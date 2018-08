Учени от БАН питат дали занапред всеки проект за равенство между половете ще бъде спиран

© Цветелина Белутова

Учени от БАН, чиито проект за изследване на равенството между половете беше спрян след публикация първо във в. "Труд", обявиха в писмо до медиите, че темата е била представена превратно, а документите по него са разпространени неправомерно.

Обясняват, че целите на проекта, одобрен и финансиран от ЮНЕСКО, са да се проучат компетентността и мотивацията на учителите да отстояват и възпитават принципите на равенството между половете.

Допълват, че терминът "джендър" е легитимен в целия научен свят, когато се изследват отношенията между мъжете и жените. На българската общественост обаче терминът "джендър" бе представен превратно и манипулативно през изминалите месеци, посочват авторите на проекта. Проектът бе спрян след публикацията от Министерството на образованието, което дори обясни, че дори да бъде финансиран, няма да бъде осъществен.

Те питат дали случилото се означава, че занапред всеки, който дръзне да изследва джендър тематика като например проблеми на равнопоставеността на половете, дискриминацията, насилието, неравното заплащане на труда на мъжете и жените и пр., ще бъде остракиран.

Според учените този проект отново е използван за повод да се атакува авторитета на учените в академията.

Ето и пълния текст на позицията:

Ние, долуподписаните автори на проектното предложение "Forum for gender balanced model at school: the Bulgarian case", подадено към Participation Programme, UNESCO 2018-2019 заявяваме: През последните два дни нашето проектно предложение и ние персонално станахме обект на масирана медийна атака, след като документите на проекта бяха разпространени неправомерно. Целите на проекта бяха представени превратно, бе ни вменено намерение да разпростаняваме "джендър идеология", да налагаме "трети пол", да "промиваме мозъците на децата" и пр. Съвестта ни и доброто ни име на учени ни задължават да отговорим.

Целта на нашия проект беше да проучим компетентността и мотивацията на учителите да отстояват и възпитават принципите на равенството между половете. Подготвихме предложението, водени от убеждението, че конкретното познаване на проблемите, такива каквито се поставят във всекидневието на учители и възпитатели, е необходимо за изграждане на правилните стратегии в духа на "Gender Equality Action Plan 2014-2021" на ЮНЕСКО и цел 2 на програма "Образование" на ЮНЕСКО. Това са цели, които са в синхрон и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г., Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ. Бр. 33 от 26.04.2016) и смятаме, че би трябвало да са в синхрон и с политиката и на българското Министерство на образованието и науката.

Клеветническата акция в медиите провали по-нататъшното ни участие в конкурсната програма и това бе провъзгласено за "успех" от организаторите на тази недостойна операция. Очевидно терминът "джендър" е "плашилото", което се размахва отново. Това е термин, който е легитимен в целия научен свят, когато се изследват отношенията между мъжете и жените. На българската общественост обаче терминът "джендър" бе представен превратно и манипулативно през изминалите месеци.

Означава ли това, че оттук насетне всеки, който дръзне да изследва джендър тематика като например проблеми на равнопоставеността на половете, дискриминацията, насилието, неравното заплащане на труда на мъжете и жените и пр., ще бъде остракиран? Според нас случилото се е много сериозен прецедент за грубо погазване на академичната свобода и цензура. Във време, когато говорим за "Наука и образование за интелигентен растеж", ние бяхме представени като заплаха за българското училище, като "джендър агенти", опасни за българските деца.

Като представители на научната общност смятаме, че трябва да защитим неприкосновената ни свобода да избираме изследователските си полета, като спазваме научните стандарти, етичните норми и действащото законодателство, и не бива да позволяваме да ставаме жертва на конюнктурни настроения и лов на вещици. Обругаването на нашия проект стана повод отново да се атакува авторитета на учените от БАН като ненужни на българското общество. Питаме се, кой има полза от подобни внушения?

София, 3 август 2018 Ас. д-р Миладина Монова, доц д-р Ана Лулева, доц. д-р Албена Накова, гл. ас. д-р Шабан Даракчи.