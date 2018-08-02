Трус от 4 степен е регистриран край Гоце Делчев

Трус от 4 степен е регистриран край Гоце Делчев

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В 17:17 ч. е регистриран трус в района на Гоце Делчев. Той е на 2 км дълбочина, показват данните на Европейския сеизмологичен център.


Според данните му епицентърът е на 18 км северозападно от Гоце Делчев, 55 км югоизточно от Благоевград и 114 км южно от София.


Националният институт по сеизмология в БАН оценява силата на труса на 3.9 по Рихтер.




Земетресението е усетено и в София и предизвика реакции в социалните мрежи.


Директорът на пожарната в Благоевград Георги Пармаков обясни пред "Фокус", че няма нанесени щети от земетресението в района на курорта Банско. Няма и паника сред населението.

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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на Julius
    Julius
    Рейтинг: 1053 Неутрално

    Да, люшна лекичко...

  2. 2 Профил на koalarevolution
    koalarevolution
    Рейтинг: 475 Неутрално

    Нищо, поне пак вали...

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3619 Неутрално

    До коментар [#1] от "Julius":

    Не съм го усетил в София. Добре, че се е освободило напрежението по този начин.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на Julius
    Julius
    Рейтинг: 1053 Неутрално

    До коментар [#1] от "Julius":Не съм го усетил в София. Добре, че се е освободило напрежението по този начин.
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


    В по-височките сгради се усети, но леко...

  5. 5 Профил на aralambi
    aralambi
    Рейтинг: 1038 Неутрално

    Не е 4 степен, а с магнитуд около 4 по Рихтер. Някъде в Пирин, между Гоце Делчев и Банско. Усетих го в София, поразклати леко.

  6. 6 Профил на carmello
    carmello
    Рейтинг: 894 Неутрално

    разклати леко на 4-ти етаж в София, ама нещо като 5-6 секунди

  7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3619 Неутрално

    До коментар [#4] от "Julius":

    В кой квартал ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  8. 8 Профил на chepokalipsis
    chepokalipsis
    Рейтинг: 574 Неутрално

    Ужас, боК да ни пази! Е&авам се, зает е да праща спин на децата в Африка...

  9. 9 Профил на carmello
    carmello
    Рейтинг: 894 Неутрално

    До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

    в Изток





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