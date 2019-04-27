Борисов: Да посрещнем Великден с вярата, че сме способни на още много добри дела

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Нека посрещнем Великден живи и здрави, и с вярата, че сме способни на още много добри дела", каза днес премиерът Бойко Борисов в своето пожелание по случай предстоящите празнични дни. "Християнските ценности са помагали за единството на нашия народ и за съхраняването на българската идентичност и култура многократно в миналото. Вярвам, че и днес те ни дават сили да проявяваме грижа към ближния и да работим за просперитета на България", отбеляза още премиерът, цитиран от своята пресслужба.

Той допълва, че благодатният огън е символ на Божията светлина и затова пристигането му в България е духовната радост, която пламва в сърцата на вярващите. Днес огънят пристигна в България за 15-и пореден път с правителствения самолет.