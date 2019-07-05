Без изненади: Емил Кошлуков официално е новият директор на БНТ

Емил Кошлуков официално е новият генерален директор на БНТ.
Решението беше взето от Съвета за електронни медии (СЕМ). Необходимите за избора три гласа дойдоха от Бетина Жотева, Розита Еленова и председателя на медийния регулатор София Владимирова.
Другият кандидат, който получи номинации във финалното обсъждане, беше Сашо Йовков, за когото гласуваха Иво Атанасов и Ивелина Димитрова.
В края на април Кошлуков беше посочен от СЕМ да ръководи телевизията до избор на нов директор, след като дотогавашният ръководител Констатнин Каменаров напусна заради присъда за шофиране след употреба на алкохол.
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deo25598025Рейтинг: 56 Неутрално
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КалникРейтинг: 852 Разстроено
Абе то беше ясно, но от това не става по-малко гнусно...
b_52_stratoРейтинг: 1116 Гневно
Егати наглите семаджии!Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
Тотално падение!
georgi_wwРейтинг: 641 Весело
Добра се Кошлучето.
СвинчугаРейтинг: 2177 Неутрално
Боклуците на власт инсталират още боклуци на власт.Обичам да грухтя и плюскам.
1107aРейтинг: 741 Неутрално
КОй да предположи, че точно най-верният слуга на ДпС ще спечели?!?
4ortРейтинг: 3844 Неутрално
Среден пръст и от СЕМ за зрителите на БНТ.
FijiРейтинг: 3754 Неутрално
Защо беше това изслушване на толкова кандидати?
kaskoРейтинг: 1198 Неутрално
Следва Волен Сидеров шеф на ООН.Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
Ген. КолевРейтинг: 619 Неутрално
Ай честито, поредната ДС креатура на ключов пост. Явно скоро и последните свестни предавания, журналисти и водещи ще утечат у Канала. Жалко и дребно човеченце е Кошлучето.
von_seecktРейтинг: 1751 Неутрално
Абе този Кошлуков не беше ли някакъв супермен в годините на т.н. демократични промени?
СвинчугаРейтинг: 2177 Неутрално
Следващото световно ще го гледате платено по диемите, докато с данъците си хрантутите маймунарника на кошлуков, честито.Обичам да грухтя и плюскам.
neutРейтинг: 6286 Неутрално
Очаквано непрозорливо решениеIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Жълто павеРейтинг: 1952 Неутрално
Е що да е без. изненади бе, Дневник. Разбирам че сте разочаровани, но е спечелил е на косъм.Свободен архитект, урбанист и еколог!
TaigaРейтинг: 1833 Неутрално
Диков щеше да ги оправи. Предложи интересни идеи, сега Кошлука пак ще показва средни пръсти."АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
chevyvolt, Радев - национален предател!Рейтинг: 1531 Неутрално
Българският Соловьов стана шеф на БНТ..... после ми кажете, че предателят Борисов не изгражда клептократично управление по руски образец....http://www.youtube.com/c/SSCBulgaria
selqninРейтинг: 3040 Неутрално
БНТ приключи като обществена медия!!!!
Аз приключих с БНТ !
Сбогом!
СвинчугаРейтинг: 2177 Неутрално
До коментар [#16] от "chevyvolt, Радев - национален предател!":Обичам да грухтя и плюскам.
И ти ли се отрече от герберастите?
4ortРейтинг: 3844 Неутрално
Не, Инсект, беше агент на ДС преди демократичните промени!