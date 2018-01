Срещу "безпросветното нахалство на Кошлуков" - подкрепа за "Денят започва с култура" на БНТ (допълнена)

© Надежда Чипева, Капитал Емил Кошлуков

Намерението на БНТ да внесе промени в предаването "Денят заточва с култура" и да го преориентира към лайфстайл тематиката предизвика силен отпор от учени, творци, преподаватели, журналисти.

За готвените промени, замислени от новия програмен директор на БНТ1 Емил Кошлуков, съобщи вчера Клуб Z . Според сайта Кошлуков е дал срок две седмици на екипа да удвои рейтинга на предаването, като промени структурата и тематиката му и се спрат дискусионните форми и се придаде лайфстайл звучение. В противен случай били предупредени, че ще бъдат сменени с хора, които "могат и знаят как да се направи".

Екипът на предаването е провел разговор с генералния директор на БНТ Константин Каменаров, а основа тема била опитите за намеса на Кошлуков при гостуване на учителя и активист на "Да, България" Емил Джасим. Според Каменаров няма забранени гости, но трябва да се спазва баланс. "Предаването е специфично и не може да се очаква да гони рейтинг или да няма известна елитарност в изказа. Това, което аз им препоръчах, е да се мисли как да стане по-разчупено, да не е само говорене, казва Каменаров, цитиран от Клуб Z.

Днес във фейсбук Кошлуков коментира, че кара хората да работят повече, отколкото са свикнали и заяви, че обществените телевизии в чужбина имат висок рейтинг. (виж по-долу).

"Борбата за европейското ни бъдеще е борба за култура"

Информацията предизвика реакции във фейсбук, сред които и искания за оставката на Кошлуков. Проф. Александър Кьосев публикува във фейсбук писмо, което е написал до омбудсмана на БНТ Иван Такев. В него се казва: "Уважаеми г-н Омбудсман на БНТ, Уважаеми г-н Такев, Драги Иване, Обръщам се към Вас, за да подкрепя предаването "Денят започва с култура" - в настоящия му формат, с настоящия му екип. Това предаване е една от малкото останали автентични институции на българската култура, то синтезира новини, разкази, визуални материали и дискусии, изработило си е бърза реакция и критерий за важните събития, обсъжда своевременно актуални въпроси на българската културна сцена, допускайки широка палитра от художествени прояви, традиционни и авангардни, както и разнообразни творци, изпълнители, критици, коментатори, експериментатори. То дава демократичен достъп на различни гледни точки и осигурява телевизионно време на критичността, творчеството, поддържайки високо летвата на вкуса. Без съмнение то има авторитет и гледаемост сред водещи творчески гилдии, творци, изпълнители и публики, а освен това изпълнява неоценима синтезираща информационна задача. Накратко - то е важно, ключово. Не позволявайте да му се пречи, защитете един авторитетен телевизионен форум, който би трябвало да е гордост за БНТ".

В коментарите той е получил отговор от Иван Такев, в който се казва: "Мнението ми за качествата на предаването "Денят започва с култура " по нищо не се различава от твоето. Аз високо ценя качествата и усилията на моите уважавани колеги в мисията им на просветители. Не зная подробности за повода на твоето писмо, но ще се постарая да ги разбера. Мисля обаче, че е твърде преждевременно да се вайкаме и да оплакваме! БНТ ще продължи да произвежда и разпространява формати, утвърждаващи постиженията на българската и световната култура".

"Според правото на Европейския съюз обществените радио и телевизия в държавите от ЕС са пряко свързани с демократичните, социалните и културните потребности на всяко общество, както и с необходимостта от запазването на плурализма в медиите. Борбата за европейското ни бъдеще е борба за култура. Предаването "Денят започва с култура" е предаване за култура, културни събития и културна политика в Българската национална телевизия в изпълнение на мисията, определена в правото на ЕС. Идеи за олекотяване, разчупване, по-малко говорене, отпадане на дискусионните форми и поставяне на изисквания за рейтинг като условие за съществуване на утвърдено предаване като "Денят започва с култура" не могат да се обяснят иначе, освен с неразбиране на същността на обществената телевизия и смисъла й или - по-лошо - с намерение да отпадне едно утвърдено пространство за културни дебати. Надявам се и членовете на Обществения съвет на БНТ да защитят обществената мисия на БНТ и предаванията, чрез които тя се реализира", пише проф. Нели Огнянова, експерт по медийно право.

Политологът проф. Евгений Дайнов публикува, че е пратил съобщение на мейла на БНТ, в което се казва: "Подкрепям напълно начина, по който се води любимото предаване "Денят започва с култура" - едно от предаванията, което напълно съответства на мисията на една обществена телевизия. Възмутен съм от гаулайтерското поведение на Кошлуков, чието място не е в телевизия, която издържаме с данъците си и от която очакваме обективна информация, подкрепа за високата култура и облагородяване на публичните нрави".

"На Емил Кошлуков мястото му не е в БНТ! "

"Какво има да се обясняваме?! На Емил Кошлуков мястото му не е в БНТ! Аз, Александрина Пендачанска, заставам с името си и искам оставката му! Това е!", пише във фейсбук оперната певица Александрина Пендачанска.

Според издателя Манол Пейков БНТ не е място за лайфстайл, защото той е "подчинен на временното, повърхностното, лесносмилаемото", а сериозните медии "трябва да възпитават отношение и вкус, а не да преследват рейтинг. Иначе се превръщат в обикновено търговско дружество". "Ролята на БНТ и БНР е да бъдат трибуна за свободно слово, за пространни и дълбинни дискусии на обществено важни теми. Тази роля е жизненоважна в държава, поставена на 109-о място в актуалната световна класация по медийна свобода.

