Трус от 4 степен е регистриран край Гоце Делчев

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В 17:17 ч. е регистриран трус в района на Гоце Делчев. Той е на 2 км дълбочина, показват данните на Европейския сеизмологичен център.

Според данните му епицентърът е на 18 км северозападно от Гоце Делчев, 55 км югоизточно от Благоевград и 114 км южно от София.

Националният институт по сеизмология в БАН оценява силата на труса на 3.9 по Рихтер.

Земетресението е усетено и в София и предизвика реакции в социалните мрежи.

Директорът на пожарната в Благоевград Георги Пармаков обясни пред "Фокус", че няма нанесени щети от земетресението в района на курорта Банско. Няма и паника сред населението.