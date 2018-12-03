Въоръжен мъж е нахлул в президентството

Въоръжен мъж е нахлул в президентството

© Красимир Юскеселиев



Въоръжен мъж на 72 години е нахлул в приемната на президентската администрация на бул. "Дондуков" в София тази вечер, съобщи БНР.


Той не се държал агресивно, но заявил, че е въоръжен, съобщиха от МВР пред общественото радио. Мъжът е бил обезвреден от намиращия се наблизо екип на жандармерията. Пистолетът му е иззет.


Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем, но не уточнил какъв. Мъжът, който е криминално проявен, е отведен в Първо районно полицейско управление за изясняване на мотивите за действията му.


По случая е образувано досъдебно производство.

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Коментари (39)
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  1. 1 Профил на Imaginary Friend
    Imaginary Friend
    Рейтинг: 601 Неутрално

    Ку-ку

    Не цъкам плюсове и минуси.
  2. 2 Профил на chkn41566335
    chkn41566335
    Рейтинг: 2568 Неутрално

    някой истинси комунист, забравил да си остави личния макаров като ходи при Резидента

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Неутрално

    Това при бойко не може да се случи. Там охраната е железна.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Неутрално

    До коментар [#2] от "chkn41566335":

    Просто милиционер.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Пешката
    Пешката
    Рейтинг: 2985 Весело

    Нема а са плашите - резиденто не му трябва охрана.

    Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
  6. 6 Профил на Stewie
    Stewie
    Рейтинг: 1312 Весело

    антон тодоров ?

  7. 7 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3247 Весело

    Боят настана!

  8. 8 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3247 Весело

    Това при бойко не може да се случи. Там охраната е железна.
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА



    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Не знам доколко е "железна",но в интерес на истината охраната на премиера е с една идея по-учтива от тази на президента. Лични впечатления.

  9. 9 Профил на стафилокок
    стафилокок
    Рейтинг: 778 Неутрално

    Може човекът да е търсел тоалетна.

    Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
  10. 10 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 964 Весело

    Кой от агитката не е на линия и отговаря на описанието?!

  11. 11 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 2133 Неутрално

    Недоразумение. Просто човекът е чул, че там продават кауни и е отишъл да си купи, да прави жена му тиквеник. Но не му е трябвал цял и си е носил ножче да си отреже парче 🤔

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Неутрално

    До коментар [#8] от "deaf":

    Те и ония зелените в Украйна били много "учтиви" !!! Смешен си.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  13. 13 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3378 Неутрално

    Как е минал през рамката?!

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  14. 14 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 2643 Весело

    " Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем, но не уточнил какъв."

    Ми няма данни президентът да му е обърнал внимание ! Това беше една отлична възможност за президентът да покаже, че освен да прави коремни по лостовете, може да действа и по " мъжки" в подобни ситуации....

  15. 15 Профил на Yard
    Yard
    Рейтинг: 1916 Неутрално

    Най-вероятно е наистина някой дърт чугун, който е повярвал как нашия руско-болгарски генерал е народен човек и ще му реши проблемите.

  16. 16 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3247 Неутрално

    До коментар [#8] от "deaf":Те и ония зелените в Украйна били много "учтиви" !!! Смешен си.
    —цитат от коментар 12 на КМЕТ В СЯНКА



    До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Само съобщих факти без да взимам отношение към тях.

  17. 17 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 1954 Неутрално


    Е....не, че по принцип е лошо .... но все пак.... не е начинът по тоя....

  18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Неутрално

    До коментар [#13] от "Norman Granz":

    не знам дали точно там има рамка.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  19. 19 Профил на Niraah
    Niraah
    Рейтинг: 157 Неутрално

    Пак да попитам уважаемите "журналисти" от Дневник, защо за пореден ден нямат статия за събитията в Париж???

  20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Весело

    До коментар [#16] от "deaf":

    Какво точно е общото между учтивостта на гавазите и сигурността на обекта би ли ни обяснил. Освен смешно ни стана и любопитно.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3746 Весело

    До коментар [#19] от "Niraah":

    Вчера имаше за заплахите на Макрон, че ще ги издиряти ще си платят.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  22. 22 Профил на lustmord
    lustmord
    Рейтинг: 2292 Неутрално

    На 71г и "нахлул"?!? Тия от охраната до един са за уволнение.

