Звездата на ФАРА 2018 г. си разделиха guts&brainsDDB и "Теленор"

Рекламна агенция за 2018 г. е guts&brainsDDB, а рекламодател на годината е "Теленор". Победители бяха отличени и наградени на рекламния фестивал ФАРА 2018 на тържествена церемония този уикенд, съобщиха организаторите на събитието БАКА.

Тази година в конкурса се включиха 28 рекламни агенции с 322 заявки. Броят на желаещите да вземат участие в рекламното съревнование е значително по-висок от предходната година и е поставил журито на конкурса пред двудневно предизвикателство да избере най-добрите кампании сред всички номинирани, обясняват организаторите на събитието.

За 2018 г. творческата концепция на фестивала заложи на връзката агенция – клиент и споделения резултат от работата им. Фестивалът мина под мотото "Работим заедно. Печелим заедно" и за първи път статуетката звезда е разделена на две.

"Високият интерес към ФАРА 2018 се дължи както на силната година сред творческите агенции, така и на заявеното уважение към усилията на клиентите. За първи път от основаването на наградите взехме решение "звездата" на ФАРА да бъде разделена на две, за да споделим успеха на кампании, базирани на взаимното доверие и екипна работа", обяснява Николай Караджов, изпълнителен директор БАКА.

Конкурсът се провежда за 19-а поредна година. Във фестивалната част участие в уъркшопове и лекции взеха световни имена като Пол Арнолд, Стийв Хенри, Ричард Мълъндър, Гурдийп Пури, Леван Лепсверидзе и Катаржина Драгович, които представиха актуални тенденции и съвети от рекламния бранш, обмениха опит с местните рекламисти и маркетолози.

Във фестивала бяха отличени агенция и клиенти за рекламни форми и кампании в следните категории:

категория ФИЛМ

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА

СТОКИ

СРЕБРО

Еййй

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Доброто тук

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Лютеници Philicon "Не като от баба, а от баба" (серия от 3)

Рекламодател: Филикон 97 АД

Агенция: reforma

БРОНЗ

Сравнителната реклама на Крадеца (серия от 3)

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

ФИНАЛИСТ

RiceUP! Eat smart

Рекламодател: Нухелт АД

Агенция: The Smarts

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА

УСЛУГИ

ЗЛАТО

Мечка

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Живееш в телефона си. Защо плащаш сметките на гише?

Рекламодател: UniCredit Bulbank

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

Telenor Bulgaria Christmas (серия от 52)

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Dare to click (серия от 2)

Рекламодател: Глобал брандс дистрибюшън ООД

Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ

EVN Proposal

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Lidl SnM

Рекламодател: Лидл България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

MyKi Fairytales

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Още хиляди причини да вземеш кредит (серия от 3)

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Telenor Bulgaria Network

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТ

Telenor Hungary Christmas

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА

СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

Sofia Film Fest (серия от 2)

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB

ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ

СРЕБРО

Супер селско видео

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

За по-човечно детско правосъдие, Експеримент

Рекламодател: Сдружение "Национална мрежа за децата"

Агенция: reforma

БРОНЗ

Trading Revolution

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Trading Revolution Prerolls

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТИ

Безделници

Рекламодател: Клиър лендинг АД

Агенция: Nitram

LIDL SnM Tour

Рекламодател: Лидл България

Агенция: guts&brainsDDB

РАДИОРЕКЛАМА

БРОНЗ

OLX (серия от 4)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

ЗЛАТО

Супер селски манифест

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

ЗЛАТО

Супер селско изпълнение (серия от 3)

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

OLX 1000 думи (серия от 4)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Още хиляди причини да вземеш кредит (серия от 3)

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

superselsko.eu

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

ФИНАЛИСТИ

Авариен разговорник на Volkswagen

Рекламодател: Порше изток ООД

Агенция: Tribal Worldwide София

Лютеници Philicon "Не като от баба, а от баба"

