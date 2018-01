Викове "за" и "против" строежите в Пирин огласиха вечерта на европредседателството (хронология)

Nature can satisfy man's need, but not man's greed - гласи един от плакатите на участниците в шествието в защита на Пирин. В него се вижда и бяла мечка на "Грийнпийс".

Голяма пазарска количка с надпис "Свят без гори е свят без въздух" и clear air on sale, respect the law. "Протестът не е срещу втора кабинка", обяснява друг плакат. Сред множеството звучи "Хубава си, моя горо" докато участници преминават покрай сградата на Европейската комисия и европарламента.

"Ние сме силни заедно" –We are strong together, Save pirin, UNESCo и малки плакати с надписи "Срам" и "Мафия" носят защитните на Пирин. Някои от тях носят ски, щеки, българското и европейското знаме.



Welcome to the mafia state, огромен надпис Help!, Кой решава? - са също сред носените в шествието плакати.