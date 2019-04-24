Кошлуков заменя Каменаров начело на БНТ до избора на нов директор

Кошлуков заменя Каменаров начело на БНТ до избора на нов директор

© Дневник



Генералният директор на БНТ Константин Каменаров е депозирал оставката си тази сутрин пред Съвета за електронни медии и тя е била приета. Медийният регулатор е избрал програмния директор Емил Кошлуков временно да заема поста, съобщи БНР. Оставката е приета единодушно с пет гласа "за",


Каменаров не може да заема повече поста, след като преди дни получи условна присъда заради шофиране след употреба на алкохол. Повече по темата четете тук.


С три гласа "за", един "против" и един "въздържал се" съветът е избрал програмния директор на БНТ Емил Кошлуков за временно изпълняващ длъжността генерален директор. Той е бил единственият кандидат, който отговаря на законовите изисквания за заемането на поста и който се е съгласил да го заеме, уточнява държавното радио.




Самият Емил Кошлуков бе сред кандидатите да заемат поста генерален директор на БНТ. След като за него бе избран Каменаров, Кошлуков стана програмен директор на обществения канал БНТ 1. Освен това той е водещ на предаването "Още от деня". От пресцентъра на държавната телевизия в момента не могат да кажат дали той ще продължи да е водещ, след като временно поема поста генерален директор на медията.


Преди година в едно от изданията на предаването Кошлуков показа среден пръст, което доведе до протест пред сградата на телевизията и искане на оставката му. По-късно той се извини за поведението си, а СЕМ наложи глоба от 3 хил. лв. на БНТ.


Междувременно Кошлуков се зае с "оптимизация" на предаването "Денят започна с култура", като отстрани и продуцента на предаването. Месеци преди това бе препоръчал да се засили "лайфстайл тематиката" в него. Временно предаването бе преместено в по-късен час.


СЕМ да преразгледа решението си


Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) излезе с официална позиция след назначаването на Кошлуков, като призоваха СЕМ "бързо да преразгледа решението си, което би довело до още по-голяма имиджова щета за телевизията след осъждането на досегашния генерален директор". Според съсловната организация "в цял свят се гледа с подозрение на прескачането от политиката в журналистиката и е абсолютно несъвместимо със статута на БНТ като обществена телевизия да бъде управлявана, макар и временно от човек с биографията на г-н Кошлуков".


"Още по-притеснително е, че Кошлуков дойде в БНТ след деклариран стаж в телевизия "Алфа" на партия "Атака", чийто лидер (бел. ред. Волен Сидеров) има три присъди за хулигански прояви. Този избор оставя съмнение, че позицията на генералния директор на обществената медия е зависима от интересите на управляващата коалиция, от която тази партия е част. И това се случва в период преди избори, което е сериозна опасност за безпристрастността на медията", пишат още от АЕЖ.


Асоциацията също припомня случая, в който Кошлуков показа среден пръст в национален ефир, като според тях "решение на СЕМ може да бъде сравнено с подобен неприличен жест към свободата на словото и към цялото българско общество".

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на etty1
    etty1
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    Шокът е голям!

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  2. 2 Профил на kritikar
    kritikar
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    Ей ся му паднаха на средния пръст, дето го показа по същата телевизия! :)

  3. 3 Профил на xm...
    xm...
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    И ся кат' са разфъчат е'ни средни пръстове!

  4. 4 Профил на кокошката
    кокошката
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    От трън та на глог.

  5. 5 Профил на hodounski
    hodounski
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    По-надолу може ли?

  6. 6 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
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    Май с оня беше по-добре, щото сега...

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  7. 7 Профил на дерибеев
    дерибеев
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    До коментар [#5] от "hodounski":

    може разбира се, ама са на работа в ДВ

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  8. 8 Профил на nessarox
    nessarox
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    ИЗненадани има ли?

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  9. 9 Профил на 1_april
    1_april
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    "Самият Емил Кошлуков бе сред кандидатите да заемат поста генерален директор на БНТ."

    Май вече ни остана само в надеждата БНР, като обществена медия :-(

  10. 10 Профил на Тони КОСТОВ
    Тони КОСТОВ
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    Сбъдна се мечтата на Лекето.

  11. 11 Профил на xm...
    xm...
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    Шокът е голям!
    —цитат от коментар 1 на etty1

    За кого?
    Требе да е мно'о вЕрващ. Си.
    Верващ си ... Заблуден ... ЗомбЕ ...

    Преди малко писах под статията тук за Каменаров на Прокопиев ЕЖК-то да внимава какво си пожелава, че Стабилността са клати и ша пада араламбене, а може би и тричане ...

  12. 12 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
    д р Чарли Мишкин от ГРУ
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    До коментар [#7] от "дерибеев":

    Можеш ли да ми обясниш какво разбираш под "са на работа" в "ДВ"?
    Държавен вестник ли е и кой е това?

    Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
  13. 13 Профил на truly
    truly
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    До коментар [#9] от "1_april":

    Точно това си помислих и аз. Само БНТ и БНР са що-годе обективни в момента. Явно БНТ е на път да се превърне в поредният генератор на манипулации.

  14. 14 Профил на xm...
    xm...
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    До коментар [#7] от "дерибеев":Можеш ли да ми обясниш какво разбираш под "са на работа" в "ДВ"? Държавен вестник ли е и кой е това?
    —цитат от коментар 12 на д р Чарли Мишкин от ГРУ

    Той има предвид Дойчето веллето.

    Разбирам объркването ви.
    Те ДВ наистина се изживяват като някакъв Държавен вестник.
    Даже Наддържавен дори ...

  15. 15 Профил на Лелка
    Лелка
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    Средният кошлуков пръст, нагло наврян в очите на клетия зрител.

  16. 16 Профил на niakoi_si
    niakoi_si
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    Дето се вика, внимавай какво си пожелаваш, да не вземе да ти се сбъдне. За оставката на пияндето иде реч де...

  17. 17 Профил на tosho_toto
    tosho_toto
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    Спокоен съм. БНТ няма да бъде проводник на джендър политика.

  18. 18 Профил на ppj03316395
    ppj03316395
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    Кошлуче - боклуче.

  19. 19 Профил на Gopeто
    Gopeто
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    Край с гледаненото на ВИНАГИ правителствената БНТ. Да ме извинят Горан Благоев и Георги Ангелов, но всяка свинщина си граница. Когато страхливеца Иман Славков слугуваше на правешката свиня и ни пропагандираше неговото послушание и раболепие, като висша ценност от същата телевизия, нямах избор какво да гледам. Сега при комуниста Кошлуков, спокойно мога да карам и без телевизия.

    "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
  20. 20 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
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    До коментар [#7] от "дерибеев":

    Или като теб са на щат да пишат коментари в Дневник? 🤔

    Колкото до Лош Куков... коментарът е иьлишен 👎😡

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  21. 21 Профил на stef
    stef
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    Има само една дума - ПОРНО!
    Това е, което наблюдаваме, цинизмът във властта е навсякъде...

    Stef
  22. 22 Профил на dolna4erti4ka
    dolna4erti4ka
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    Комунетата им остана само другарят Волгин вече.Може и да е обърнал резбата ,ама други нема.

  23. 23 Профил на С Стоянов
    С Стоянов
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    Замениха алкохолика с олиг@френа!

    БНТ, Сър!

    ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
  24. 24 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
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    До коментар [#19] от "Gopeто":

    Това е целта: да бъдат отвратени нормалните хора от обществената телевизия. Успяват засега.

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  25. 25 Профил на дерибеев
    дерибеев
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    До коментар [#12] от "д р Чарли Мишкин от ГРУ":

    за разни проекти е над държавен вестник, иначе е медия наложила се с таланта да подбира "журналисти" с .... подходящ характер

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  26. 26 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
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    По-надолу може ли?
    —цитат от коментар 5 на hodounski


    Е как да не може, в коя страна живеем?

  27. 27 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
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    Това е добър ден за ШиШкавата ни демокрация.

    Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
  28. 28 Профил на TPOTOAP
    TPOTOAP
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    Още вчера го написах

    Сега кошлука ще заеме поста официално.
    —цитат от коментар 26 на TPOTOAP

  29. 29 Профил на дерибеев
    дерибеев
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    До коментар [#20] от "aleks ivan":

    сериозно ли опитваш да внушиш , че се допуска някой щатен извън вашия щат да пише тук? успех

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  30. 30 Профил на ambros
    ambros
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    Малко уточнение:
    Кошлуков не е показвал среден пръст на никого. Той посочи какво са му покзали на него протестиращите.

  31. 31 Профил на samoedin
    samoedin
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    Да се чуди човек как все по - големи недоразумения овладяват ключови държавни институции без свян, без задръжки....

  32. 32 Профил на tosho_toto
    tosho_toto
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    До коментар [#24] от "aleks ivan":

    Ясно колко си нормален щом гледаш всичките повторения на проф.Вучков.

  33. 33 Профил на Капабланка
    Капабланка
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    Никаква изненада!!!Така беше и до сега!!А както знаем, временното е най-постоянно!
    ГЕРБ завзе и БНТ!!!

  34. 34 Профил на Gopeто
    Gopeто
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    До коментар [#9] от "1_april":
    И там шефът е като Каменаров - слуга на силните на деня. Журналистите, обче не се дават лесно.

    "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
  35. 35 Профил на Танас
    Танас
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    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  36. 36 Профил на arcanum
    arcanum
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    Поредната подигравка на властта. Ама и ние си търпим... не протестираме пред БМТ

  37. 37 Профил на murphy_68
    murphy_68
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    До коментар [#4] от "кокошката":

    Даже по лошо

  38. 38 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
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    Поредната подигравка на властта. Ама и ние си търпим... не протестираме пред БМТ
    —цитат от коментар 36 на arcanum


    Ами протестирай бе! Що кибичиш тук?

  39. 39 Профил на lpi31580057
    lpi31580057
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    УЖАС!!!!!

  40. 40 Профил на jmf29537805
    jmf29537805
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    И защо оставка, а не уволнение?

    Кошлуков ще се справи.

  41. 41 Профил на Отец Сисой
    Отец Сисой
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    Яко. Пъзелът съвсем се нареди :)

    over the under
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    Отец Сисой
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    Пееф кога пак става шеф на ДАНС?

    over the under
  43. 43 Профил на Бенк-Бенк
    Бенк-Бенк
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    По-надолу може ли?
    —цитат от коментар 5 на hodounski


    -Миоже- бъди оптимист.

  44. 44 Профил на Stewie
    Stewie
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    очевидно вчерашната еуфория беше крайно преждевременна ,а иначе като се има предвид колко е "популярен и обичан" е кошлука ,герб прави показно как се губят избори

  45. 45 Профил на arcanum
    arcanum
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    Най-удобният за Пеевски. Добра журналистическа мафия си е спретнал Гуци

  46. 46 Профил на conTXT
    conTXT
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    Само две неща мога да оценя като позитивни по времето на Каменаров, поне видими за мен като зрител. Първото е ребрандирането на БНТ - новият знак и въобще идентичност ми допадат. Второто е новите канали. Не че много ги гледам, но поне има още повече разнообразие.
    Най-запомнящите се глупости:
    1. Назначаването на Кошлуков
    2. Уволняването или принудителното самонапускане на доказани професионалисти
    3. Атаката срещу Денят започва с култура
    4. Допускането на цензура и мракобесие, което е в пряка връзка с т. 1
    Превзета държава-превзета ТВ.
    БНР все още се държи, което е направо парадоксално. Дано поне този оазис остане незасегнат.

    generator
  47. 47 Профил на Бенк-Бенк
    Бенк-Бенк
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    Малко уточнение: Кошлуков не е показвал среден пръст на никого. Той посочи какво са му покзали на него протестиращите.
    —цитат от коментар 30 на ambros


    -А,ако протестиращите му бяха показали голо дупе /голяма обида в Азия/ и той ли трябваше така да си ,,онагледява'' предаването?

  48. 48 Профил на Val Kilmer
    Val Kilmer
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    До коментар [#30] от "ambros":

    Само чакайте да паднете от власт вие герберските псевдодесни. Ще видите какъв ще ви го размаха пред очите. Той лично и неговият шеф Пеевски.

  49. 49 Профил на deasly
    deasly
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    "Какво шмърка Новото време?" (по Ицо Хазарта)
    иначе казано - от трън та на глог

  50. 50 Профил на Моа Преател Тайпи
    Моа Преател Тайпи
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    Гнус! Гарантирано от Мафията на Борисов!

    яж бахур




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