suzdal_edin_ot_nai-golemite/

    The best way to predict the future is to invent it.
  9. 9 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4705 Неутрално

    Който е луд да смята, че в Русия може да се прави нормален бизнес, да си носи последствията!

    Бизнес в Русия се прави само с удобрението на Бащицата! Иначе - затвор и конфискация на активите!

  10. 10 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12247 Неутрално

    Руските Пеевски се опитват да сложат ръка на бизнеса му. Безогледно и брутално...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  11. 11 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2209 Неутрално

    "Марката за неотклонение домашен арест е до събота. Не е ясно какво ще се случи след това, отбелязва "Ройтерс"."

    След това - в США. Платил си е където трябва, в Расия така стават работите.

    The best way to predict the future is to invent it.
  12. 12 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8795 Неутрално

    И тука прокуратурата помага, затова бягат чуждите инвеститори и остават само нашите мафиоти.

  13. 13 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4576 Весело

    До коментар [#1] от "WWW":

    Виж руските симфонични оркестри!

    klimentm
  14. 14 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4576 Весело

    Става дума за отнемане на бизнес- кражба по типично руски образец, справка - Хордоковски и Евтушенко, последният доброволно прехвърли бизнеса си и се отърва само с домашен арест!

    klimentm
  15. 15 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1749 Весело

    До коментар [#8] от "EU defender":

    Както винаги си познал дръжки.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  16. 16 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4493 Весело

    До коментар [#13] от "klimentm":

    Кой сектор, на виолончелистите или... на духовата музика ?

  17. 17 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4493 Весело

    До коментар [#14] от "klimentm":

    Специално за Ходорковски никак не ми е жал - бивш първи секретар на комсомола в Москва, поръчкови убийства и адски амбиции. Все едно е станал милиардер с наследствени пари и ли честен труд, хайде холан... Вълците се самоизяждат в борбата за кокала и власт

  18. 18 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4576 Весело

    До коментар [#17] от "daskal1":

    И на мен не ми е жал но самата система му връчи безплатно ореола на мъченик и борец за свобада. Виж САЩ как хитро преметнаха Дерипаска.

    klimentm
  19. 19 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4493 Весело

    До коментар [#18] от "klimentm":

    Когато контролираш крана и решаваш кой да пие вода и кой не, изборът практически не съществува. И "ДОТ Ком" се опита, но не стана, а не е от Русия".
    Ще цитирам Мечо Пух с неговата желязна логика: "Колкото повече вали, толкова повече вали." За меда отделно :-)





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