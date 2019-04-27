Метрото в София ще работи до 1:30 ч. за Великден, някои автобуси и трамваи до 1 ч.

© Надежда Чипева, Капитал Втората линия на метрото ще се движи на 24 минути на Великден.

Метрото в София ще работи с удължено работно време в нощта срещу Великден до 1:30 часа (довечера бел. ред.), съобщиха от Центъра за градска мобилност. Част от автобусите, тролеите и трамваите също ще имат удължено работно време.

В участъка метростанция "Сливница" – метростанция "Младост 1" влаковете ще се движат довечера на 12 минути. В останалите участъци и по втората линия "Сливница" – метростанция "Витоша" интервалът на влаковете ще е на 24 минути

На 27 април срещу 28 април ще бъде удължено до 01.00 часа работното време по трамвайни линии No 5, 6, 7, 20 и 22 и тролейбусни линии No 1, 2, 5 и 9. На 27, 28 и 29 април 2019 г. и на 01, 04, 05 и 06 май 2019 г. линиите с електротранспорт ще работят по празнични разписания. На 30 април 2019 г. и на 02 и 03 май 2019 г. линиите ще работят по делнични разписания.

На 27-и срещу 28 април с удължено разписание до 01.00 часа ще бъдат автобусните линии No 85, 102, 213, 285 и 310.