Рекламодател: Филикон 97 АД

Агенция: reforma

Tavex – злато

Рекламодател: Tavex ЕООД

Агенция: Tribal Worldwide София

СЪБИТИЯ

ЗЛАТО

Absolut Crop Circle

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: guts&brainsDDB

ЗЛАТО

Starobrno - Friendly Fire

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

Jameson Безстрашни пичове (серия от събития)

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

Trader Event

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Коледа без подаръци

Рекламодател: Смартс ООД

Агенция: The Smarts

ФИНАЛИСТИ

За по-човечно детско правосъдие

Рекламодател: Сдружение Национална мрежа за децата

Агенция: reforma

Събитие, скрито във ван

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: 121 Agency

ПРЕСРЕКЛАМА

СРЕБРО

Авариен разговорник на Volkswagen

Рекламодател: Порше изток ООД

Агенция: Tribal Worldwide София

СРЕБРО

Да прогоним предразсъдъците

Рекламодател: Фондация "ГЛАС"

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

Съществувате само Вие

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТИ

България в чаша вино

Рекламодател: Мари Бризар уайн енд спиритс България ЕООД

Агенция: All Channels Advertising

Преса "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics

ВЪНШНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

RiceUP! Eat smart

Рекламодател: Нухелт АД

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

Да закрием БХК (серия от 3)

Рекламодател: Български хелзинкски комитет

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Кинокласика - плакати (серия от 4)

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Женски номера

Рекламодател: Bianki Shoes

Агенция: Yellowmark.

БРОНЗ

Танцът Делхи

Рекламодател: Народен театър "Иван Вазов"

Агенция: The Smarts

ФИНАЛИСТИ

Господарите вкъщи (серия от 2)

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

За по-човечно детско правосъдие - плакат с откъсване

Рекламодател: Сдружение "Национална мрежа за децата"

Агенция: reforma

Супер селско изпълнение (серия от 3)

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

Късни представления (серия от 3)

Рекламодател: THEATRO

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

В подкрепа на жените шофьори

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: NRG BRANDS

СРЕБРО

Менторите 2

Рекламодател: Нов български университет

Агенция: NRG BRANDS

ФИНАЛИСТ

Внимавай с какво си пълниш главата – стикери в Национален природонаучен музей

Рекламодател: НПО "Еволюционен поглед"

Агенция: reforma

КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

ЗЛАТО

Inter Expo Center – ребрандинг

Рекламодател: Inter Expo Center

Агенция: Noble Graphics

ЗЛАТО

Ребрандиране Фондация Америка за България

Рекламодател: Фондация Америка за България

Агенция: Tribal Worldwide София

СРЕБРО

Shoot!

Рекламодател: Shoot!

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

Via Vinera Karabunar Estate

Рекламодател: Изба Карабунар ООД

Агенция: New Moment New Ideas Company

БРОНЗ

Power Pops

Рекламодател: Power Pops

Агенция: FOUR PLUS

БРОНЗ

Reinvent

Рекламодател: Reinvent | The Innovation Law Hub

Агенция: FOUR PLUS

ФИНАЛИСТИ

Практика

Рекламодател: Смартс ООД

Агенция: The Smarts

Силата на общността

Рекламодател: Фондация Америка за България

Агенция: Tribal Worldwide София

ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ

СРЕБРО

Енциклопедия с ненужни факти, Paddy

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: Tribal Worldwide София

СРЕБРО

Мед Мен

Рекламодател: "Златен мед"

Агенция: A Team

БРОНЗ

Wine Labels – Via Vinera

Рекламодател: Изба Карабунар ООД

Агенция: New Moment New Ideas Company

FILM CRAFT

ЗЛАТО

Dare to click (серия от 2)

Рекламодател: Глобал брандс дистрибюшън ООД

Агенция: Ogilvy Group

СРЕБРО

RiceUP! Eat smart

Рекламодател: Нухелт АД

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

Живееш в телефона си. Защо плащаш сметките на гише?

