Турция ще екстрадира Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор

© Георги Кожухаров Сотир Цацаров

Турски съд е издал решение за екстрадицията на Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. Все още не е известно кога ще стане това.

На 2 август бяха задържани 19 души, за които имаше данни, че са свързани с организирана престъпна група на Димитър Желязков - Митьо Очите. Задържани под стража обаче останаха петима. От всички с обвинения в неизвестност беше само общинският съветник от Несебър Пейко Янков, който се издирваше с червена бюлетина. Няколко дни след това и той беше задържан. Димитър Желязков беше под стража в Турция от август досега.

Самият той бе задържан в луксозен хотел в Истанбул заедно общински съветник от Бургас Бенчо Бенчев. За 24 часа с тях бе задържан и бившият депутат от ДПС Несрин Узун. По-късно срещу Бенчев бе повдигнато обвинение, че е укривал Митьо Очите в чужбина. В последствие беше освободен срещу гаранция от 50 хил. лв.