Борисов: Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много добри дела

Нека посрещнем Великден живи и здрави, и с вярата, че сме способни на още много добри дела", каза днес премиерът Бойко Борисов в своето пожелание по случай предстоящите празнични дни. "Християнските ценности са помагали за единството на нашия народ и за съхраняването на българската идентичност и култура многократно в миналото. Вярвам, че и днес те ни дават сили да проявяваме грижа към ближния и да работим за просперитета на България", отбеляза още премиерът, цитиран от своята пресслужба.
Той допълва, че благодатният огън е символ на Божията светлина и затова пристигането му в България е духовната радост, която пламва в сърцата на вярващите. Днес огънят пристигна в България за 15-и пореден път с правителствения самолет.
BG TerritoryРейтинг: 2244 Неутрално
След като видяхме КОЙ се облажи от "добрите дела", направо ме втриса, защото наистина са способни на още повече.A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
(Доста безочливо обръщение, не ли?)
hamiltonfРейтинг: 5468 Весело
След всеки Великден, все повече забогатяваме... Както се казва, "дай Боже пак на нас"...скоростен индекс "Y"
klimentmРейтинг: 4402 Весело
Фарисей и безбожник си ти !klimentm
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Неутрално
Само тоя ми трябваше............"Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Скрий се бе комуне!
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
Ти пък само за пари мислиш...и за коли де. Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
hhhuuunnnnРейтинг: 1558 Неутрално
продължавай да не се противопоставяш на новите комунисти-либерали от ДБ и чакай да са милостиви към теб... щото към обикновените хора ще са толко милостиви, колкото сталин мао ленин и пол пот към народите синищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
Споко и Радан ще цъфне. Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
uqРейтинг: 1353 Неутрално
Бухахахааааааа тоя илитерат не може нито да е написал, нито да е казал това, още повече предвид и мутренския му манталитет. Той е опериран ос смирение и скромност. Някой от прес службата му го е съчинил
klimentmРейтинг: 4402 Весело
"Зова смъртта. До гърлото съм ситklimentm
заслугата да виждам просекиня,
и глупостта — в костюм със бисер шит,
и честността — удавена във тиня,
и простия език — немил-недраг,
и пъченето — признак за наука,
и чистото моминство — във бардак,
и почестите — пръскани наслука,
и нрава строг — покварен от властта,
и гордото достойнство — на заплата,
и творчеството — с вързани уста,
и правдата — във служба на лъжата.
Охотно с тази смрад се бих простил,
но как да те оставя, друже мил?"
doroteusРейтинг: 1763 Неутрално
До коментар [#3] от "klimentm":
Фарисеи и безбожници са ония , които на 11 ноември 1989 г ВЛЯЗОХА В ХРАМА - "партийният елит " на БКП. Старите помним отдавна , КОЙ , КОГА , КАК , и КАКВО РИСКУВА ако "копоите " го "засекат " в храма ! Това важеше особено за младите хора около и под 50! Те "ковяха " СВЕТЛОТО АНТИХРИСТКО БЪДЕЩЕ" !
Нека поне днес и утре , а защо не и в понеделник НЕ СЕ МРАЗИМ ! Омразата никого не е довела до добър край! Повярвайте , много съм видял !
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
Как да се противопостави? Да излезе с голи гърди на барикадата ли? Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
palav_nikРейтинг: 3298 Неутрално
"Християнските ценности са помагали за единството на нашия народ и за съхраняването на българската идентичност и култура многократно в миналото."
В далечното минало.
PracticРейтинг: 3667 Весело
Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
Насреща му нахилен мазник, дълго дебнал го в коридора:
- Г-н Борисов, Христос воскресе!
- Благодаря, вече ми докладваха...
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
До коментар [#10] от "doroteus":Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
Вкарваш хроничните хейтъри в абстиненция. Остави ги да си мразят, ве пак е по-добре от безразличието.
LiberalToTheBonesРейтинг: 1137 Неутрално
Да живеят религиозните примитиви и техните измислени празници с измислени божества !Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
palav_nikРейтинг: 3298 Неутрално
И ти да живееш.
karabastunРейтинг: 7314 Неутрално
Честит празник !!!karabastun1@abv.bg
hamiltonfРейтинг: 5468 Неутрално
До коментар [#5] от "Реми":скоростен индекс "Y"
Не мисля за себе си...
