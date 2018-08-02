Трус от 4 степен е регистриран край Гоце Делчев

В 17:17 ч. е регистриран трус в района на Гоце Делчев. Той е на 2 км дълбочина, показват данните на Европейския сеизмологичен център.
Според данните му епицентърът е на 18 км северозападно от Гоце Делчев, 55 км югоизточно от Благоевград и 114 км южно от София.
Националният институт по сеизмология в БАН оценява силата на труса на 3.9 по Рихтер.
Земетресението е усетено и в София и предизвика реакции в социалните мрежи.
Директорът на пожарната в Благоевград Георги Пармаков обясни пред "Фокус", че няма нанесени щети от земетресението в района на курорта Банско. Няма и паника сред населението.
JuliusРейтинг: 1053 Неутрално
Да, люшна лекичко...
koalarevolutionРейтинг: 475 Неутрално
Нищо, поне пак вали...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3619 Неутрално
До коментар [#1] от "Julius":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Не съм го усетил в София. Добре, че се е освободило напрежението по този начин.
JuliusРейтинг: 1053 Неутрално
В по-височките сгради се усети, но леко...
aralambiРейтинг: 1038 Неутрално
Не е 4 степен, а с магнитуд около 4 по Рихтер. Някъде в Пирин, между Гоце Делчев и Банско. Усетих го в София, поразклати леко.
carmelloРейтинг: 894 Неутрално
разклати леко на 4-ти етаж в София, ама нещо като 5-6 секунди
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3619 Неутрално
До коментар [#4] от "Julius":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
В кой квартал ?
chepokalipsisРейтинг: 574 Неутрално
Ужас, боК да ни пази! Е&авам се, зает е да праща спин на децата в Африка...
carmelloРейтинг: 894 Неутрално
До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":
в Изток