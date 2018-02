Джизъс срещу "джендъра" - пред кого отстъпи Борисов за конвенцията

© Скрийншот от bnt.bg Михаела Джоргова в предаването "Референдум" на БНТ.

Те се обявяват против разводите, еднополовите бракове и "надигащия се империализъм на Западните сили, чиито правителства не искат нищо по-малко от това да колонизират идеологически семейството".

Те декларират, че "няма да се подчинят на никоя земна сила", докато истината за брака не бъде гарантирана "от нашите закони и зачитана по нашите земи".

Сред тях има хора, учили в университет, който ясно декларира мисията си: "Ние не сме конвенционален университет с лекции, степени и дипломи. Ние използваме Библията като практическо ръководство за живота...Не сме тук да спорим и да водим дебати за практическото прилагане на библейските принципи във всекидневието на хората".

От тези среди излязоха през последните два месеца някои от най-гласовитите и активни противници на т.нар. Истанбулска конвенция. И не само.

Разследване на "Дневник" установи, че международен документ, който цели да изгради гръбнака на законодателство и превенция срещу насилието на жени, се оказа обединяваща кауза за националисти (включително партньорите в управляващата коалиция), "правозащитни" организации, свързани с десни консерватори в САЩ, крайни евангелисти, както и свързани с руската хибридна машина "патриоти" и БСП.

В значителна степен техните усилия успяха да създадат отрицателно обществено мнение (или най-малкото масово тиражирана представа за такова мнение) по темата, основно с изваждане на няколко цитата от конвенцията извън контекста. "Джендър" стана обидна дума и обект на присмех.

Но докато традиционните християнски църкви и мюфтийството застанаха с имената си срещу конвенцията, а Централният израилтянски съвет и Организация на евреите в България "Шалом" я подкрепиха, българи от най-консервативните протестантски среди оглавиха публичната борба с документа, без да се легитимират като такива и да използват религиозни аргументи. Те не декларират хомофобската си позиция или това, че са против разводите и абортите.

Кои са хората

пред които отстъпи най-голямата партия в парламента и премиерът Бойко Борисов?

Михаела Джоргова е председател на Гражданско сдружение "Асоциация Общество и Ценности" (АОЦ), което през декември първо надигна глас срещу конвенцията. На 19 декември Асоциацията разпространи Отвореното писмо за отхвърляне ратификацията и подписка, подкрепена от 52 организации, като голямата част от тях са свързани с протестантски деноминации или католическата църква.

Джоргова е канена на почти всеки телевизионнен дебат, за да говори срещу Конвенцията. В участието си на 21 януари в предаването "Референдум" на БНТ тя нито веднъж не афишира своята принадлежност към религия или църква. Присъствието ѝ с още двама противници на конвенцията пред голямата аудитория на обществената телевизия има незабавен ефект - несъгласните с ратифицирането скачат с над 11 пункта спрямо 36.9% от анкетираните в представителното проучване на "Алфа Рисърч", което се прави по време на предаването.

Името на Михаела Джоргова може да бъде открито в различни декларации, подписвани от паството на апостолическите църкви за взимане на страна в църковните борби между "легендарния" пастор-апостол Георги Бакалов основател на "Апостолска реформирана църква" и "Прелом" и други борещи се за мястото му проповедници. Бакалов водеше в България шведския пастор Улф Екман (преди няколко години Екман стана католик) за масови "изцеления" по стадионите. Джоргова е подкрепяла Бакалов през 2012г.

Църквата "Прелом" се ръководи от пастор Калоян Курдоманов, но в Управителния й съвет е била съпругата на Бакалов – Уанда Мари Бакалов, според данни от системата за фирмена информация "Дакси".

Друг бивш член на "Прелом" - Стоян Георгиев също има дейна роля в друга инициатива "Седмица на брака" на АОЦ. Джоргова е координатор за България в Европейската гражданска инициатива "Мама, татко и деца", чиято цел е в европейското законодателство да се дефинира бракът "като съюз между мъж и жена, а семейството да се основава на брак и/или потомство."

"Пред "Дневник" Джоргова коментира, че в АОЦ има протестанти, православни, католици и атеисти които са обединени от общи ценности. Тя даде пример с кампанията срещу легализацията на проституцията, в която са партнирали с други организации, включително "Български център за джендър изследвания", които в момента са "за" конвенцията.

Църковните борби с Георги Бакалов вероятно са довели до създаването на църква "Вдъхновение", преди около година. От видеоклипове с проповеди, качени на сайта на църквата се вижда, че Стоян Георгиев и Калоян Курдоманов вече са пастори в тази църква, а Александър Джоргов (съпругът на Михаела Джоргова) също се изявява.

Логиката по която се появяват апостолическите църкви е, че всеки който обяви за апостол на Исус Христос може да основе нова църква. В България регистрацията се прави в Софийски градски съд.

На канала на църквата в Youtube има видео със "свидетелство" за силата на вярата на Михаела Джоргова.



През 2009 г., тя е пускала прессъобщения от името на Християнски център "Прелом", включително в мястото на сайта на "Дневник", отделено за читателски мнения и съдържание, което не се редактира от журналистите. "Прелом" съществува и днес и е част от регистрирано вероизповедание "Апостолска реформирана църква".

Съпругът ѝ Александър Джоргов също е бил пастор в "Прелом". В профила си във "Фейсбук" той е посочил, че е учил в американския Burning Bush University (името "Горящият храст" идва от разказа в Стария завет за срещата между Господ и Мойсей - бел.ред.). Това е учебното заведение, което цитирахме в началото с декларацията "ние не сме ви обикновен университет".

За семейната принадлежност към "Прелом" Джоргова каза, че "информацията" е стара.

Отново във "Фейсбук" съпругът й изразява и позицията си по повод идеята за задължително обучение на малки деца така: "Първият учебен ден в София. Успех на учениците. А за родителите: това са вашите деца, с всички права и отговорности произтичащи от това. Дори и държавата да се опитва да ги вземе "под крилото" си от 4 или 5 годишна възраст. Те не са нейни и тя няма право да контролира тяхното бъдеще..."



Александър Джоргов споделя и публикации на американеца Джозеф Матера, който на собствения си сайт се представя така: "Международно известен автор, интерпретатор на културата и активист/теолог, чиято мисия е да влияе на лидерите, които влияят на народите. Известен с подхода си към съвременните събития през призмата на Светото писание, чрез прилагането на библйските истини и чрез предлагане на защита от днешната постмодерна култура".

От 2012 година "Асоциация Общество и Ценности" е член на международната организация - Световен Конгрес на Семействата (World Congress of Families) и е координатор на международната инициатива "Седмица на брака" за България. Асоциацията е координатор за България на "европейската гражданска инициатива" - "Мама, татко и деца". World Congress of Families е американска неправителствена коалиция, която подкрепя ценностите на християнската десница в цял свят. Световен Конгрес на Семействата (СКС) е инициатива започната от Алън Карлсън и е проект на неправителствената организация Център за семейството, религията и обществото "Хауърд".

Конгресът води кампании и лобира на международно ниво срещу ЛГБТ равноправието и еднополовите бракове, порнографията и абортите, и е "за" това, че обществото трябва да бъде построено върху "доброволния съюз на мъж и жена, встъпили в доживотния завет на брака". Смята се, че "Конгресът" е изиграл роля в антигей законите в Русия и декриминализацията на семейното насилие. Заради това е в списъка на организациите, "разпространяващи омраза" на Southern Poverty Law Center - една от авторитетните правозащитни структури в САЩ.

Джоргова отрича АОЦ да е свързана с World Congress of Families и да е получавала финансиране от тях. Тя каза, че АОЦ е платила членски внос само за една година преди време и нямат взаимоотношения след това. Джоргова отрече и асоциацията да се финансира от чужбина, а се издържала само от дарения.

Знакът на WCF обаче стои на челно място в интернет сайта на АОЦ, а линк към официалния сайт на "конгреса" има на страницата, представяща мисията на българската организация.

От АОЦ изтъкват като своя заслуга в България, че са успели да спрат легализирането на проституцията през 2007-а и 2015 г., отпадането на фактическото съжителство от проекта за Семеен кодекс (2008-2009), нелегализиране на евтаназията (2011), спиране на легализирането на сурогатното майчинство (2011-2012), спирането на Закона за детето (2011-2012) и отпадането на задължителното предучилищно образование от 4 г. възраст (2012-2013).

Как журналистиката се превръща в пропаганда

АОЦ разпространява тези на крайно консервативни среди в САЩ. На 6 януари на сайта на асоциацията е публикуван обширен текст под заглавие "Последствията от социалния пол в Калифорния: Момиченце се прибира от училище със страх да не се превърне в момче" с уводни думи "Какви са последствията от редефинирането на пола и какво ще последва в детските градини и училищата с гласуването на политики и конвенции като Истанбулската?". Статията няма автор и само на дъното има препратка към публикация в хърватско издание.

Едва там се вижда, че авторът е Джой Пулман, редактор във влиятелното консервативно онлайн списание The Federalist и автор на книгата "Образователната инвазия: Как националните образователни стандарти се борят с родителите за контрола над американските деца".

В момента Джой Пулман работи за Института "Хартланд" (The Heartland Institute), който е известен с борбата си срещу свързването на климатичните промени с човешката дейност или на тютюнопушенето с увеличаването на заболяванията. Образователната политика на института лобира за увеличаване броя на училища, които се финансират от данъкоплатците, но се управляват частно и извън училищната система в района. Сред опитите за най-кратко описание на този феномен е форма на "приватизиране на обществен актив", но финансиран от властите.

Именно в The Federalist е оригиналът на статията, позоваваща се на разказ пред друга медиа на майка от калифорнийска организация за защита на "традиционното семейство". Тя била разстроена от това, че в детската градина разказвали на децата за това, че в света около тях има и хора, които откриват у себе си различна полова идентичност. "Искам момичето ми да чува от мен като родител какво означава половата ѝ идентичност за нея и за семейството ни, а не от книга, която може да е спорна", казва майката.

Но Джой Пулман премълчава, че в репортажа на CBS това е само една от гледните точки и че другите преподаватели са защитили колежката си в общото им усилие децата да водят нормален разговор за разнообразието. Друга от майките споделила, че ефектът от случилото се върху сина ѝ бил много положителен: "Безценно беше да видя, че той няма абсолютно никакви предразсъдъци към тялото си. Дете ми просто е било там, чуло е различните истории и не ги е свързало с нищо опасно и не е поставял под въпрос тялото си."

Акцентът на историята е, че родителите поискали да ги уведомяват, когато ще се обсъждат подобни теми. Но на опитите на някои от тях изобщо да забранят разговора, учителка на деца от седми клас отвръща, че "е изключително опасно да се поема към забраняването на книги, на списъци от книги или към "селективна литература" за четене в клас или извън училище". От училищната инспекция в района обяснили, че използваните пред децата книжки са съответствали на възрастта им и че за разлика от сексуалното обучение, разговорите за полова идентичност не изискват предварително уведомяване на родителите.

Нищо от това не присъства в статията на Джой Пулман - съответно и в препечатания вариант от Асоциация "Общество и ценности" на български език.

Михаела Джоргова в предаването на БНТ "Вяра и общество".

Подписка "против" далеч преди правителството да е казало "да"

Но за сметка на това под статията има призив: "България предстои да гласува узаконяването на "социален пол" с предстоящото гласуване на Истанбулската конвенция от парламента*. Tова ще доведе до редефиниране на пола у нас, с всички негативни последици произлизащи от това. Подпиши и разпространи петицията! Децата ни го заслужават!"

Към средата на февруари 2018 г. онлайн петицията е подписана от малко над 10 000 души.

Любопитното е, че тя е създадена в интернет на 21 септември 2017 г. - далеч преди изобщо да се заговори масово за ратифициране на Истанбулската конвенция. Правителственото решение документът на Съвета на Европа да бъде внесен в парламента е от 3 януари 2018 г., а реалното внасяне стана на 12 януари.

(Доста по-неуспешна е кампанията на АОЦ "НЕ на Хелоуин! ДА на Будителите!", подета на 16 октомври 2017 г. с обяснението, че "празникът" Хелоуин НЯМА МЯСТО в българските училища и детски градини, защото излага на сериозни рискове децата и е напълно лишен от нравствени ценности".)

Разказваме всички тези детайли, защото е важно кои са хората, които слушаме начело на атаката срещу конвенцията и за контекста, в който това се случва. За да се стигне дотам, че премиерът да заяви, че следващия път когато се обсъжда дори няма да се нарича Истанбулска, защото и Истанбул създава проблем.

Президентът на IOF Браян Браун на конгреса на Световния съвет на семействата (WCF) в Будапеща през май 2017г. В Унгария еднополовите връзки са признати като граждански съюз, но не и като брак.

Рестартът на World Congress of Families

През декември 2016 г. World Congress of Families бе на практика преформатирана в нова структура - International Organization for the Family, разказа изданието BuzzFeed. Манифестът на новата Международна организация за семейството е т.нар. Декларация от Кейптаун, подписана от представители на над 20 държави. От нея е цитатът, че "няма да се подчиняваме на никоя земна власт".

"Това на практика е рестартиране на съществуващата от над 20 години World Congress of Families - федерация на социално консервативни организации от цял свят. Въпреки международното участие на конгресите ѝ, тя си беше една мрежа на структури със слаби връзки помежду си, но обединяващи активисти, противници на абортите и ЛГБТ", обяснява BuzzFeed.

Зад обновяването стои Браян Браун от Националната организация за брака в САЩ и изглежда появата на International Organization for the Family е резултат на разговори, продължили с години, целящи създаването на международна лобистка структура. В Кейптаун са присъствали представители на организации както от държави, където гей браковете са легализирани, така и от такива с драконови закони срещу хомосексуалните общности.

Сред тях, например, е била нигерйиката Тереса Окафор, която води кампания да бъдат обявени за престъпление не просто еднополовите връзки или съжителство, но и публичното демонстриране на чувства между хомосексуални. Нейният проект за закон предвиждаше за се криминализира членството в гей клубове или сдружения и благодарение на него днес в Нигерия подобна дейност се наказва с 10 години затвор.

Британката Андрей Уилямс, друга от подписалите Декларацията от Кейптаун, призоваваше през 2013 г. противниците на ЛГБТ общността да говорят за това, че има връзка между хомосексуалността и педофилията.

Унгарският премиер на конгреса на Световния съвет на семействата (WCF) в Будапеща през май 2017г., организиран съвместно с унгарското министерство на човешките ресурси. През 2018 г. годишният конгрес на организацията ще е в Молдова.

Така по парадоксален начин патриотите и ВМРО и крайните протестанти се оказаха в един лагер против Истанбулската конвенция. Ирония на съдбата е, че преди около 20 години активисти на ВМРО се опитваха да провалят сбирките и се бореха срещу църквите на пастор Георги Бакалов, които смениха много имена, сред които Обединена Божия църква, "Църква Живот в Слава" и други.

Хроника на една истерия

Ключовият момент в нагнетяване на обществената истерия срещу конвенцията е прессъобщение на ВМРО от 27 декември 2017 г. със заглавие "ВМРО: Международни лобита натискат България да узаконим "третия пол". Ето как се развиха събитията:

11 май 2011 г. - в Истанбул е подписана Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

12 март 2012 г. - Турция първа ратифицира конвенцията, към февруари 2018г. от 45 подписали ратификация са приели 24, документът влиза в сила при ратифицирането от поне 10 държави.

24 януари 2016 г. - България подписва конвенцията

30 август 2017 г. - "Алианс за защита от насилие, основано на пола", обединяващ 11 организации , призовава конвенцията бързо да бъде ратифицирана

21 септември 2017 г. - В интернет се появява подписка срещу Истанбулската конвенция, т.е. повече от три месеца преди темата да попадне в дневния ред на правителството

21 ноември 2017 г. - Зам.-министър на правосъдието Десислава Ахладова заявява в Брюксел, че България е на прага на ратифициране на конвенцията и са подготвени свързаните с това нормативни промени в законодателството

19 декември 2017г. - "Асоциация Общество и ценности" разпространи Отвореното писмо за отхвърляне ратификацията и подписка, подкрепена към средата на февруари от 52 организации

27 декември 2017 - ВМРО-БНД дава старт на кампанията срещу конвенцията, за която българите още не са чували; В съобщението се съдържат редица тези и фрази, които след това се подемат и повтарят непрекъснато от противниците на документа

3 януари 2018 г. - Правителството решава да внесе конвенцията в парламента за ратифициране

4 януари 2018 г. - БСП се обявява против ратификацията и иска правителството да оттегли документа

4 януари 2018 г. - Първото становище в подкрепа идва от Фондация П.У.Л.С.

9 януари 2018 г. - Първото становище против конвенцията е на Обединени Евангелистки Църкви в България

12 януари 2018 г. - Конвенцията е внесена в парламента

19 януари 2018 г. - Нилс Мужниекс, комисар към Съвета на Европа, изпраща писмо до председателя на Народното събрание с призив конвенцията да бъде одобрена и загриженост за "някои недоразумения, които се разпространяват в българското общество при обсъждането" на документа

21 януари 2018 г. - Светия Синод се обявява против ратифицирането на Истанбулската конвенция

22 януари 2018 г. - отворените писма против конвенцията започват да се множат; едно от тях е от Дискусионен клуб "Свободна България" и над 30 организации, изброени в края на писмото (всъщност става дума за пъстра смес от Християнски център "Прелом", Университетска болница "Св. Марина" във Варна и Георги Чунчуков - учител и общественик)

23 януари 2018 г. - Епископската конференция на Католическата църква в България изразява в становище сериозна "тревога" и не подкрепя предложението за ратифициране

23 януари 2018 г. - дебат в Аулата на Софийския университет за конвенцията се превръща в трибуна за яростни нападки срещу документа, участват председателят на парламента Цвета Караянчева, обмбудсманът Мая Манолова, британският посланик Ема Хопкинс и Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

24 януари 2018 г. - Главното мюфтийство се обявява против ратифицирането на конвенцията

24 януари 2014 г. - Организацията на евреите в България "Шалом" и Централният израилтянски духовен съвет се обявяват "за" ратифициране на Истанбулската конвенция

24 януари 2018 г. - Две комисии на парламента не дават ход на ратифицирането на конвенцията

9 февруари 2018 г. - Десетки лекари - някои от тях са професори и известни специалисти и ръководители на клиники в големи болници - се подписват под писмо против конвенцията, в текста между другото се казва, че "навремето Хитлер бе посочил за главна своя идеология расата, Ленин и Сталин - класата, а сега Съветът на Европа се опитва да наложи избираеми социални параметри на половата идентичност, в разрез с традициите и културата на различните европейски общества".

14 февруари 2018 г. - в телевизионно интервю премиерът Бойко Борисов обявява, че ще оттегли конвенцията, защото нямало консенсус, "Щом са уплашени - махаме я, дебатът почва отначало, няма да се занимаваме с нея".