Шихан ЙордечкаРейтинг: 89 Неутрално
гнусно тлъсто червеногъзо мутре
vassilunРейтинг: 4879 Неутрално
До коментар [#6] от "hhhuuunnnn":
Продължавай да виждаш Пеевски в огледалото и ...!
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#10] от "doroteus":klimentm
да говориш за добри дела,добродетели,грижи за ближният си а самият ти да си крадец,простак,непукист и хвалипръцко се нарича точно фарисейство!
И да,помня шайката Луканов,Джуров,Младенов,Тодоров и останалите от политбюро през зимата на 89,факта че църквата не падна на главите им показва че дори Господ е дигнал ръце от нас!
vassilunРейтинг: 4879 Любопитно
До коментар [#7] от "Реми":
А Цвъки ще "цъФне" ли? BTW, какво стана с Фидосова?
c.b.o.Рейтинг: 2329 Весело
Твърдо вервам на гусин Баце Первий! Непоколебимо съм убеден, че докрая на 15-я Му мандат, няма да остане българин, който де не може да напише есе. Есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе ... Миллионом, миллионом алых... квартир!НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#14] от "Реми":klimentm
Кого да мразя?! Методиев ли?! Той може да предизвика само съжаление!
aralambiРейтинг: 911 Неутрално
Този виц е с брада до пъпа, преди 50 години се разказваше за Брежнев. Тогава за такъв виц съдеха по специален член от НК - за клевети за социалистическия строй.
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#22] от "vassilun":klimentm
Цецо си слага сега потурите и калпака в луксозния кондуминиум!
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
Това е хубаво друже, но кажи ми какво общо имат парите и материалните блага с вярата в Бог?
Щастието и материалната обезпеченост не са непременно в корелация помежду си. Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Весело
[quote#7:"Реми"][/quote]"Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Аз съм за номер 11, но това е под секрет, демек тайно..........няма да казваш на никой, чу ли? :)
c.b.o.Рейтинг: 2329 Весело
Ми хубу, де. Нека го осъвременим, актуализираме и ъпдейтваме, дет се вика.
Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
Насреща му нахилен мазник, дълго дебнал го в коридора:
- Г-н Борисов, Христос воскресе!
- Колега, стига вече с тези фалшиви новини. НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Весело
[quote#11:"Реми"][/quote]"Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Реми, ако има видео с голите гърди на барикадата давай линк..........обичам голи гърди (женски) :)
deafРейтинг: 3518 Неутрално
До коментар [#21] от "klimentm":
Хайде стига,демонизираш фарисеите.
uqРейтинг: 1353 Неутрално
До коментар [#15] от "LiberalToTheBones":
Видиш ли, непримитивни глупако, човекът има нужда от вяра, не Бог. Човек има нужда да поспре, да се огледа, да поеме дъх и да помисли за себе си, какво е важно и какво е суета, но не могат низшите духом да го разберат. Техният бог е пълният стомах, същият като на свинята
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
И аз го съжалявам. На негово място, да съм се отказала досега. И затова му пожелавам почти свръхестествено търпение и спокойствие. И сила разбира се. Как се разбиват червени олигарси с история почти 75 години?? Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
citoplastРейтинг: 1852 Неутрално
Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много и големи мизерии които ще сътворим в станата си ако останем на власт!Имало едно време ссср...
neutРейтинг: 4297 Неутрално
Личните дела ли?In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#33] от "Реми":klimentm
Разбива какво?!
Че виж дори Масларова,доказана крадла се разхожда на свобода с Гучи и Армани, да не говорим за другите които дори не смее да посочи с пръстче@!
c.b.o.Рейтинг: 2329 Весело
Може и така:НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
Насреща му нахилен мазник, дълго дебнел го в коридора:
- Г-н Борисов, Христос воскресе!
