Отбор от Софийския университет стана трети на състезание в Съда на Европейския съюз

© Личен архив Треньорите Ана Петрова и Ани Станчева, а пред тях (отляво надясно) са Владимир Славов, Ивелин Куленски, Дамян Пилков и Илияна Тодорова

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" спечели трето място в Международното състезание по право на Европейския съюз за Централна и Източна Европа (The Central and Eastern European Moot Competition). Това съобщиха за "Дневник" треньорите на отбора - Ани Станчева и Ана Петрова.

Отборът е бил в състав Илияна Тодорова (III-ти курс), Владимир Славов (IV-ти курс), Дамян Пилков (V-ти курс) и Ивелин Куленски (II-ри курс).

Състезанието, което тази година честваше своята 25-годишнина, се проведе в Съда на Европейския съюз (ЕС) в Люксембург между втори и пети май.

Отборът получи и специална награда - индивидуалната за оратор е спечелена от Илияна Тодорова за отличните й презентационни умения. В първия кръг (писмени защити и устни пледоарии) отборът на Софийския университет е получил най-висок брой точки и се класира за полуфинала с първи резултат.

The Central and Eastern European Moot Competition е едно от най-престижните международни състезания по право на ЕС. Организира се от The British Law Center и се провежда под патронажа на Съда на Европейския съюз и Университета в Кеймбридж.

Състезанието представлява симулативен процес по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз, като всеки участващ отбор следва да аргументира позициите на ищец и на ответник под формата на писмени защити и устни пледоарии на английски език.

Журито е съставено от съдии от Съда на ЕС, генерални адвокати, професори и други специалисти в сферата на правото на ЕС.

Тазгодишният казус засягаше теми, свързани със защитата на личните данни, отговорността на държавите членки за нарушение на правото на ЕС, правната същност на актовете на Европейската комисия и правовата държава, разгледана през призмата на бежанската криза.

"Отборът и треньорите изразяват своите специални благодарности за финансовата подкрепа към ръководството на Юридическия факултет на СУ, "Сиела норма" АД, издателство "Сиби", Висшия адвокатски съвет, както и към всички останали, които пряко или косвено подкрепиха отбора и спомогнаха за достойното му представяне в Люксембург", уточниха още треньорите.