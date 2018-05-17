Остава в ареста мъжът, намушкал момче в тролей в София

Съдът остави в ареста мъжа, който нападна момче в тролей по линия 7 в София. 33-годишният Георги Георгиев прободе с нож 18-годишния Борислав Великов заради отправена забележка.
Нападателят от тролея не пожела да говори за инцидента. На адвоката си обяснил, че бил провокиран от Борислав.
От прокуратурата заявиха, че Георгиев е опасен и може да се скрие от правосъдието.
Прободеният младеж вече се възстановява. При нападението ножът на Георгиев се е оказал само на 2 сантиметра от сърцето му.
atmanpgРейтинг: 1907 Неутрално
Мястото му е в затвора за опит за убийство.
Bojidar VasilevРейтинг: 1538 Неутрално
Защо никоя медия не каза че става въпрос за Мангал ?!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3125 Неутрално
Този престъпник от кой етнос е ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3125 Неутрално
До коментар [#2] от "Bojidar Vasilev":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
благодаря.
Bojidar VasilevРейтинг: 1538 Весело
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
Този престъпник от кой етнос е ?
Ха познай ! :))))
tedifРейтинг: 836 Любопитно
А защо още не е *въстанал* БХК?Пак обиждат циганитеееееее...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3125 Весело
До коментар [#5] от "Bojidar Vasilev":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
нали ти благодарих.
ХрабърРейтинг: 4333 Неутрално
Да ходи 20 години да чука камъни в каменоломните пък нека се прави на ербап после!Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3406 Неутрално
Прободеният младеж вече се възстановява. При нападението ножът на Георгиев се е оказал само на 2 сантиметра от сърцето му.Libertarianism is just anarchy for rich people
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Живеем в държавата, където само хора готови да посрещнат с гърдите си нож, могат да помолят децата на някои етноси да се държат прилично!
InfernusРейтинг: 684 Неутрално
Третия пол, утре ще каже че е бил моционално нестабиле и е на свобода, да си чопли семки... Дела трябват, а не думи.
Peni NikolРейтинг: 9805 Неутрално
Ако не го изкарат невменяем и да лежи в лудница, а после на свобода.
neutРейтинг: 9069 Неутрално
Минимум три години зад решетките за опит за убийствоIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
schwimmwagenРейтинг: 1101 Неутрално
Ха , наложи се да ходя по други сайтове за подробностите, кпито са доста.. пъстри :"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
Борислав /17г./ прави забележка на група буйни деца от ромски произход на не плюят семки по пода в тролея. В този момент в защита на децата се намесва Георги /33г./ ,който също е от ромски произход , наркоман - на метадонова програма. Спречкват се с Борислав вследствие ,на което последният пада прободен от ножа на Георги.