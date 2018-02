Как да бъдем успешни лидери в офиса

© freepik.com

Честито, вече сте лидер на екип! Лидерската роля обаче не е лесна, а и не е за всеки. Доста често повишението не е само повод за радост, но и за притеснение - дали ще се справя с новото предизвикателство.

Успешните лидери трябва да могат да вдъхновяват своя екип с действията си – точно затова бъдете уверени още от първия ден. Не забравяйте, че в първите няколко седмици колегите ви ще си изградят възприятия за това какъв шеф сте. Всеки лидер трябва да осъзнае, че носи отговорност не само за своето представяне, а и за това на хората от екипа си. С този подход лесно ще спечелите доверието на околните.

В много организации работещите се чувстват далеч от ръководството. Затова заличете т.нар. "те и нас" култура в офиса. Трябва да покажете, че всички работите заедно с една единствена цел – успеха. Ако вие полагате големи усилия, това ще се забележи и ще се отрази и на колегите ви.

Успешният лидер се разпознава тогава, когато екипът е изправен пред проблем. Не трябва да гледате на подобни казуси като задънена улица, а да търсите нови подходи и възможности за решаването им. Точно в такива по-сложни ситуации се изгражда силен и сплотен екип. Бъдете решителни и смели в своите действия – независимо и ако впоследствие те се окажат грешни.

Характерно за добрите лидери е и това да поставят смели цели пред екипа си. Точно те дърпат колектива нагоре към успеха. Направете си план, включващ краткосрочни и дългосрочни цели, и го споделете с колегите си.

Правете това, което смятате, че е правилно. Трябва сами да повярвате в себе си, за да могат хората около вас да го направят. Покажете ентусиазъм и ще бъдете истинско вдъхновение за всички в офиса.

