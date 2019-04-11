Московски съд освободи под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви

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Московски съд освободи днес под домашен арест американския инвеститор Майкъл Калви, основател на инвестиционния фонд "Беринг восток" (Baring Vostok), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Той е в затвора от 15 февруари по обвинения в присвояване на 2.5 млрд. рубли (37 млн. долара) от банка "Восточний", в която "Беринг восток" има контролен дял.

Марката за неотклонение домашен арест е до събота. Не е ясно какво ще се случи след това, отбелязва "Ройтерс".

Районният съд на московския Басманен район освободи под домашен арест и бившия директор на банка "Восточний" Алексей Кордичев, информира ТАСС.

Министърът на икономическото развитие Максим Орешкин определи освобождаването на Калви под домашен арест като добър знак за руския инвестиционен климат.

На 19 март руският президент Владимир Путин призова руското правосъдие да бъде "по-ефективно в защитата на на предприемачите".

Апелът бе отправен на фона на ареста на американския предприемач през февруари, който шокира бизнес средите, информира АФП.

Руската прокуратура също трябва "да помага за подобряването на бизнес климата", допълни Путин в реч по случай годишния форум на прокурорите в страната.

Калви основава "Беринг восток" през 1994 година и фондът се специализира в инвестиции в Русия и други страни от Общността на независимите държави (ОНД). От 1994 г. "Беринг восток" е инвестирал над 2.4 млрд. долара в 70 проекта във финансовите услуги, нефтогазовата сфера, телекомуникациите, медиите и потребителския сектор.