Проектант на най-високата сграда във Великобритания спечели конкурса за нов център на Боровец

Архитектурното студио на водещия проектант на най-високата сграда в Лондон е спечелило конкурса за нов център на Боровец. Конкурсът беше обявен през лятото и бе организиран от община Самоков и платформата за градски проекти "Урбанистас", които съобщиха и резултатите от гласуването.

Целта бе да се намерsj предложения за нова визия на т.нар. Златен триъгълник. В него попадат краяj на ски пистите, началната станция на кабинковия лифт, основнияj автомобилен подход към курорта и до някои от големите хотелски комплекси.

В конкурса са участвали над 160 проекта като на първо място е класирано лондонското проектантско бюро William Mathews Associates Ltd. Основателят му Уилям Матюс е бил начело на проектантския екип на 310-метровия небостъргач The Shard в Лондон, който е и най-високата сграда във Великобритания. Тогава Уилям Матюс е работил в бюрото на архитект Ренцо Пиано, който е автор на проекта за небостъргача. През 2014 г. проектантското бюро William Mathews Associates Ltd спечели и конкурса за реконструкция на изложбената сграда на Съюза на българските художници на столичната улица "Шипка".

Победителят е бил избран от международното жури от признати експерти в областта на градското планиране от Копенхаген, Осло, Брюксел и България. Паричната премия за първото място е 20 хил. лева, а първото място дава възможност на проектантите да преговарят с община Самоков за сключване на договор за проекта.

Планът на лондонското бюро предвижда малко и ниско застрояване, с отворени пространства и полупокрита ски, велосипедна и пешеходна връзка между пистите и станциите на лифтовете. Допуска се изграждането на търговски площи, информационен център, място за спорт и почивка, пространство за изложби и възможности за подземно паркиране.

На второто място е класиран проекта на "Агенция Дизайн и Архитектура АД – АДА" на архитект Иво Панталеев, който изработи проекта за реконструкция на столичната улица. "Граф Игнатиев". На трето място е проектът на Петър Рафаилов – "Проджект Витае ЕООД".

Конкурсът се организира и с подкрепата на Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България и Съюз на урбанистите в България. В журито участваха арх. Рита Юстесен, директор на отдел "Планиране и архитектура" в Копенгахен, Павел Янчев от Art & Build в Брюксел, Белгия; арх. Мариус Мове, съосновател на Atelier Oslo, Осло, Норвегия; Йорданка Кандулкова, преподавател по "Културно наследство" в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Ваня Серафимова, управляващ партньор в "Серафимов Студио", Надежда Клинчева-Колева, главен архитект на Община Самоков и Ангелина Вангелкова, която е юрист и секретар в общината.