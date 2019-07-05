Без изненади: Емил Кошлуков официално е новият директор на БНТ

Емил Кошлуков по време на вчерашното изслушване на концепциите

© Юлия Лазарова

Емил Кошлуков по време на вчерашното изслушване на концепциите



Емил Кошлуков официално е новият генерален директор на БНТ.


Решението беше взето от Съвета за електронни медии (СЕМ). Необходимите за избора три гласа дойдоха от Бетина Жотева, Розита Еленова и председателя на медийния регулатор София Владимирова.


Другият кандидат, който получи номинации във финалното обсъждане, беше Сашо Йовков, за когото гласуваха Иво Атанасов и Ивелина Димитрова.




Сашо Йовков

© Юлия Лазарова

Сашо Йовков


В края на април Кошлуков беше посочен от СЕМ да ръководи телевизията до избор на нов директор, след като дотогавашният ръководител Констатнин Каменаров напусна заради присъда за шофиране след употреба на алкохол.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (19)
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  1. 1 Профил на deo25598025
    deo25598025
    Рейтинг: 56 Неутрално

    ...

  2. 2 Профил на Калник
    Калник
    Рейтинг: 852 Разстроено

    Абе то беше ясно, но от това не става по-малко гнусно...

  3. 3 Профил на b_52_strato
    b_52_strato
    Рейтинг: 1116 Гневно

    Егати наглите семаджии!

    Тотално падение!

    Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
  4. 4 Профил на georgi_ww
    georgi_ww
    Рейтинг: 641 Весело

    Добра се Кошлучето.

  5. 5 Профил на Свинчуга
    Свинчуга
    Рейтинг: 2177 Неутрално

    Боклуците на власт инсталират още боклуци на власт.

    Обичам да грухтя и плюскам.
  6. 6 Профил на 1107a
    1107a
    Рейтинг: 741 Неутрално

    КОй да предположи, че точно най-верният слуга на ДпС ще спечели?!?

  7. 7 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3844 Неутрално

    Среден пръст и от СЕМ за зрителите на БНТ.

  8. 8 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3754 Неутрално

    Защо беше това изслушване на толкова кандидати?

  9. 9 Профил на kasko
    kasko
    Рейтинг: 1198 Неутрално

    Следва Волен Сидеров шеф на ООН.

    Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
  10. 10 Профил на Ген. Колев
    Ген. Колев
    Рейтинг: 619 Неутрално

    Ай честито, поредната ДС креатура на ключов пост. Явно скоро и последните свестни предавания, журналисти и водещи ще утечат у Канала. Жалко и дребно човеченце е Кошлучето.

  11. 11 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1751 Неутрално

    Абе този Кошлуков не беше ли някакъв супермен в годините на т.н. демократични промени?

  12. 12 Профил на Свинчуга
    Свинчуга
    Рейтинг: 2177 Неутрално

    Следващото световно ще го гледате платено по диемите, докато с данъците си хрантутите маймунарника на кошлуков, честито.

    Обичам да грухтя и плюскам.
  13. 13 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6286 Неутрално

    Очаквано непрозорливо решение

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  14. 14 Профил на Жълто паве
    Жълто паве
    Рейтинг: 1952 Неутрално

    Е що да е без. изненади бе, Дневник. Разбирам че сте разочаровани, но е спечелил е на косъм.

    Свободен архитект, урбанист и еколог!
  15. 15 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1833 Неутрално

    Диков щеше да ги оправи. Предложи интересни идеи, сега Кошлука пак ще показва средни пръсти.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  16. 16 Профил на chevyvolt, Радев - национален предател!
    chevyvolt, Радев - национален предател!
    Рейтинг: 1531 Неутрално

    Българският Соловьов стана шеф на БНТ..... после ми кажете, че предателят Борисов не изгражда клептократично управление по руски образец....

    http://www.youtube.com/c/SSCBulgaria
  17. 17 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3040 Неутрално

    БНТ приключи като обществена медия!!!!
    Аз приключих с БНТ !
    Сбогом!

  18. 18 Профил на Свинчуга
    Свинчуга
    Рейтинг: 2177 Неутрално

    До коментар [#16] от "chevyvolt, Радев - национален предател!":

    И ти ли се отрече от герберастите?

    Обичам да грухтя и плюскам.
  19. 19 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3844 Неутрално

    Абе този Кошлуков не беше ли някакъв супермен в годините на т.н. демократични промени?
    —цитат от коментар 11 на von_seeckt


    Не, Инсект, беше агент на ДС преди демократичните промени!





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