Въоръжен мъж е нахлул в президентството

Въоръжен мъж на 72 години е нахлул в приемната на президентската администрация на бул. "Дондуков" в София тази вечер, съобщи БНР.
Той не се държал агресивно, но заявил, че е въоръжен, съобщиха от МВР пред общественото радио. Мъжът е бил обезвреден от намиращия се наблизо екип на жандармерията. Пистолетът му е иззет.
Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем, но не уточнил какъв. Мъжът, който е криминално проявен, е отведен в Първо районно полицейско управление за изясняване на мотивите за действията му.
По случая е образувано досъдебно производство.
Imaginary FriendРейтинг: 601 Неутрално
Ку-куНе цъкам плюсове и минуси.
chkn41566335Рейтинг: 2568 Неутрално
някой истинси комунист, забравил да си остави личния макаров като ходи при Резидента
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Неутрално
Това при бойко не може да се случи. Там охраната е железна.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Неутрално
До коментар [#2] от "chkn41566335":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Просто милиционер.
ПешкатаРейтинг: 2985 Весело
Нема а са плашите - резиденто не му трябва охрана.Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
StewieРейтинг: 1312 Весело
антон тодоров ?
deafРейтинг: 3247 Весело
Боят настана!
deafРейтинг: 3247 Весело
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
Не знам доколко е "железна",но в интерес на истината охраната на премиера е с една идея по-учтива от тази на президента. Лични впечатления.
стафилококРейтинг: 778 Неутрално
Може човекът да е търсел тоалетна.Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
NoiseРейтинг: 964 Весело
Кой от агитката не е на линия и отговаря на описанието?!
aleks ivanРейтинг: 2133 Неутрално
Недоразумение. Просто човекът е чул, че там продават кауни и е отишъл да си купи, да прави жена му тиквеник. Но не му е трябвал цял и си е носил ножче да си отреже парче 🤔ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Неутрално
До коментар [#8] от "deaf":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Те и ония зелените в Украйна били много "учтиви" !!! Смешен си.
Norman GranzРейтинг: 3378 Неутрално
Как е минал през рамката?!НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
samoedinРейтинг: 2643 Весело
" Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем, но не уточнил какъв."
Ми няма данни президентът да му е обърнал внимание ! Това беше една отлична възможност за президентът да покаже, че освен да прави коремни по лостовете, може да действа и по " мъжки" в подобни ситуации....
YardРейтинг: 1916 Неутрално
Най-вероятно е наистина някой дърт чугун, който е повярвал как нашия руско-болгарски генерал е народен човек и ще му реши проблемите.
deafРейтинг: 3247 Неутрално
До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":
Само съобщих факти без да взимам отношение към тях.
Един препатилРейтинг: 1954 Неутрално
Е....не, че по принцип е лошо .... но все пак.... не е начинът по тоя....
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Неутрално
До коментар [#13] от "Norman Granz":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
не знам дали точно там има рамка.
NiraahРейтинг: 157 Неутрално
Пак да попитам уважаемите "журналисти" от Дневник, защо за пореден ден нямат статия за събитията в Париж???
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Весело
До коментар [#16] от "deaf":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Какво точно е общото между учтивостта на гавазите и сигурността на обекта би ли ни обяснил. Освен смешно ни стана и любопитно.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3746 Весело
До коментар [#19] от "Niraah":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Вчера имаше за заплахите на Макрон, че ще ги издиряти ще си платят.
lustmordРейтинг: 2292 Неутрално
На 71г и "нахлул"?!? Тия от охраната до един са за уволнение.
chkn41566335Рейтинг: 2568 Весело
До коментар [#19] от "Niraah":
клипборда ти пращи вече, а те не пускат
chkn41566335Рейтинг: 2568 Весело
До коментар [#19] от "Niraah":
остави Париж ами за Осло защо не пишат?
Моа Преател ТайпиРейтинг: Неутрално
не той яж бахур
tosho_totoРейтинг: 641 Неутрално
Била е фейсбук потребителката Радка-дъ дийп.Искала да стисне ръката на генерала.
vassilunРейтинг: 3753 Неутрално
Подозирам, че човекът е искал да предложи та пРезидента помощ в охраната (с Макаров) на руския газ от пречките на Европа!
rumataРейтинг: 648 Неутрално
Още по-вероятно е да е някой пациент на психо-дЯсния диспансер, чиито представители тук са доста агресивни спрямо президента Радев. Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
stedimРейтинг: 2292 Неутрално
Ами човекът не е издържал на приказките на авиатора и е отишъл да му го обясни.
hamiltonfРейтинг: 4146 Неутрално
Пенсиониран каскет, "бузлуджанец", криминално проявен и въоръжен партизанин, търсещ руски ятак...скоростен индекс "Y"
Нормално...
chkn41566335Рейтинг: 2568 Неутрално
До коментар [#28] от "rumata":
ако беше така, пиарката на летеца щеше да вдига пушек до небесата.
комундер е бил :)
nema_labavoРейтинг: 1392 Весело
Е как, не чете ли? Нахлул е. Със се рамката, касата и три реда туугли :))
АзКлавдияРейтинг: 2780 Неутрално
Не се държал агресивно, но казал, че е въоръжен. Тогава защо пише "нахлул"?Доброто е заразно
Май пак развален телефон.
ЙоаникийРейтинг: 822 Разстроено
Случката е стъкмена от пиарите на резидента с цел героизация и ореол от фалшива слава над семплата му главица..Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
korcРейтинг: 1851 Неутрално
Трябва да е човек,който не се чете новини, понеже президента е в Полша.Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
VeLikoVРейтинг: 296 Весело
Може и да е баща му . . . да му дърпа ушите. :D
koko65bgРейтинг: 1187 Неутрално
Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем,
Е как да му обърне внимание като го няма. Този баламурник да се беше поинтересувал малко кога президентът е в София.
ebf52574941Рейтинг: 632 Весело
Има един „Росен-Путлер“.
Сега е с Nickname: „ФАТМАК в БАН съм бе кьорав ли си“
В 1800 часа пише: „Резидента ми е проблема.“
Последният му коментар е от 1829 часа и е изтрит от модератора.
По правописа му предполагам, че не е с голям интелект.
Освен това пише неистини (за „лъжи“ може да ме баннат).
До коментар [#10] от "Noise":
ТанасРейтинг: 1928 Весело
Мислех си за един джамбазин с пищоль за тескеретата нещо да доизплащат а то тоя много по дъртанян по личен въпрос. :-)"Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.