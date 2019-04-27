Борисов: Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много добри дела

Борисов: Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много добри дела

© Цветелина Белутова, Капитал



Нека посрещнем Великден живи и здрави, и с вярата, че сме способни на още много добри дела", каза днес премиерът Бойко Борисов в своето пожелание по случай предстоящите празнични дни. "Християнските ценности са помагали за единството на нашия народ и за съхраняването на българската идентичност и култура многократно в миналото. Вярвам, че и днес те ни дават сили да проявяваме грижа към ближния и да работим за просперитета на България", отбеляза още премиерът, цитиран от своята пресслужба.


Той допълва, че благодатният огън е символ на Божията светлина и затова пристигането му в България е духовната радост, която пламва в сърцата на вярващите. Днес огънят пристигна в България за 15-и пореден път с правителствения самолет.

Ключови думи към статията:

Коментари (58)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на BG Territory
    BG Territory
    Рейтинг: 2244 Неутрално

    След като видяхме КОЙ се облажи от "добрите дела", направо ме втриса, защото наистина са способни на още повече.

    (Доста безочливо обръщение, не ли?)

    A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5468 Весело

    След всеки Великден, все повече забогатяваме... Както се казва, "дай Боже пак на нас"...

    скоростен индекс "Y"
  3. 3 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    Фарисей и безбожник си ти !

    klimentm
  4. 4 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Неутрално

    Само тоя ми трябваше............
    Скрий се бе комуне!

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  5. 5 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    След всеки Великден, все повече забогатяваме... Както се казва, "дай Боже пак на нас"...
    —цитат от коментар 2 на hamiltonf


    Ти пък само за пари мислиш...и за коли де.

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  6. 6 Профил на hhhuuunnnn
    hhhuuunnnn
    Рейтинг: 1558 Неутрално

    продължавай да не се противопоставяш на новите комунисти-либерали от ДБ и чакай да са милостиви към теб... щото към обикновените хора ще са толко милостиви, колкото сталин мао ленин и пол пот към народите си

    нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
  7. 7 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    Само тоя ми трябваше............Скрий се бе комуне!
    —цитат от коментар 4 на Ат сАвеЦкое информбюро


    Споко и Радан ще цъфне.

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  8. 8 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1353 Неутрално

    Бухахахааааааа тоя илитерат не може нито да е написал, нито да е казал това, още повече предвид и мутренския му манталитет. Той е опериран ос смирение и скромност. Някой от прес службата му го е съчинил

  9. 9 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    "Зова смъртта. До гърлото съм сит

    заслугата да виждам просекиня,

    и глупостта — в костюм със бисер шит,

    и честността — удавена във тиня,

    и простия език — немил-недраг,

    и пъченето — признак за наука,

    и чистото моминство — във бардак,

    и почестите — пръскани наслука,

    и нрава строг — покварен от властта,

    и гордото достойнство — на заплата,

    и творчеството — с вързани уста,

    и правдата — във служба на лъжата.

    Охотно с тази смрад се бих простил,

    но как да те оставя, друже мил?"

    klimentm
  10. 10 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1763 Неутрално

    До коментар [#3] от "klimentm":

    Фарисеи и безбожници са ония , които на 11 ноември 1989 г ВЛЯЗОХА В ХРАМА - "партийният елит " на БКП. Старите помним отдавна , КОЙ , КОГА , КАК , и КАКВО РИСКУВА ако "копоите " го "засекат " в храма ! Това важеше особено за младите хора около и под 50! Те "ковяха " СВЕТЛОТО АНТИХРИСТКО БЪДЕЩЕ" !
    Нека поне днес и утре , а защо не и в понеделник НЕ СЕ МРАЗИМ ! Омразата никого не е довела до добър край! Повярвайте , много съм видял !

  11. 11 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    продължавай да не се противопоставяш на новите комунисти-либерали от ДБ и чакай да са милостиви към теб... щото към обикновените хора ще са толко милостиви, колкото сталин мао ленин и пол пот към народите си
    —цитат от коментар 6 на hhhuuunnnn


    Как да се противопостави? Да излезе с голи гърди на барикадата ли?

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  12. 12 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3298 Неутрално

    "Християнските ценности са помагали за единството на нашия народ и за съхраняването на българската идентичност и култура многократно в миналото."

    В далечното минало.

  13. 13 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3667 Весело

    Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
    Насреща му нахилен мазник, дълго дебнал го в коридора:
    - Г-н Борисов, Христос воскресе!
    - Благодаря, вече ми докладваха...

  14. 14 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    До коментар [#10] от "doroteus":

    Вкарваш хроничните хейтъри в абстиненция. Остави ги да си мразят, ве пак е по-добре от безразличието.

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  15. 15 Профил на LiberalToTheBones
    LiberalToTheBones
    Рейтинг: 1137 Неутрално

    Да живеят религиозните примитиви и техните измислени празници с измислени божества !

    Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
  16. 16 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3298 Неутрално

    Да живеят религиозните примитиви и техните измислени празници с измислени божества !
    —цитат от коментар 15 на LiberalToTheBones


    И ти да живееш.

  17. 17 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7314 Неутрално

    Честит празник !!!

    karabastun1@abv.bg
  18. 18 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5468 Неутрално

    До коментар [#5] от "Реми":

    Не мисля за себе си...

    скоростен индекс "Y"
  19. 19 Профил на Шихан Йордечка
    Шихан Йордечка
    Рейтинг: 89 Неутрално

    гнусно тлъсто червеногъзо мутре

  20. 20 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4879 Неутрално

    До коментар [#6] от "hhhuuunnnn":

    Продължавай да виждаш Пеевски в огледалото и ...!

  21. 21 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#10] от "doroteus":

    да говориш за добри дела,добродетели,грижи за ближният си а самият ти да си крадец,простак,непукист и хвалипръцко се нарича точно фарисейство!
    И да,помня шайката Луканов,Джуров,Младенов,Тодоров и останалите от политбюро през зимата на 89,факта че църквата не падна на главите им показва че дори Господ е дигнал ръце от нас!

    klimentm
  22. 22 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4879 Любопитно

    До коментар [#7] от "Реми":

    А Цвъки ще "цъФне" ли? BTW, какво стана с Фидосова?

  23. 23 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 2329 Весело

    Твърдо вервам на гусин Баце Первий! Непоколебимо съм убеден, че докрая на 15-я Му мандат, няма да остане българин, който де не може да напише есе. Есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе, есе ... Миллионом, миллионом алых... квартир!

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  24. 24 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#14] от "Реми":

    Кого да мразя?! Методиев ли?! Той може да предизвика само съжаление!

    klimentm
  25. 25 Профил на aralambi
    aralambi
    Рейтинг: 911 Неутрално

    Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си. Насреща му нахилен мазник, дълго дебнал го в коридора:- Г-н Борисов, Христос воскресе!- Благодаря, вече ми докладваха...
    —цитат от коментар 13 на Practic


    Този виц е с брада до пъпа, преди 50 години се разказваше за Брежнев. Тогава за такъв виц съдеха по специален член от НК - за клевети за социалистическия строй.

  26. 26 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#22] от "vassilun":

    Цецо си слага сега потурите и калпака в луксозния кондуминиум!

    klimentm
  27. 27 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    До коментар [#5] от "Реми":Не мисля за себе си...
    —цитат от коментар 18 на hamiltonf


    Това е хубаво друже, но кажи ми какво общо имат парите и материалните блага с вярата в Бог?
    Щастието и материалната обезпеченост не са непременно в корелация помежду си.

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  28. 28 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Весело

    [quote#7:"Реми"][/quote]

    Аз съм за номер 11, но това е под секрет, демек тайно..........няма да казваш на никой, чу ли? :)

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  29. 29 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 2329 Весело

    Този виц е с брада до пъпа,
    —цитат от коментар 25 на aralambi


    Ми хубу, де. Нека го осъвременим, актуализираме и ъпдейтваме, дет се вика.

    Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
    Насреща му нахилен мазник, дълго дебнал го в коридора:
    - Г-н Борисов, Христос воскресе!
    - Колега, стига вече с тези фалшиви новини.

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  30. 30 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Весело

    [quote#11:"Реми"][/quote]

    Реми, ако има видео с голите гърди на барикадата давай линк..........обичам голи гърди (женски) :)

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  31. 31 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3518 Неутрално

    До коментар [#10] от "doroteus":да говориш за добри дела,добродетели,грижи за ближният си а самият ти да си крадец,простак,непукист и хвалипръцко се нарича точно фарисейство! И да,помня шайката Луканов,Джуров,Младенов,Тодоров и останалите от политбюро през зимата на 89,факта че църквата не падна на главите им показва че дори Господ е дигнал ръце от нас!
    —цитат от коментар 21 на klimentm



    До коментар [#21] от "klimentm":

    Хайде стига,демонизираш фарисеите.

  32. 32 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1353 Неутрално

    До коментар [#15] от "LiberalToTheBones":

    Видиш ли, непримитивни глупако, човекът има нужда от вяра, не Бог. Човек има нужда да поспре, да се огледа, да поеме дъх и да помисли за себе си, какво е важно и какво е суета, но не могат низшите духом да го разберат. Техният бог е пълният стомах, същият като на свинята

  33. 33 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    До коментар [#14] от "Реми":Кого да мразя?! Методиев ли?! Той може да предизвика само съжаление!
    —цитат от коментар 24 на klimentm


    И аз го съжалявам. На негово място, да съм се отказала досега. И затова му пожелавам почти свръхестествено търпение и спокойствие. И сила разбира се. Как се разбиват червени олигарси с история почти 75 години??

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  34. 34 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1852 Неутрално

    Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много и големи мизерии които ще сътворим в станата си ако останем на власт!

    Имало едно време ссср...
  35. 35 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 4297 Неутрално

    Личните дела ли?

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  36. 36 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#33] от "Реми":

    Разбива какво?!
    Че виж дори Масларова,доказана крадла се разхожда на свобода с Гучи и Армани, да не говорим за другите които дори не смее да посочи с пръстче@!

    klimentm
  37. 37 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 2329 Весело

    Може и така:

    Великден. Бойко Борисов върви към кабинета си.
    Насреща му нахилен мазник, дълго дебнел го в коридора:
    - Г-н Борисов, Христос воскресе!
    - Колега, стига вече с тези фалшиви новини. Не коментирам чисто законовата страна на въпроса. Там сме безупречни. На ако моралът го изисква, Спасителят би трябвало да излезе в отпуска, докато тече разследването на смъртта му.

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  38. 38 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4879 Неутрално

    До коментар [#33] от "Реми":

    Много ги "разбива" червените олигарси Баце! Разби Пеевски, Гергов (разби го с едни 40 милиона за една дупка в центъра на Варна), Доган (разби го със "студен резерв" за ТЕЦ Варна!

    Разбивач е Баце! Спор няма!

  39. 39 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4879 Неутрално

    До коментар [#36] от "klimentm":

    Аааа, не! Баце невиноват! Той само "си избра" Цацаров!

  40. 40 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#37] от "c.b.o.":

    Ха ха това наистина е яко!!!

    klimentm
  41. 41 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4879 Неутрално

    До коментар [#37] от "c.b.o.":

    Правилният поздрав е "Баце Возкресе"! Отговорът на Борисов би бил "Во истино воскресох"!

  42. 42 Профил на Реми
    Реми
    Рейтинг: 3384 Неутрално

    До коментар [#33] от "Реми":Разбива какво?! Че виж дори Масларова,доказана крадла се разхожда на свобода с Гучи и Армани, да не говорим за другите които дори не смее да посочи с пръстче@!
    —цитат от коментар 36 на klimentm


    Последно ще отговоря на теб. Не ми се политизира навръх Великден.
    Борисов ли оравда Масларова, той ли беше и прокурорът и съдията по делото?

    Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  43. 43 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Весело

    [quote#42:"Реми"][/quote]

    Пак ми причини душевни терзания :)
    Но плюс.........какво да се правя...........

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  44. 44 Профил на lechevalier
    lechevalier
    Рейтинг: 1559 Неутрално

    Бойко вече и като патриарх ли се изказва?

