Турция ще екстрадира Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор

Турски съд е издал решение за екстрадицията на Димитър Желязков - Митьо Очите, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. Все още не е известно кога ще стане това.
На 2 август бяха задържани 19 души, за които имаше данни, че са свързани с организирана престъпна група на Димитър Желязков - Митьо Очите. Задържани под стража обаче останаха петима. От всички с обвинения в неизвестност беше само общинският съветник от Несебър Пейко Янков, който се издирваше с червена бюлетина. Няколко дни след това и той беше задържан. Димитър Желязков беше под стража в Турция от август досега.
Самият той бе задържан в луксозен хотел в Истанбул заедно общински съветник от Бургас Бенчо Бенчев. За 24 часа с тях бе задържан и бившият депутат от ДПС Несрин Узун. По-късно срещу Бенчев бе повдигнато обвинение, че е укривал Митьо Очите в чужбина. В последствие беше освободен срещу гаранция от 50 хил. лв.
4ortРейтинг: 3930 Весело
Бенчо ли ще го докара от Турция?
liverpoolfcРейтинг: 328 Неутрално
Айде, че дрогата за следващото лято от сега трябва да се обезпечи.Забрани флаша към Капитал, не позволявай да ти натрапват реклами!!!
Ако се позабави още малко, ще вземе някой друг играч да се намеси по черноморието. А това е недопустимо...
lone wolfРейтинг: 2672 Любопитно
И наш'те за къде са се разбързали? Искат да го пускат, колкото се може по-скоро ли?ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
Там поне е в кауша!
WeingroРейтинг: 839 Неутрално
А ние ще го пуснем след малко шум по медиите. Същата идиотска история всеки път...
VoikoРейтинг: 3042 Неутрално
Крайно време беше!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4654 Любопитно
Да не би да е приел исляма и той, междувременно?"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
hamiltonfРейтинг: 4118 Весело
"Голямото завръщане" предстои за Митьо, Арабаджиеви и Баневи...
С СтояновРейтинг: 1520 Весело
Не може ли да го оставим на турската милостиня? Все пак е влязъл в страната незаконно , таке че имат основание да го пратят при анадолският ,,Бай Ставри"!ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
penetratingРейтинг: 10277 Неутрално
Значи скоро и ще го освободят :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert