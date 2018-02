Как да си намерите ментор

© Shutterstock

Някои от международните компании имат практиката да прикрепват към новоназначените служители т.нар. buddy (букв. приятел) или по-опитен служител, който да помогне на новака да се ориентира в обстановката, да му обясни основните работни процеси, кое къде се намира и кой, кой е. Резултатът - ангажиран нов служител, който при това ще бъде и по-ефективен още от самото начало на постъпването си на работа. Подобна политика влияе положително и на останалите членове на екипа, които виждат, че компанията полага усилия за интегрирането на служителите.

За компанията има смисъл да насърчава взаимната подкрепа и помощ дори и впоследствие, в хода на работата. За тази цел положителна практика е да се създадат условия за предаване на знания от по-опитните към по-неопитните чрез създаване на смесени екипи, въвеждане на бонуси за обучения на колеги или споделяне на ресурси за самообучение, презентиране по професионална тема, след участие в професионално събитие или обучение, споделяне на научени уроци от даден проект и т.н.

Често обаче подобни неща не са обект на целенасочена политика от страна на компанията, а по-скоро на добра воля от страна на колегите. А те не винаги са склонни да помагат - било то заради личностни особености или заради страха да не се окажат в някой момент не чак толкова ценни или евтини за компанията за сметка на новака, когото са обучавали до вчера. На подобен тип мислене бихме могли да кажем, че подкрепата на по-неопитните може да бъде също толкова ценна. Менторът също има възможност да научи нови неща от контакта си с човека, когото обучава и напътства; положителното отношение и подкрепа никога не остават неоценени - не само от човека, на когото сте помогнали, но и от хората, с които работите или бихте имали контакт в бъдеще; и колкото и на шега, толкова и наистина - докато човек се опитва да обясни някои неща, често усеща, че самият той започва да ги разбира по-добре.

При всички положения менторството е полезно, защото може да помогне, както за професионалното, така и за личностното развитие. С приятелска подкрепа се учи много по-ефективно, бързо, уверено, а и резултатите са по-добри не просто за компанията, а и за отделния човек. И ако все пак организацията, в която работите няма подобна политика, то това не пречи да се огледате и сами да си намерите ментор. За целта е важно да обърнете внимание на следните въпроси:

- За какво конкретно бихте имали нужда от ментор? За нещо, свързано с работата ви или с подобряване на личностните ви умения?

- Кой е най-подходящият "помощник", за да се справите с предизвикателството, което сте идентифицирали за себе си?

- Как да подходите към него, когато се обръщате с молба за съдействие? Тук е важно да прецените неща като статус на лицето в йерархията на компанията; времето, с което той по принцип разполага; начинът на общуване, който предпочита; кой е подходящият момент, за да разговаряте по темата; какво бихте му обяснили за нуждата си от подкрепа и как бихте го убедили, че все пак тя има смисъл и за него самия и т.н.

- Какво бихте очаквали като менторска подкрепа? Колко често и с каква продължителност ще общувате с ментора си? Как ще оценявате напредъка? До кога бихте имали нужда от подкрепата на по-опитния колега? Това ще помогне не само на вас, но и на самия ментор да бъде по-ефективен в комуникацията и подкрепата си.

Понякога менторът може да бъде намерен и извън организацията, в която се намирате в момента. Потърсете го на специализирани събития или просто пишете/обадете се на човека, когото припознавате като "вашият ментор". Няма гаранция, че ще ви обърнат внимание, но пък и шансът за положителна развръзка никак не е за подценяване.

И ако смятате, че имате нужда от менторска подкрепа, но не можете да я намерите в сегашния си екип, а външното място, на което бихте потърсили, е друга компания, ето и списък с топ обявите на karieri.bg, от където да започнете търсенето си:

БНБ търси:

Инспектор по банков надзор /по заместване/

Инспектори по банков надзор

"Алфа рисърч" търси Специалист "Обработка на данни"

"Алпик енергия България" търси Administrative Manager

3CX търси .NET, C# Developer (Nicosia, Cyprus)

Chronika търси Junior Accountant / Accountant

Български хелзинкски комитет търси Директор "Правна програма"

HILL International Bulgaria търси:

Business Development Manager – Transport and Logistics

Sales Engineer

America for Bulgaria Foundation обявява Request for Proposal for Evaluation of "Schools of the Future"

KPMG търси Chief Operating Officer

Още обяви за работа можете да намерите на Karieri.bg.