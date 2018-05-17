Остава в ареста мъжът, намушкал момче в тролей в София

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Съдът остави в ареста мъжа, който нападна момче в тролей по линия 7 в София. 33-годишният Георги Георгиев прободе с нож 18-годишния Борислав Великов заради отправена забележка.

Нападателят от тролея не пожела да говори за инцидента. На адвоката си обяснил, че бил провокиран от Борислав.

От прокуратурата заявиха, че Георгиев е опасен и може да се скрие от правосъдието.

Прободеният младеж вече се възстановява. При нападението ножът на Георгиев се е оказал само на 2 сантиметра от сърцето му.