- Колега, стига вече с тези фалшиви новини. Не коментирам чисто законовата страна на въпроса. Там сме безупречни. На ако моралът го изисква, Спасителят би трябвало да излезе в отпуска, докато тече разследването на смъртта му.
vassilunРейтинг: 4879 Неутрално
До коментар [#33] от "Реми":
Много ги "разбива" червените олигарси Баце! Разби Пеевски, Гергов (разби го с едни 40 милиона за една дупка в центъра на Варна), Доган (разби го със "студен резерв" за ТЕЦ Варна!
Разбивач е Баце! Спор няма!
vassilunРейтинг: 4879 Неутрално
До коментар [#36] от "klimentm":
Аааа, не! Баце невиноват! Той само "си избра" Цацаров!
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#37] от "c.b.o.":klimentm
Ха ха това наистина е яко!!!
vassilunРейтинг: 4879 Неутрално
До коментар [#37] от "c.b.o.":
Правилният поздрав е "Баце Возкресе"! Отговорът на Борисов би бил "Во истино воскресох"!
РемиРейтинг: 3384 Неутрално
Последно ще отговоря на теб. Не ми се политизира навръх Великден.
Борисов ли оравда Масларова, той ли беше и прокурорът и съдията по делото? Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Весело
[quote#42:"Реми"][/quote]"Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Пак ми причини душевни терзания :)
Но плюс.........какво да се правя...........
lechevalierРейтинг: 1559 Неутрално
Бойко вече и като патриарх ли се изказва?
karabastunРейтинг: 7314 Неутрално
На днешна дата се навършват 60 годни от смъртта на Пеньо Пенев - „Поетът с ватенката“ - наричан често „Поетът с ватенката“.karabastun1@abv.bg
yellow_haterРейтинг: 895 Неутрално
А да посрещнем Великден без теб начело на държавата?
Или, хайде, не Великден, но Гергьовден?
karabastunРейтинг: 7314 Любопитно
"...когато за наследници след време,karabastun1@abv.bg
ще дойдат нашите потомци тук..."
Пеньо Пенев
Гербер ДайБългарист ДеСеБарРейтинг: 664 Неутрално
Жалките тролчета и некадърници симпатизанти на БСП и ДеБъ пак хейтват на този свят празник. Те са безбожници, техните родители и деди убиваха неудобните по времето на комунизма, взривяваха и църкви. Нормално е сега да са безбожни. Плюенето и клеветенето по Борисов и ГЕРБ само увеличава подкрепата за тях.
Шихан ЙордечкаРейтинг: 89 Неутрално
Реми, ако има видео с голите гърди на барикадата давай линк..........обичам голи гърди (женски) :)
[/quote]
Perturbator "Neo Tokyo" ["The Uncanny Valley" - 2016]
https://www.youtube.com/watch?v=HGzZ4SjFOLI
Шихан ЙордечкаРейтинг: 89 Неутрално
Perturbator "The Uncanny Valley" [Full Album - Official - 2016]
https://www.youtube.com/watch?v=BP1C-W8A69s
Шихан ЙордечкаРейтинг: 89 Неутрално
Perturbator - "Dangerous Days" [Full Album - Official]
https://www.youtube.com/watch?v=1Vsf3zYppP4
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#48] от "Гербер ДайБългарист ДеСеБар":klimentm
Напомням че Цецо взривяваше с гранатомети дребни шайкаджии,подслушваше живо и умряло и копаеше с багера заровени мъртви!
Разлика?!
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Неутрално
Искам някой да пусне линк на топ сингъла на Мамата на Нацията - "Цъфнал ГЕРБ"!"Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Неутрално
Ако нямате става и Веско Маринов с "Родната Полиция" "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
klimentmРейтинг: 4402 Весело
До коментар [#42] от "Реми":klimentm
Давай ,паразнувай и честит празник!
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Неутрално
Не Цецо, Бойко гърмя с гранатомета и после България беше осъдена в Страсбург за този случай. "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Ат сАвеЦкое информбюроРейтинг: 903 Неутрално
Алоу, трол е на майка ти сина?
Понял? "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
Един препатилРейтинг: 3417 Неутрално
До коментар [#29] от "c.b.o.":
До коментар [#37] от "c.b.o.":
Благодаря Ви. Много отдавна не бях се смял така.