Ж-и-з-н-е-н-о-в-а-ж-н-а", пише Пейков.

"Всичко, което се случва с българската култура в последните седмици, всъщност е огледално отражение на реалното състояние в тази държава. И то е : кючек и чалга. От хората, занимаващи се с изкуство се очаква да мятат салфетки и да свирят на ушенце на политическата каста. Докато тя замезва", пише режисьорът Теодор Ушев.

"Засрамете се, управляващи, засрамете се!"

Писателят Георги Господинов е написал: "Денят започва с култура!". Художникът Недко Солаков е публикувал: "Току-що прочетох за безпросветното нахалство на Емил Кошлуков да се опита да наложи лайфстайлски формат на единственото смислено предаване за култура, което все още съществува в проядената от просташка посредственост България. Засрамете се, управляващи, засрамете се! И се опитайте поне една малка част от хитростта, с която управлявате, да трансформирате в разум, и ако това чудо се получи, уволнете веднага от обществената телевизия този на-всички-ни-е-ясно-от-кого-назначен програмен директор".

"Името ми няма кой знае каква тежест, но все пак и макар и от далече, заставам изцяло зад "Денят започва с Култура" и БНТ такава каквато беше досега! Кошлуков, сбъркал си адреса моето момче...там няма място за Биг Брадър", пише аниматорът Владимир Тодоров.

"Шайката се е подготвила. Този е менте като повечето политици В ТВ Европа мярнах Антон Тодоров и подобни . Всъщност има ли телевизия, която мога да гледам без подобни безподобни шайкаджии", коментира Димитър Димитров под поста на икономиста Евгени Кънев: "Накрая историята наистина става фарс: човекът, който влезе в политиката през 1990 г. с ореол на антикомунист цензурира предаване за преподаването на комунизма в училище".

"За какво ще си получава заплатата Емил Кошлуков? Да плаши гаргите? Да обязди "Денят започва с култура"? Да вкарва списъци с нежелани събеседници? Няма как да стане. Журналистите са си приготвили Let it be, а ние, зрителите, можем и развалени домати да мятаме, ако безобразията продължат. Е, ще вземем назаем от Коко Босия хулиганството, но пък така ще напомним на Кошлуков откъде тръгна: от времената на площадите, когато СДС вярваше на сълзите си и на студентите. Кой можеше да допусне,че "революцията" ще роди печени администратори на свободното слово", пише Юлиана Методиева, издател на "Маргиналия".

Кошлуков: Карам хората да работят повече, отколкото са свикнали

Днес Емил Кошлуков помести във фейсбук 14 точки за обществена телевизия, нейните цели и задачи. "Дневник" ги публикува едно към едно.

1. Обществената телевизия е именно това, телевизия на обществото. Не е на ръководството, нито на водещите, нито на служителите. Още по-малко на една партия. Тя защитава обществения интерес.

2. Нейните задачи, цели и функции са описани ясно в закона, особено в чл. 6. Ако някой смята, че може да ги определи по-добре, да влезе в парламента, да напише нов закон и да го приеме. Засега действа този.

3. За да изпълни своята мисия, обществената телевизия трябва да е отново именно това, телевизия. Ако те гледат една шепа хора, как точно изпълняваш ролята си?

4. Обществените телевизии имат висок рейтинг в цяла Европа. Достатъчно е да видите френската, италианската, британската, сръбската и т. н. Просто когато имаш добри предавания, имаш и зрители.

5. БНТ има добри предавания, качествени журналисти и производство, постига и добри резултати. Не винаги, но постига. Нашата цел е да станат още по-добри.

6. Обсъжданията на продукциите, тяхната промяна и подобрение, структурно, съдържателно и програмно, е наша задача. Ние го правим в телевизията, всекидневно. Анализираме данните, следим конкуренцията, проучваме опита на другите по света.

7. Оценката ни я дават отново зрителите, не партийните централи, нито медиите на олигарси. Ние сме обществена телевизия, не сме длъжни да се съобразяваме с политически и други интереси, единствено с обществения.

8. Ако някой смята, че свободата на словото е застрашена, или е нарушен закона по някакъв начин, моля да покаже веднага кога, къде и как е станало това. Незабавно ще сезирам СЕМ лично аз, в качеството си на директор.

9. БНТ е длъжна да осигурява плурализъм на мненията, както и на гледните точки. Именно затова е важно хората да знаят кой какъв е, когато говори от ефира на БНТ. Не е редно да поканиш Лукарски, да речем, като адвокат по темата за Истанбулската конвенция и да не кажеш на зрителя, че той е висш партиен кадър. Добре дошъл е, но той не е просто адвокат, а партиен лидер, неговата позиция не трябва да се крие.

10. Ако имаме проблеми в БНТ, аз вярвам, че трябва да ги решаваме, не да се оправдаваме, че не можем. Нито пък смятам, че дължим обяснение на издания от един, или друг кръг на медийни босове.

11. Твърдо убеден съм, че продукциите на БНТ1 могат да станат още по-популярни и обичани от много хора. Това е моя цел и задача.

12. Знам, че карам някои хора да работят повече, отколкото са свикнали. Именно затова аз самият работя и в предаване, не съм само началник. Добрият ръководител точно така ръководи, с пример, а не с философстване. За да искам повече от колегите, аз лично трябва да давам повече.

13. Видях призива на едни политици, които зоват да си върнат БНТ. Не знаех, че е била тяхна. Но знам, че вече няма да е на нито една партийна централа, колкото и да не им се вярва. БНТ ще бъде обществена телевизия.

14. Надявам се и да бъде гледаема и качествена, каквато тя е била почти винаги. Ще се опитваме да я направим още по-добра, с помощта на нашите зрители.