Музиката помага за съсредоточаването на работното място

© Freepik.com

Понякога атмосферата на работното място може да се окаже доста напрегната. Много задачи за вършене, мъмрене от шефа и още, и още. Освен това лесно хубавият ден може да се вгорчи от някой намръщен колега.

Много хора имат свои техники за успокояване и повишаване на концентрацията в офиса.

Слушането на музика по време на работа е предпочитано от много млади хора, а и не само. За мнозина обаче все още е странно, че музиката може да подпомага съсредоточаването, а не да пречи на работния процес. Действително изглежда, че продуктивността е под въпрос, когато работата върви паралелно с музика. Слушането разсейва, особено когато става дума за по-специфични дейности. Очевидно обаче не е точно така.

Това се потвърждава от изследвания, в които са сравнявани хора, слушащи музика, и такива, които не слушат. Резултатът се оказва, че е в полза на първите. Музиката концентрира, защото изолира от хаоса наоколо и със сигурност разнообразява работната среда, което пък е изключително важно за мотивацията, настроението и работоспособността.

Все пак това е доста индивидуално и трябва да пробваме, за да видим как точно ще ни действа музиката, докато работим. Най-важно обаче е използването на слушалки. Според специалисти има огромна разлика между слушането на музика от всички в офиса и индивидуално. Колективното слушане има по-скоро разсейващ ефект.

Добре е, ако избирате позната за вас музика. Непознатата музика действа разконцентриращо и задържа вниманието по-скоро върху себе си, отколкото върху работния процес. Най-добре е и да слушате мелодии без текст.

Ето и някои парчета, които може да ви предложим, за концентрация в офиса: Alexi Murdoch – Breathe, Daughter - Get Lucky (Daft Punk cover), Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra), Dave Matthews Band – Mercy, Sea Wolf - "Old Friend".

