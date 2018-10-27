Турция ще екстрадира Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор

Сотир Цацаров

© Георги Кожухаров

Сотир Цацаров



Турски съд е издал решение за екстрадицията на Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. Все още не е известно кога ще стане това.


На 2 август бяха задържани 19 души, за които имаше данни, че са свързани с организирана престъпна група на Димитър Желязков - Митьо Очите. Задържани под стража обаче останаха петима. От всички с обвинения в неизвестност беше само общинският съветник от Несебър Пейко Янков, който се издирваше с червена бюлетина. Няколко дни след това и той беше задържан. Димитър Желязков беше под стража в Турция от август досега.


Самият той бе задържан в луксозен хотел в Истанбул заедно общински съветник от Бургас Бенчо Бенчев. За 24 часа с тях бе задържан и бившият депутат от ДПС Несрин Узун. По-късно срещу Бенчев бе повдигнато обвинение, че е укривал Митьо Очите в чужбина. В последствие беше освободен срещу гаранция от 50 хил. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3930 Весело

    Бенчо ли ще го докара от Турция?

  2. 2 Профил на liverpoolfc
    liverpoolfc
    Рейтинг: 328 Неутрално

    Айде, че дрогата за следващото лято от сега трябва да се обезпечи.

    Ако се позабави още малко, ще вземе някой друг играч да се намеси по черноморието. А това е недопустимо...

    Забрани флаша към Капитал, не позволявай да ти натрапват реклами!!!
  3. 3 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2672 Любопитно

    И наш'те за къде са се разбързали? Искат да го пускат, колкото се може по-скоро ли?
    Там поне е в кауша!

    ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
  4. 4 Профил на Weingro
    Weingro
    Рейтинг: 839 Неутрално

    А ние ще го пуснем след малко шум по медиите. Същата идиотска история всеки път...

  5. 5 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 3042 Неутрално

    Крайно време беше!

  6. 6 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4654 Любопитно

    Да не би да е приел исляма и той, междувременно?

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4118 Весело

    "Голямото завръщане" предстои за Митьо, Арабаджиеви и Баневи...

  8. 8 Профил на С Стоянов
    С Стоянов
    Рейтинг: 1520 Весело

    Не може ли да го оставим на турската милостиня? Все пак е влязъл в страната незаконно , таке че имат основание да го пратят при анадолският ,,Бай Ставри"!

    ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
  9. 9 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10277 Неутрално

    Значи скоро и ще го освободят :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK