Кошлуков заменя Каменаров начело на БНТ до избора на нов директор

Генералният директор на БНТ Константин Каменаров е депозирал оставката си тази сутрин пред Съвета за електронни медии и тя е била приета. Медийният регулатор е избрал програмния директор Емил Кошлуков временно да заема поста, съобщи БНР. Оставката е приета единодушно с пет гласа "за",
Каменаров не може да заема повече поста, след като преди дни получи условна присъда заради шофиране след употреба на алкохол. Повече по темата четете тук.
С три гласа "за", един "против" и един "въздържал се" съветът е избрал програмния директор на БНТ Емил Кошлуков за временно изпълняващ длъжността генерален директор. Той е бил единственият кандидат, който отговаря на законовите изисквания за заемането на поста и който се е съгласил да го заеме, уточнява държавното радио.
Самият Емил Кошлуков бе сред кандидатите да заемат поста генерален директор на БНТ. След като за него бе избран Каменаров, Кошлуков стана програмен директор на обществения канал БНТ 1. Освен това той е водещ на предаването "Още от деня". От пресцентъра на държавната телевизия в момента не могат да кажат дали той ще продължи да е водещ, след като временно поема поста генерален директор на медията.
Преди година в едно от изданията на предаването Кошлуков показа среден пръст, което доведе до протест пред сградата на телевизията и искане на оставката му. По-късно той се извини за поведението си, а СЕМ наложи глоба от 3 хил. лв. на БНТ.
Междувременно Кошлуков се зае с "оптимизация" на предаването "Денят започна с култура", като отстрани и продуцента на предаването. Месеци преди това бе препоръчал да се засили "лайфстайл тематиката" в него. Временно предаването бе преместено в по-късен час.
СЕМ да преразгледа решението си
Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) излезе с официална позиция след назначаването на Кошлуков, като призоваха СЕМ "бързо да преразгледа решението си, което би довело до още по-голяма имиджова щета за телевизията след осъждането на досегашния генерален директор". Според съсловната организация "в цял свят се гледа с подозрение на прескачането от политиката в журналистиката и е абсолютно несъвместимо със статута на БНТ като обществена телевизия да бъде управлявана, макар и временно от човек с биографията на г-н Кошлуков".
"Още по-притеснително е, че Кошлуков дойде в БНТ след деклариран стаж в телевизия "Алфа" на партия "Атака", чийто лидер (бел. ред. Волен Сидеров) има три присъди за хулигански прояви. Този избор оставя съмнение, че позицията на генералния директор на обществената медия е зависима от интересите на управляващата коалиция, от която тази партия е част. И това се случва в период преди избори, което е сериозна опасност за безпристрастността на медията", пишат още от АЕЖ.
Асоциацията също припомня случая, в който Кошлуков показа среден пръст в национален ефир, като според тях "решение на СЕМ може да бъде сравнено с подобен неприличен жест към свободата на словото и към цялото българско общество".
etty1Рейтинг: 2374 Весело
Шокът е голям!“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
kritikarРейтинг: 468 Неутрално
Ей ся му паднаха на средния пръст, дето го показа по същата телевизия! :)
xm...Рейтинг: 3400 Весело
И ся кат' са разфъчат е'ни средни пръстове!
кокошкатаРейтинг: 1426 Неутрално
От трън та на глог.
hodounskiРейтинг: 3029 Неутрално
По-надолу може ли?
Пипера е много лютРейтинг: 2204 Неутрално
Май с оня беше по-добре, щото сега...http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
дерибеевРейтинг: 3620 Неутрално
До коментар [#5] от "hodounski":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
може разбира се, ама са на работа в ДВ
nessaroxРейтинг: 1858 Весело
ИЗненадани има ли?Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
1_aprilРейтинг: 1535 Любопитно
"Самият Емил Кошлуков бе сред кандидатите да заемат поста генерален директор на БНТ."
Май вече ни остана само в надеждата БНР, като обществена медия :-(
Тони КОСТОВРейтинг: 1120 Неутрално
Сбъдна се мечтата на Лекето.
xm...Рейтинг: 3400 Весело
За кого?
Требе да е мно'о вЕрващ. Си.
Верващ си ... Заблуден ... ЗомбЕ ...
Преди малко писах под статията тук за Каменаров на Прокопиев ЕЖК-то да внимава какво си пожелава, че Стабилността са клати и ша пада араламбене, а може би и тричане ...
д р Чарли Мишкин от ГРУРейтинг: 2690 Любопитно
До коментар [#7] от "дерибеев":Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
Можеш ли да ми обясниш какво разбираш под "са на работа" в "ДВ"?
Държавен вестник ли е и кой е това?
trulyРейтинг: 1121 Неутрално
До коментар [#9] от "1_april":
Точно това си помислих и аз. Само БНТ и БНР са що-годе обективни в момента. Явно БНТ е на път да се превърне в поредният генератор на манипулации.
xm...Рейтинг: 3400 Весело
Той има предвид Дойчето веллето.
Разбирам объркването ви.
Те ДВ наистина се изживяват като някакъв Държавен вестник.
Даже Наддържавен дори ...
ЛелкаРейтинг: 1472 Неутрално
Средният кошлуков пръст, нагло наврян в очите на клетия зрител.
niakoi_siРейтинг: 2276 Неутрално
Дето се вика, внимавай какво си пожелаваш, да не вземе да ти се сбъдне. За оставката на пияндето иде реч де...
tosho_totoРейтинг: 589 Неутрално
Спокоен съм. БНТ няма да бъде проводник на джендър политика.
ppj03316395Рейтинг: 255 Неутрално
Кошлуче - боклуче.
GopeтоРейтинг: 2742 Неутрално
Край с гледаненото на ВИНАГИ правителствената БНТ. Да ме извинят Горан Благоев и Георги Ангелов, но всяка свинщина си граница. Когато страхливеца Иман Славков слугуваше на правешката свиня и ни пропагандираше неговото послушание и раболепие, като висша ценност от същата телевизия, нямах избор какво да гледам. Сега при комуниста Кошлуков, спокойно мога да карам и без телевизия."За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
aleks ivanРейтинг: 2104 Любопитно
До коментар [#7] от "дерибеев":ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
Или като теб са на щат да пишат коментари в Дневник? 🤔
Колкото до Лош Куков... коментарът е иьлишен 👎😡
stefРейтинг: 597 Гневно
Има само една дума - ПОРНО!Stef
Това е, което наблюдаваме, цинизмът във властта е навсякъде...
dolna4erti4kaРейтинг: 1367 Неутрално
Комунетата им остана само другарят Волгин вече.Може и да е обърнал резбата ,ама други нема.
С СтояновРейтинг: 2922 Неутрално
Замениха алкохолика с олиг@френа!ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
БНТ, Сър!
aleks ivanРейтинг: 2104 Разстроено
До коментар [#19] от "Gopeто":ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
Това е целта: да бъдат отвратени нормалните хора от обществената телевизия. Успяват засега.
дерибеевРейтинг: 3620 Неутрално
До коментар [#12] от "д р Чарли Мишкин от ГРУ":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
за разни проекти е над държавен вестник, иначе е медия наложила се с таланта да подбира "журналисти" с .... подходящ характер
zyb18561487Рейтинг: 2725 Неутрално
Е как да не може, в коя страна живеем?
Николай КолевРейтинг: 2107 Неутрално
Това е добър ден за ШиШкавата ни демокрация.Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
TPOTOAPРейтинг: 693 Неутрално
Още вчера го написах
дерибеевРейтинг: 3620 Неутрално
До коментар [#20] от "aleks ivan":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
сериозно ли опитваш да внушиш , че се допуска някой щатен извън вашия щат да пише тук? успех
ambrosРейтинг: 642 Неутрално
Малко уточнение:
Кошлуков не е показвал среден пръст на никого. Той посочи какво са му покзали на него протестиращите.
samoedinРейтинг: 3305 Неутрално
Да се чуди човек как все по - големи недоразумения овладяват ключови държавни институции без свян, без задръжки....
tosho_totoРейтинг: 589 Неутрално
До коментар [#24] от "aleks ivan":
Ясно колко си нормален щом гледаш всичките повторения на проф.Вучков.
КапабланкаРейтинг: 1379 Неутрално
Никаква изненада!!!Така беше и до сега!!А както знаем, временното е най-постоянно!
ГЕРБ завзе и БНТ!!!
GopeтоРейтинг: 2742 Неутрално
До коментар [#9] от "1_april":"За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
И там шефът е като Каменаров - слуга на силните на деня. Журналистите, обче не се дават лесно.
ТанасРейтинг: 2129 Неутрално
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няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
arcanumРейтинг: 3369 Неутрално
Поредната подигравка на властта. Ама и ние си търпим... не протестираме пред БМТ
murphy_68Рейтинг: 501 Неутрално
До коментар [#4] от "кокошката":
Даже по лошо
von_seecktРейтинг: 1784 Неутрално
Ами протестирай бе! Що кибичиш тук?
lpi31580057Рейтинг: 537 Неутрално
УЖАС!!!!!
jmf29537805Рейтинг: 853 Неутрално
И защо оставка, а не уволнение?
Кошлуков ще се справи.
Отец СисойРейтинг: 928 Весело
Яко. Пъзелът съвсем се нареди :)over the under
Отец СисойРейтинг: 928 Любопитно
Пееф кога пак става шеф на ДАНС?over the under
Бенк-БенкРейтинг: 972 Весело
-Миоже- бъди оптимист.
StewieРейтинг: 2019 Любопитно
очевидно вчерашната еуфория беше крайно преждевременна ,а иначе като се има предвид колко е "популярен и обичан" е кошлука ,герб прави показно как се губят избори
arcanumРейтинг: 3369 Неутрално
Най-удобният за Пеевски. Добра журналистическа мафия си е спретнал Гуци
conTXTРейтинг: 815 Неутрално
Само две неща мога да оценя като позитивни по времето на Каменаров, поне видими за мен като зрител. Първото е ребрандирането на БНТ - новият знак и въобще идентичност ми допадат. Второто е новите канали. Не че много ги гледам, но поне има още повече разнообразие.generator
Най-запомнящите се глупости:
1. Назначаването на Кошлуков
2. Уволняването или принудителното самонапускане на доказани професионалисти
3. Атаката срещу Денят започва с култура
4. Допускането на цензура и мракобесие, което е в пряка връзка с т. 1
Превзета държава-превзета ТВ.
БНР все още се държи, което е направо парадоксално. Дано поне този оазис остане незасегнат.
Бенк-БенкРейтинг: 972 Весело
-А,ако протестиращите му бяха показали голо дупе /голяма обида в Азия/ и той ли трябваше така да си ,,онагледява'' предаването?
Val KilmerРейтинг: 167 Неутрално
До коментар [#30] от "ambros":
Само чакайте да паднете от власт вие герберските псевдодесни. Ще видите какъв ще ви го размаха пред очите. Той лично и неговият шеф Пеевски.
deaslyРейтинг: 70 Неутрално
"Какво шмърка Новото време?" (по Ицо Хазарта)
иначе казано - от трън та на глог
Моа Преател ТайпиРейтинг: 503 Неутрално
Гнус! Гарантирано от Мафията на Борисов!яж бахур