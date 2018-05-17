Остава в ареста мъжът, намушкал момче в тролей в София

Остава в ареста мъжът, намушкал момче в тролей в София

© Красимир Юскеселиев, Днвеник



Съдът остави в ареста мъжа, който нападна момче в тролей по линия 7 в София. 33-годишният Георги Георгиев прободе с нож 18-годишния Борислав Великов заради отправена забележка.


Нападателят от тролея не пожела да говори за инцидента. На адвоката си обяснил, че бил провокиран от Борислав.
От прокуратурата заявиха, че Георгиев е опасен и може да се скрие от правосъдието.


Прободеният младеж вече се възстановява. При нападението ножът на Георгиев се е оказал само на 2 сантиметра от сърцето му.

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Коментари (13)
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  1. 1 Профил на atmanpg
    atmanpg
    Рейтинг: 1907 Неутрално

    Мястото му е в затвора за опит за убийство.

  2. 2 Профил на Bojidar Vasilev
    Bojidar Vasilev
    Рейтинг: 1538 Неутрално

    Защо никоя медия не каза че става въпрос за Мангал ?!

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3125 Неутрално

    Този престъпник от кой етнос е ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3125 Неутрално

    До коментар [#2] от "Bojidar Vasilev":

    благодаря.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Bojidar Vasilev
    Bojidar Vasilev
    Рейтинг: 1538 Весело

    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Този престъпник от кой етнос е ?

    Ха познай ! :))))

  6. 6 Профил на tedif
    tedif
    Рейтинг: 836 Любопитно

    А защо още не е *въстанал* БХК?Пак обиждат циганитеееееее...

  7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3125 Весело

    До коментар [#5] от "Bojidar Vasilev":

    нали ти благодарих.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  8. 8 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 4333 Неутрално

    Да ходи 20 години да чука камъни в каменоломните пък нека се прави на ербап после!

    Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
  9. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3406 Неутрално

    Прободеният младеж вече се възстановява. При нападението ножът на Георгиев се е оказал само на 2 сантиметра от сърцето му.
    ________________
    Живеем в държавата, където само хора готови да посрещнат с гърдите си нож, могат да помолят децата на някои етноси да се държат прилично!


    Libertarianism is just anarchy for rich people
  10. 10 Профил на Infernus
    Infernus
    Рейтинг: 684 Неутрално

    Този престъпник от кой етнос е ?
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


    Третия пол, утре ще каже че е бил моционално нестабиле и е на свобода, да си чопли семки...

    Дела трябват, а не думи.
  11. 11 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9805 Неутрално

    Ако не го изкарат невменяем и да лежи в лудница, а после на свобода.

  12. 12 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 9069 Неутрално

    Минимум три години зад решетките за опит за убийство

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  13. 13 Профил на schwimmwagen
    schwimmwagen
    Рейтинг: 1101 Неутрално

    Ха , наложи се да ходя по други сайтове за подробностите, кпито са доста.. пъстри :

    Борислав /17г./ прави забележка на група буйни деца от ромски произход на не плюят семки по пода в тролея. В този момент в защита на децата се намесва Георги /33г./ ,който също е от ромски произход , наркоман - на метадонова програма. Спречкват се с Борислав вследствие ,на което последният пада прободен от ножа на Георги.

    "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"




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