Рекламодател: UniCredit Bulbank

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

Sofia Film Fest Almodovar

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Sofia Film Fest Lynch

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТИ

България в чаша вино

Рекламодател: Мари Бризар уайн енд спиритс България ЕООД

Агенция: All Channels Advertising

Господарите вкъщи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

Естрада

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

Trading Revolution

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

ART DIRECTION

ЗЛАТО

Късни представления

Рекламодател: THEATRO

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Кинокласика – Плакати

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Менторите 2

Рекламодател: Нов български университет

Агенция: NRG BRANDS

БРОНЗ

Въздухоплаване в картинки

Рекламодател: Сердика център

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Господарите вкъщи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Детски отделения Пирогов

Рекламодател: Фондация "Америка за България"

Агенция: FOUR PLUS

БРОНЗ

Енциклопедия с ненужни факти, Paddy

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: Tribal Worldwide София

ФИНАЛИСТ

Колекция "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics

AMBIENT

ЗЛАТО

Absolut Crop Circle

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Витрини "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

EVN

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТ

За по-човечно детско правосъдие - плакат зад решетки

Рекламодател: Сдружение Национална мрежа за децата

Агенция: reforma

ONE-TO-ONE КОМУНИКАЦИЯ

ЗЛАТО

Decathlon - Умна пътека

Рекламодател: DECATHLON България

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

EVN Proposal

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Авариен разговорник на Volkswagen

Рекламодател: Порше изток ООД

Агенция: Tribal Worldwide София

БРОНЗ

Beer2Beer

Рекламодател: Клиър лендинг АД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Trader Coin

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТИ

Календарът на Крадеца

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

Коледни картички

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

категория DIGITAL

УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СРЕБРО

MyKi Fairytales

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Pocket Science

Рекламодател: VISA

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

roadtomalta.decathlon.bg

Рекламодател: DECATHLON България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Сайт "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Tesy Air Index

Рекламодател: ТЕСИ

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ

superselsko.eu

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

ОНЛАЙН РЕКЛАМА

БРОНЗ

McMinions

Рекламодател: Макдоналдс™

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТИ

EVN Banner

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

Патърни и звуци (серия от 4)

Рекламодател: Хаус маркет България

Агенция: Ogilvy Group

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

ЗЛАТО

Годината на Крадеца 2

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

Крадецът на ябълки - Открадни ми картичка

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕДИЙНИ ФОРМАТИ

БРОНЗ

Има място и за теб

Рекламодател: Тук-Там / Back2Bg

Агенция: gobox

БРОНЗ

Starobrno #различно: тийзър ООН

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

#youngpower - корица

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТИ

Кой ще изпие бирата?

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: The Smarts

Сравнителната реклама на Крадеца – outdoor

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ И СОЦИАЛНИ КАНАЛИ

СРЕБРО

McMinions

Рекламодател: Макдоналдс™

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

EVN Banner

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ В МЕДИИТЕ

ФИНАЛИСТ

The Big Beefeater Challenge

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: Tribal Worldwide София

ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

ЗЛАТО

MyKi Fairytales

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Pocket Science

Рекламодател: VISA

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

Decathlon - Пътят до Малта

Рекламодател: DECATHLON България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Telenor safe net

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ

СТОКИ

СРЕБРО

Лютеници Philicon "Не като от баба, а от баба"

Рекламодател: Филикон 97 АД

Агенция: reforma

СРЕБРО

Супер селско изпълнение

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Endless Toys

Рекламодател: Canon

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

Jameson Безстрашни Пичове

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Кинокласика

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Starobrno #различно

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ

УСЛУГИ

ЗЛАТО

Lidl SnM

Рекламодател: Лидл България

Агенция: guts&brainsDDB

ЗЛАТО

MyKi Fairytales

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

ЗЛАТО

Trading Revolution

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Decathlon - Пътят до Малта

Рекламодател: DECATHLON България

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

#youngpower

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Beer2Beer

Рекламодател: Клиър лендинг АД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

EVN Proposal

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Telenor Bulgaria Christmas

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB

ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ

СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

Камуфлаж за Пирин

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Да закрием БХК

Рекламодател: Български хелзинкски комитет

Агенция: Noble Graphics

Съпътстващ фестивала ФАРА конкурс за плакат "Заедно за Пловдив 2019"

Злато - Иглика Ангелова