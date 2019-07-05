Без изненади: Емил Кошлуков официално е новият директор на БНТ

© Юлия Лазарова Емил Кошлуков по време на вчерашното изслушване на концепциите

Емил Кошлуков официално е новият генерален директор на БНТ.

Решението беше взето от Съвета за електронни медии (СЕМ). Необходимите за избора три гласа дойдоха от Бетина Жотева, Розита Еленова и председателя на медийния регулатор София Владимирова.

Другият кандидат, който получи номинации във финалното обсъждане, беше Сашо Йовков, за когото гласуваха Иво Атанасов и Ивелина Димитрова.

© Юлия Лазарова Сашо Йовков

В края на април Кошлуков беше посочен от СЕМ да ръководи телевизията до избор на нов директор, след като дотогавашният ръководител Констатнин Каменаров напусна заради присъда за шофиране след употреба на алкохол.

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