  23. 23 Профил на chkn41566335
    chkn41566335
    Рейтинг: 2568 Весело

    До коментар [#19] от "Niraah":

    клипборда ти пращи вече, а те не пускат

  24. 24 Профил на chkn41566335
    chkn41566335
    Рейтинг: 2568 Весело

    До коментар [#19] от "Niraah":

    остави Париж ами за Осло защо не пишат?

  25. 25 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
    Рейтинг: Неутрално

    Ку-ку
    —цитат от коментар 1 на Imaginary Friend


    не той

    яж бахур
  26. 26 Профил на tosho_toto
    tosho_toto
    Рейтинг: 641 Неутрално

    Била е фейсбук потребителката Радка-дъ дийп.Искала да стисне ръката на генерала.

  27. 27 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3753 Неутрално

    Подозирам, че човекът е искал да предложи та пРезидента помощ в охраната (с Макаров) на руския газ от пречките на Европа!

  28. 28 Профил на rumata
    rumata
    Рейтинг: 648 Неутрално

    Най-вероятно е наистина някой дърт чугун, който е повярвал как нашия руско-болгарски генерал е народен човек и ще му реши проблемите.
    —цитат от коментар 15 на Yard


    Още по-вероятно е да е някой пациент на психо-дЯсния диспансер, чиито представители тук са доста агресивни спрямо президента Радев.

    Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
  29. 29 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2292 Неутрално

    Ами човекът не е издържал на приказките на авиатора и е отишъл да му го обясни.

  30. 30 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4146 Неутрално

    Пенсиониран каскет, "бузлуджанец", криминално проявен и въоръжен партизанин, търсещ руски ятак...
    Нормално...

    скоростен индекс "Y"
  31. 31 Профил на chkn41566335
    chkn41566335
    Рейтинг: 2568 Неутрално

    До коментар [#28] от "rumata":

    ако беше така, пиарката на летеца щеше да вдига пушек до небесата.
    комундер е бил :)

  32. 32 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 1392 Весело

    Как е минал през рамката?!
    —цитат от коментар 13 на Norman Granz


    Е как, не чете ли? Нахлул е. Със се рамката, касата и три реда туугли :))

  33. 33 Профил на АзКлавдия
    АзКлавдия
    Рейтинг: 2780 Неутрално

    Не се държал агресивно, но казал, че е въоръжен. Тогава защо пише "нахлул"?
    Май пак развален телефон.

    Доброто е заразно
  34. 34 Профил на Йоаникий
    Йоаникий
    Рейтинг: 822 Разстроено

    Случката е стъкмена от пиарите на резидента с цел героизация и ореол от фалшива слава над семплата му главица..

    Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
  35. 35 Профил на korc
    korc
    Рейтинг: 1851 Неутрално

    Трябва да е човек,който не се чете новини, понеже президента е в Полша.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  36. 36 Профил на VeLikoV
    VeLikoV
    Рейтинг: 296 Весело

    Може и да е баща му . . . да му дърпа ушите. :D

  37. 37 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1187 Неутрално

    Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем,

    Е как да му обърне внимание като го няма. Този баламурник да се беше поинтересувал малко кога президентът е в София.

  38. 38 Профил на ebf52574941
    ebf52574941
    Рейтинг: 632 Весело

    Кой от агитката не е на линия и отговаря на описанието?!
    —цитат от коментар 10 на Noise


    Има един „Росен-Путлер“.
    Сега е с Nickname: „ФАТМАК в БАН съм бе кьорав ли си“
    В 1800 часа пише: „Резидента ми е проблема.“
    Последният му коментар е от 1829 часа и е изтрит от модератора.
    По правописа му предполагам, че не е с голям интелект.
    Освен това пише неистини (за „лъжи“ може да ме баннат).

    До коментар [#10] от "Noise":

  39. 39 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 1928 Весело

    Мислех си за един джамбазин с пищоль за тескеретата нещо да доизплащат а то тоя много по дъртанян по личен въпрос. :-)

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.




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