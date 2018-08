"Защо четенето прави хората по-успешни"

© Freepik.com

Според социолога д-р Рандал Бел успехът се корени в това, което можете да контролирате. Но докато нямате контрол над природата, икономиката, сутрешния трафик дори, можете да поставите поне малките и всекидневни неща "в коловоз". Така не само ще бъдете по-организирани и ще пестите време с всичко, което правите по инерция, но и можете дори несъзнателно да "тренирате" себе си.

Един от триковете е четенето. Независимо кога ще четете – преди лягане, на път към работа или в обедната почивка, подобрявате функциите на мозъка си. И ако в ръцете ви е попаднала книга, свързана с бягането, има голям шанс да активира невроните, свързани с физическата активност.

