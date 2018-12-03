Въоръжен мъж е нахлул в президентството

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Въоръжен мъж на 72 години е нахлул в приемната на президентската администрация на бул. "Дондуков" в София тази вечер, съобщи БНР.

Той не се държал агресивно, но заявил, че е въоръжен, съобщиха от МВР пред общественото радио. Мъжът е бил обезвреден от намиращия се наблизо екип на жандармерията. Пистолетът му е иззет.

Задържаният е заявил, че искал президентът Румен Радев да му обърне внимание по негов проблем, но не уточнил какъв. Мъжът, който е криминално проявен, е отведен в Първо районно полицейско управление за изясняване на мотивите за действията му.

По случая е образувано досъдебно производство.