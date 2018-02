С фланелка, дънки и кецове на работа? Защо не

© freepik.com

Какво да облека днес за работа – риза или тениска?" – този въпрос много хора си задават постоянно, преди да тръгнат към офиса. Изборът на дрехите за работното място често е трудна задача – както при мъжете, така и при жените. Отживелица ли е дрескодът на работното място и приемливо ли е да сложим фланелка, дънки и кецове и да тръгнем към офиса?

Облеклото, което носите, има дълбоко влияние върху това как ще ви възприемат околните. Да, всеки има стил на обличане в свободното време, но понякога той не е подходящ за определени професии и събития.

Дрескодът на работното място е отживелица, особено в някои професии. Освен това удобното облекло може да ви направи много по-продуктивни и да се чувствате по-комфортно. Някои IT компании насърчават своите служители да "бъдат себе си" в работата и да носят същите дрехи, които носят и в свободното си време. Това играе голяма роля и в креативността на всеки.

Този стил на обличане обаче крие и своите опасности. Според специалисти небрежното облекло може да накара служителите в една компания да се чувстват по-малко съсредоточени на работното си място.

Освен това според някои хора носенето на един и същ вид дрехи във и извън офиса е объркващо, защото трудно се прави разлика между работното и свободното време, което може да предизвика постоянна умора и стрес.

Ако се чудите дали и вие може да си позволите по-небрежно облекло на работното място, огледайте се какво носят колегите ви. Така най-лесно ще прецените дали е подходящо или не носенето на тениска и кецове в офиса. А ако все още търсите подходящата работа, разгледайте актуалните топ обяви за работа на Karieri.bg:

Resolute Asset Management търси Analyst

БНБ търси:

Експерти в дирекция "Икономически изследвания и прогнози"

Инспектор по банков надзор /по заместване/

"Адекум проекти за развитие" търси Експерт "Проекти, финансирани от ЕС"

Компания в сферата на услугите търси Специалист "Изготвяне на трудови възнаграждения"

BMW Group обявява Internship Aftersales

"Селматик" търси Бизнес консултант – внедрител на ERP система

"Анубис-Булвест" търси Експерт "Маркетинг"

HILL International Bulgaria търси:

Business Development Manager – Transport and Logistics

Sales Engineer

America for Bulgaria Foundation обявява Request for Proposal for Evaluation of "Schools of the Future"

KPMG търси Chief Operating Officer

"Алпик енергия България" търси Administrative Manager

3CX търси .NET, C# Developer (Nicosia, Cyprus)

Chronika търси Junior Accountant / Accountant

Още обяви за работа можете да намерите на Karieri.bg.