  45. 45 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7314 Неутрално

    На днешна дата се навършват 60 годни от смъртта на Пеньо Пенев - „Поетът с ватенката“ - наричан често „Поетът с ватенката“.

    karabastun1@abv.bg
  46. 46 Профил на yellow_hater
    yellow_hater
    Рейтинг: 895 Неутрално

    А да посрещнем Великден без теб начело на държавата?
    Или, хайде, не Великден, но Гергьовден?

  47. 47 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7314 Любопитно

    "...когато за наследници след време,
    ще дойдат нашите потомци тук..."
    Пеньо Пенев

    karabastun1@abv.bg
  48. 48 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
    Гербер ДайБългарист ДеСеБар
    Рейтинг: 664 Неутрално

    Жалките тролчета и некадърници симпатизанти на БСП и ДеБъ пак хейтват на този свят празник. Те са безбожници, техните родители и деди убиваха неудобните по времето на комунизма, взривяваха и църкви. Нормално е сега да са безбожни. Плюенето и клеветенето по Борисов и ГЕРБ само увеличава подкрепата за тях.

  49. 49 Профил на Шихан Йордечка
    Шихан Йордечка
    Рейтинг: 89 Неутрално


    [quote#11:"Реми"]
    —цитат от коментар 30 на Ат сАвеЦкое информбюро


    Реми, ако има видео с голите гърди на барикадата давай линк..........обичам голи гърди (женски) :)
    [/quote]

    Perturbator "Neo Tokyo" ["The Uncanny Valley" - 2016]
    https://www.youtube.com/watch?v=HGzZ4SjFOLI

  50. 50 Профил на Шихан Йордечка
    Шихан Йордечка
    Рейтинг: 89 Неутрално

    Perturbator "The Uncanny Valley" [Full Album - Official - 2016]
    https://www.youtube.com/watch?v=BP1C-W8A69s

  51. 51 Профил на Шихан Йордечка
    Шихан Йордечка
    Рейтинг: 89 Неутрално

    Perturbator - "Dangerous Days" [Full Album - Official]
    https://www.youtube.com/watch?v=1Vsf3zYppP4

  52. 52 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#48] от "Гербер ДайБългарист ДеСеБар":

    Напомням че Цецо взривяваше с гранатомети дребни шайкаджии,подслушваше живо и умряло и копаеше с багера заровени мъртви!
    Разлика?!

    klimentm
  53. 53 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Неутрално

    Искам някой да пусне линк на топ сингъла на Мамата на Нацията - "Цъфнал ГЕРБ"!

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  54. 54 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Неутрално

    Искам някой да пусне линк на топ сингъла на Мамата на Нацията - "Цъфнал ГЕРБ"!
    —цитат от коментар 53 на Ат сАвеЦкое информбюро


    Ако нямате става и Веско Маринов с "Родната Полиция"

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  55. 55 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4402 Весело

    До коментар [#42] от "Реми":

    Давай ,паразнувай и честит празник!

    klimentm
  56. 56 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Неутрално

    До коментар [#48] от "Гербер ДайБългарист ДеСеБар":Напомням че Цецо взривяваше с гранатомети дребни шайкаджии,подслушваше живо и умряло и копаеше с багера заровени мъртви!Разлика?!
    —цитат от коментар 52 на klimentm


    Не Цецо, Бойко гърмя с гранатомета и после България беше осъдена в Страсбург за този случай.

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  57. 57 Профил на Ат сАвеЦкое информбюро
    Ат сАвеЦкое информбюро
    Рейтинг: 903 Неутрално

    Жалките тролчета и некадърници симпатизанти на БСП и ДеБъ пак хейтват на този свят празник. Те са безбожници, техните родители и деди убиваха неудобните по времето на комунизма, взривяваха и църкви. Нормално е сега да са безбожни. Плюенето и клеветенето по Борисов и ГЕРБ само увеличава подкрепата за тях.
    —цитат от коментар 48 на Гербер ДайБългарист ДеСеБар


    Алоу, трол е на майка ти сина?
    Понял?

    "Очите ти могат да те заблудят. Не им вярвай."
  58. 58 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3417 Неутрално

    До коментар [#29] от "c.b.o.":
    До коментар [#37] от "c.b.o.":

    Благодаря Ви. Много отдавна не бях се смял така.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK