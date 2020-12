Посланикът на Германия за свободата и "Времето е наше"

© Велко Ангелов Кристоф Айххорн

Той е с над 30-годишна кариера в дипломацията и от юли 2019 г. е посланик на Германия в София. Кристоф Айххорн е културно аташе в Москва, когато пада Берлинската стена и изчезва бившият СССР. Работи в посолството във Вашингтон, когато терористи атакуват на 11 септември 2001 г. и САЩ започват войната срещу талибаните в Афганистан и срещу режима на Саддам Хюсеин в Ирак. Добре познава как функционират европейските институиции и съюзът като цяло, както и действията на Русия след 2014 г. - особено в Прибалтика, където е посланик в Естония до 2019 г.

Но преди всичко това 7 години е бил радио журналист, а симпатиите към този занаят е запазил за цял живот. Когато пристигна в София, едно от първите му публични участия бе в предаване по БНР, посветено на "песните на свободата". С него в по повод 30-та годишнина от края на комунизма в Германия и Източна Европа той напомни за обединяващите ни емоции, порив за свобода и надеждте за обединение, от които се оформи днешният Европейски съюз.

Тази седмица "Дневник" разговаря с посланик Айххорн за постигнатото в края на германското председателство на Европейския съюз и позициите на страната му по ключови въпроси - за ЕС, България и трансатлантическите отношения. Както и за първите му впечатления от България в една невероятна за всички година, каквато е 2020 г.

Но преди да преминем към международните отношения, германският посланик ни показа две пана от резиденцията си с оригинални скици на Кристо от опаковането на Райхстага с вградено парче от тъканта, с която бе обвита сградата на германския парламент в Берлин.

Нямаше как да не се върнем и към онова предаване от 11 ноември 2019 г., в което прозвучаха българската "45 години стигат", германската Die Gedanken sind frei ("Мислите са свободни") от 1780 г. и европейският хит Wind of Change на "Скорпиънс". Заради него посланик Айххорн беше номиниран за наградата "Сирак Скитник" като ко-водещ на специалното издание на "Хоризонт до обед" с Ирина Недева.

Ето какво сподели посланик Айххорн сега в разговора с "Дневник":

"Г-н посланик, малко след като започнахте мандата си в София и точно, когато се навършиха 30 години от падането на Берлинската стена, участвахте в предаване по БНР, в което не се говореше за дипломация, а представихте Вашата селекция на "Песни за свободата". Коя песен бихте пуснали на българите в края на една невъобразима година, каквато е 2020?

- Наборът ми от български песни е ограничен. Но има няколко, които според мен чудесно изразяват колко фундаментално нещо е свободата, довела ни до Европейския съюз. Може да говорим за свобода, ценности, надежди, стремежи И една чудесна песен, която чух, беше "45 години стигат! Времето е наше!"

Мисля, че тя пресъздава онова фундаментално чувство за свобода преди 30 години. След това преживяхме много неща, но те не променят изключителната важност на свободата и европейските ценности. Затова бих пуснал тази песен.

Изненадахте ме. Очаквах да предложите "Одата на радостта" от Лудвиг ван Бетовен.

- В Химна на Европа има стих, който казва: Alle Menschen werden Brüder ("Братя всички люде стават", текстът е на великия германски поет Фридрих Шилер - бел. ред.)

Когато настъпи тази ужасна корона криза, създадохме видео клип, в който всички от посолството застанахме с българското и германското знаме, транспарант с надпис "Danke!" и стиха "Братя всички люде стават". Защото кризата се стовари върху всички и ще излезем от нея, когато сме заедно и когато си помагаме. Няма по-добър начин да изразим това от химна на Бетовен и връзката с "Времето е наше".

В интервю с дипломат за сегашните международни отношения, върховенство на закона и баланс на интереси в организация като ЕС не искахме да пропуснем младите хора, които също оформят и ще управляват Европа.

"И Вие, и аз си спомняме как падна Берлинската стена, какъв беше светът и преди това. Какво ще кажете на младите българи, за които - поне в емоционален план - това събитие е просто документален филм по телевизията?

- Имам две дъщери, родени след 1989 г. и не бива да забравяме, че всички трябва да знаем откъде идваме. Смятам, че можем да помагаме на младите хора да живеят по-добре, ако заедно откриваме пред тях възможности. Например програмата "Еразъм" е прекрасна възможност - наскоро чух, че чрез този младежки обмен са били създадени стотици хиляди семейства.

По пътя ми с автомобил от Берлин за София минах покрай много табели указващи места, на които е имало исторически сражения през изминалите столетия, включително и в ХХ-ти век. Там, също както в София, младите хора не искат метални шлемове, а бейзболни шапки. И мечтаят за готини идеи и стартъпи. Те ще изградят бъдещето. Ние трябва да зачитаме ценностите в нашата модерна Европа и хората да ги усетят в своето ежедневие.

Не всички битки в Европа са били за окупация и доминиране. Много от тях са битки за свобода. И те ни напомнят, че тя не е даденост и трябва да се защитава, и инвестира в нея.

- Абсолютно! Затова търся разговор с хората, искам да науча какво очакват от бъдещето. Най-вече преживяванията и надеждите на младите българи. Добре е, че споделяме убеждението колко са важни фундаменталните ценности - свобода, върховенство на закона и свободата на медиите, и основните правила на демокрацията. И не бива да чакаме само политиците да ни решат проблемите. Ако, например, видим на село и в града, независимо дали в България или в Германия, някой да си изхвърля боклука на улицата: не чакайте на другите. Да се съберем и да помогнем в почистването. Не като преди на съботник, а защото ние, като свободни граждани, сами решаваме да направим живота си по-добър. Така функционира демокрацията. И съм щастлив колко много хора в България мислят по същия начин.

Казват, че демокрацията не е спорт на зрителите. Кристоф Айххорн, посланик на Германия в София

Не може да седиш по трибуните и само 22-ма да играят на терена, съвсем различно е - трябва лично да се включиш.

Казват също "We Can Disagree Without Being Disagreeable" (Можем да не сме на едно мнение, без да сме опоненти). Човек може да спори, вечер да седне на по ракия или по бира, а на следващия ден да намери разбирателство."

Задават се празници, които най-вероятно, ще трябва - заради пандемията - да прекараме в най-тесен семеен кръг. Попитахме посланик Айххорн той лично каква музика и песни ще си пусне на Бъдни вечер и Нова година:

"За финал на разговора да се върнем към песните. Каква музика ще си пуснете на Нова година, как ще изпратите старата и ще посрещнете 2021 г.?

- Още не съм мислил за това, но вероятно ще са две песни. Вярата е важна за мен и има много песни, които докосват сърцето. Те пресъздават емоциите на една действително трудна година и същевременно носят надежда за по-добра нова година. Сигурно ще избера такава песен и ще пея с нея.

В полунощ, по почти всички германски телевизионни и радио канали, звучи "Одата на радостта", нашият общ европейски химн. С тази песен и с шампанско ще пожелая щастлива и здрава Нова година на моята съпруга и близки.